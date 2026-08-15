Η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά στην τελική ευθεία, με το βλέμμα στα δυτικά

Η επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά εισέρχεται στην τελική ευθεία, καθώς τα δοκιμαστικά δρομολόγια βρίσκονται σε εξέλιξη. Το βάρος πέφτει πλέον στις τελευταίες δοκιμές και στις διαδικασίες πιστοποίησης, πριν από την έναρξη της εμπορικής λειτουργίας της νέας γραμμής εντός Αυγούστου. Την ίδια ώρα, η ολοκλήρωση της επέκτασης προς την Καλαμαριά σηματοδοτεί και την επιτάχυνση του σχεδιασμού για το επόμενο μεγάλο βήμα του Μετρό Θεσσαλονίκης, με κατεύθυνση τις δυτικές συνοικίες.

Η επέκταση προς την Καλαμαριά

Η επέκταση της Καλαμαριάς περιλαμβάνει πέντε νέους σταθμούς και περίπου 4,8 χιλιόμετρα υπόγειας γραμμής. Οι σταθμοί αυτοί είναι η Νομαρχία, η Καλαμαριά, η Αρετσού, η Νέα Κρήνη και η Μίκρα. Με την έναρξη λειτουργίας της νέας γραμμής, το δίκτυο του Μετρό Θεσσαλονίκης θα αποκτήσει συνολικά 18 σταθμούς.

Το έργο αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά τις δημόσιες συγκοινωνίες στην ανατολική πλευρά της πόλης. Παράλληλα, προβλέπεται να περιορίσει τις οδικές μετακινήσεις προς το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών έχει επανειλημμένα επισημάνει ότι προτεραιότητα αποτελεί η ασφαλής και πλήρως πιστοποιημένη λειτουργία της επέκτασης.

Αυτοψία και συσκέψεις για την πορεία των εργασιών

Πρόσφατα, ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Νίκος Ταχιάος, επισκέφθηκε τους πέντε νέους σταθμούς της επέκτασης προς την Καλαμαριά. Εκεί πραγματοποίησε αυτοψία στην πορεία των εργασιών που βρίσκονται σε εξέλιξη. Στο πλαίσιο της επίσκεψής του, συμμετείχε σε διαδοχικές συσκέψεις.

Οι συσκέψεις αυτές έγιναν με στελέχη της Ελληνικό Μετρό, εκπροσώπους των εταιρειών που συμμετέχουν στην κατασκευή του έργου, καθώς και με την εταιρεία λειτουργίας THEMA. Αντικείμενο των συσκέψεων ήταν ο συντονισμός των τελευταίων εργασιών και των δοκιμών που απαιτούνται πριν την παράδοση της γραμμής σε εμπορική λειτουργία.

Οι δηλώσεις του υπουργού υποδομών και μεταφορών

Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, είχε δηλώσει κατά τις προηγούμενες επισκέψεις του στη Θεσσαλονίκη ότι οι δοκιμές των συστημάτων προχωρούν με γρήγορους ρυθμούς. Ο υπουργός είχε υπογραμμίσει ότι μετά την Καλαμαριά, το επόμενο μεγάλο βήμα για το Μετρό είναι η επέκτασή του προς τη δυτική Θεσσαλονίκη.

Οι δηλώσεις αυτές αναδείχθηκαν και από το ΑΠΕ ΜΠΕ, επιβεβαιώνοντας την κυβερνητική κατεύθυνση. Η προσοχή στρέφεται πλέον στην επόμενη φάση ανάπτυξης του δικτύου, η οποία αφορά τις δυτικές περιοχές της πόλης.

Ο σχεδιασμός για τη δυτική Θεσσαλονίκη

Στο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και στην Ελληνικό Μετρό προωθείται η ταχύτερη ωρίμανση του έργου της δυτικής επέκτασης. Έμφαση δίνεται στις απαιτούμενες μελέτες και στην ενεργοποίηση των πρόδρομων εργασιών. Στόχος είναι να διαμορφωθούν οι προϋποθέσεις για τη μελλοντική κατασκευή της νέας γραμμής.

Η κυβερνητική κατεύθυνση είναι, μετά την παράδοση της επέκτασης της Καλαμαριάς, το ενδιαφέρον να στραφθεί με μεγαλύτερη ένταση προς τη δυτική Θεσσαλονίκη. Στις δυτικές και βορειοδυτικές συνοικίες βρίσκονται ορισμένες από τις πλέον πυκνοκατοικημένες περιοχές του πολεοδομικού συγκροτήματος, οι οποίες εμφανίζουν αυξημένες ανάγκες μετακίνησης. Η δυτική επέκταση θεωρείται το επόμενο κρίσιμο βήμα για τη μετατροπή του Μετρό από μία βασική γραμμή με ανατολικό κλάδο σε ολοκληρωμένο μητροπολιτικό δίκτυο.

Με πληροφορίες από News.gr

Φωτογραφία: News.gr