Χαλκιδική: Ο απολογισμός της πύρινης καταστροφής από το Copernicus – Στα 2.480 στρέμματα η καμένη έκταση

Αποκαλυπτικά είναι τα νεότερα στοιχεία σχετικά με το μέγεθος της καταστροφής που άφησε πίσω της η πύρινη λαίλαπα στη Χαλκιδική, καθώς χιλιάδες στρέμματα γης παραδόθηκαν στις φλόγες. Το ευρωπαϊκό δορυφορικό πρόγραμμα Copernicus κατέγραψε την έκταση που κάηκε από τη μεγάλη πυρκαγιά η οποία ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης (13/8) στη Σίβηρη, στη χερσόνησο της Κασσάνδρας.

Βάσει της επίσημης δορυφορικής αποτύπωσης που ελήφθη την Παρασκευή 14 Αυγούστου λίγο πριν τις επτά το απόγευμα, αναδεικνύεται η σοβαρότητα του πλήγματος στο φυσικό περιβάλλον της περιοχής, με τα στοιχεία να είναι πλέον διαθέσιμα για τους αρμόδιους φορείς.

Ο απολογισμός της πύρινης καταστροφής από το Copernicus

Συγκεκριμένα, το ευρωπαϊκό δορυφορικό πρόγραμμα Copernicus υπολόγισε την περίμετρο της καμένης έκτασης στα 2.480 στρέμματα. Αυτή η έκταση αντιστοιχεί σε 248 εκτάρια, όπως προκύπτει από την επίσημη δορυφορική αποτύπωση που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 14 Αυγούστου, λίγο πριν τις επτά το απόγευμα.

Τα νεότερα στοιχεία αποκαλύπτουν το μέγεθος της καταστροφής που προκάλεσε η πύρινη λαίλαπα στη Χαλκιδική, παραδίδοντας χιλιάδες στρέμματα γης στις φλόγες. Η περιοχή της Σίβηρης, στη χερσόνησο της Κασσάνδρας, επλήγη σοβαρά, με το φυσικό περιβάλλον να έχει υποστεί σημαντικό πλήγμα.

Η άμεση ενεργοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος

Η συγκεκριμένη υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης τέθηκε άμεσα σε λειτουργία, ανταποκρινόμενη στην ανάγκη για ακριβή δεδομένα. Η πρωτοβουλία για την ενεργοποίηση προήλθε από τη Διεύθυνση Σχεδιασμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών, η οποία υπάγεται στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

Η σχετική εντολή δόθηκε από τον Γενικό Γραμματέα Νίκο Παπαευσταθίου, ελάχιστες ώρες μετά την εκδήλωση της φωτιάς. Το ευρωπαϊκό αίτημα έγινε τάχιστα αποδεκτό, επιτρέποντας την ταχεία συλλογή και επεξεργασία των δορυφορικών δεδομένων για την πληγείσα περιοχή.

Ο καθοριστικός ρόλος των χαρτογραφικών δεδομένων

Ο βασικός στόχος αυτής της κίνησης ήταν η δημιουργία εξειδικευμένων χαρτογραφικών δεδομένων, τα οποία προορίζονται για τον Δήμο Κασσάνδρας. Το υλικό αυτό αναμένεται να συνδράμει καθοριστικά στο δύσκολο έργο των Αρχών, προσφέροντας πολύτιμες πληροφορίες.

Η συνδρομή των δεδομένων αφορά τόσο το επίπεδο της άμεσης αντιμετώπισης των αναγκών που προκύπτουν από την καταστροφή, όσο και τη μετέπειτα διαχείριση των σοβαρών συνεπειών που επιφέρει το φαινόμενο. Όλα τα παραγόμενα δεδομένα από το σύστημα Emergency Management Service/Mapping του Copernicus θα διανεμηθούν εντελώς δωρεάν προς όλους τους αρμόδιους τοπικούς και κρατικούς φορείς, διασφαλίζοντας την πρόσβαση σε κρίσιμες πληροφορίες.

Η εικόνα στο πύρινο μέτωπο και οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής

Αναφορικά με το πύρινο μέτωπο στη Χαλκιδική, η εικόνα είναι αισθητά βελτιωμένη. Από το μεσημέρι της Παρασκευής, η φωτιά βρίσκεται υπό πλήρη έλεγχο και έχει οριοθετηθεί, γεγονός που σημαίνει ότι δεν εντοπίζεται πλέον ενεργό μέτωπο.

Παρ’ όλα αυτά, ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να επιχειρούν αδιάκοπα στην περιοχή, για την πλήρη διασφάλιση της κατάστασης. Στο σημείο παραμένουν 110 στελέχη της Πυροσβεστικής με 50 οχήματα, αντιμετωπίζοντας μικρές διάσπαρτες εστίες και καπνογόνα σημεία, προκειμένου να αποτραπεί εγκαίρως οποιοσδήποτε κίνδυνος πιθανής αναζωπύρωσης και να εξαλειφθούν πλήρως οι τελευταίες εστίες.

Με πληροφορίες από Topontiki

Φωτογραφία: Topontiki