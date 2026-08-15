Σημαντική ανησυχία προκαλεί η κοινή συνισταμένη που εντοπίζεται στις πρόσφατες πυρκαγιές που έπληξαν περιοχές όπως το Ρέθυμνο, η Βοιωτία, ο Κουβαράς και η Χαλκιδική. Στελέχη της Πυροσβεστικής αναφέρουν ότι η αιτία πρόκλησης των τεσσάρων αυτών φωτιών είναι τα καλώδια ηλεκτροδότησης. H Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού έχει εντοπίσει την ύπαρξη καλωδίων ηλεκτροδότησης ως πηγή ανάφλεξης.

«Σε θεωρητικό επίπεδο πριν από την αντιπυρική περίοδο θα έπρεπε να έχει ελεγχθεί όλο το δίκτυο ηλεκτροδότησης που διέρχεται από ‘κόκκινες’ ζώνες για πρόκληση πυρκαγιών. Δηλαδή, το δίκτυο που περνάει μέσα από δάση, δίπλα από δάση, μέσα από περιοχές με ξερή βλάστηση κοκ. Αυτό όμως θεωρητικά. Πρακτικά αυτό είναι αδύνατο, διότι δεν υπάρχει το προσωπικό για να κάνει κάτι τέτοιο. Το αποτέλεσμα είναι όποτε εκδηλώνονται έκτακτα καιρικά φαινόμενα, όπως οι πολύ δυνατοί άνεμοι, τα προβληματικά σημεία να βγάζουν φωτιές. Αυτό φαίνεται και στα στατιστικά της Πυροσβεστικής. Οι φωτιές από το δίκτυο ηλεκτροδότησης είναι σχετικά λίγες σε ποσοστό, όμως φέτος φαίνεται -τουλάχιστον προανακριτικά- ότι έκαψαν περίπου το 75% των συνολικών εκτάσεων που έγιναν στάχτη».

Πυρκαγιά στη Χαλκιδική

Στη Χαλκιδική, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στη Σίβηρη, όπου η Πυροσβεστική διαπίστωσε ότι προκλήθηκε από βραχυκύκλωμα. Ένα δέντρο έπεσε πάνω σε πυλώνα ηλεκτροδότησης λόγω των ισχυρών ανέμων, με αποτέλεσμα τα καλώδια να ακουμπήσουν το ένα με το άλλο και να προκαλέσουν σπινθήρες. Αυτοί οι σπινθήρες άναψαν την πρώτη εστία σε ξερή βλάστηση, και οι φλόγες εξαπλώθηκαν γρήγορα λόγω των ανέμων. Η φωτιά ξεκίνησε σε μια «μικτή ζώνη», όπου συνυπάρχουν σπίτια και δάσος.

Η φωτιά στον Κουβαρά

Στις 10 Αυγούστου, η πυρκαγιά στον Κουβαρά ξεκίνησε από την περιοχή του Αγίου Στυλιανού. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η εστία προήλθε από κολώνα ηλεκτροδότησης εντός του οικιστικού ιστού. Οι κάτοικοι υπέδειξαν το σημείο αυτό ως σημείο εκκίνησης, και οι έρευνες της Πυροσβεστικής επικεντρώθηκαν εκεί. Την ώρα της εκδήλωσης, επικρατούσαν ισχυροί άνεμοι, γεγονός που πιθανόν να προκάλεσε τη μετακίνηση ηλεκτροφόρων καλωδίων και τον σπινθηρισμό.

Μεγάλη φωτιά στη Βοιωτία

Στη Βοιωτία, μια σοβαρή πυρκαγιά που ξέσπασε πριν από δύο εβδομάδες κατέκαψε δεκάδες χιλιάδες στρέμματα, επηρεάζοντας μέχρι και την Αττική. Κατηγορούμενοι για την φωτιά είναι ένας γνωστός επιχειρηματίας, ο δήμαρχος Στυλίδας και ένας ηλεκτρολόγος μηχανικός. Η φωτιά ξεκίνησε από ιδιωτικό δίκτυο ηλεκτροδότησης αιολικού πάρκου, το οποίο είχε ήδη προκαλέσει φωτιά στις 27 Ιουνίου. Παρά τις επιδιορθώσεις που έγιναν, ολόκληρο το δίκτυο δεν αντικαταστάθηκε, γεγονός που οδήγησε στην επανεμφάνιση της φωτιάς.

Ο πύρινος εφιάλτης στο Ρέθυμνο

Στις 29 Ιουλίου, μια πυρκαγιά εκδηλώθηκε στην περιοχή της Κρύας Βρύσης στο Ρέθυμνο. Στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η φωτιά προήλθε από το δίκτυο ηλεκτροδότησης, με αποτέλεσμα να συλληφθεί στέλεχος του ΔΕΔΔΗΕ. Ο ηλεκτρολόγος μηχανικός διαπίστωσε ότι ο στύλος του δικτύου είχε μετακινηθεί, προκαλώντας ταλάντωση στα καλώδια, ενώ βρέθηκαν και υπολείμματα ροής υγροποιημένου γράσου, που υποδεικνύουν υψηλές θερμοκρασίες.