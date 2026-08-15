Στιγμές αναστάτωσης σε ταβέρνα στην Εύβοια: Φίδι κινήθηκε ανάμεσα στους θαμώνες

Μία απρόσμενη τροπή πήρε η έξοδος για φαγητό για θαμώνες ταβέρνας στην Εύβοια, όταν ένα φίδι εμφανίστηκε και άρχισε να κινείται ανάμεσα στα τραπέζια. Το περιστατικό συνέβη την ώρα που η ταβέρνα βρισκόταν σε πλήρη λειτουργία και οι πελάτες απολάμβαναν το γεύμα τους. Το ερπετό κινήθηκε κάτω από τα πόδια των πελατών, προκαλώντας αναστάτωση και φόβο στους παρευρισκόμενους.

Η εμφάνιση του ερπετού στην ταβέρνα

Η ξαφνική εμφάνιση του φιδιού στο δάπεδο της ταβέρνας προκάλεσε έκπληξη στους θαμώνες. Το ερπετό άρχισε να κινείται στον χώρο, περνώντας κάτω από τα τραπέζια όπου κάθονταν οι πελάτες. Η πορεία του φιδιού συνεχίστηκε ανάμεσα στα πόδια των ανθρώπων που απολάμβαναν το φαγητό τους, δημιουργώντας μια πρωτόγνωρη κατάσταση.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε ενώ οι πελάτες ήταν αμέριμνοι, απολαμβάνοντας το γεύμα τους. Ξαφνικά, το φίδι έγινε αντιληπτό, κινούμενο ελεύθερα στο δάπεδο, κάτω από τα τραπέζια και ανάμεσα στα πόδια των θαμώνων. Αυτή η απρόσμενη παρουσία του ερπετού προκάλεσε άμεση αναστάτωση σε όλους τους παρευρισκόμενους.

Οι στιγμές αναστάτωσης των θαμώνων

Οι παρευρισκόμενοι στην ταβέρνα προσπάθησαν να απομακρυνθούν από το σημείο όπου κινούνταν το φίδι. Η εμφάνιση του ερπετού προκάλεσε στιγμές πανικού και φόβου, καθώς οι πελάτες προσπαθούσαν να αντιληφθούν τι ακριβώς συνέβαινε. Η κίνηση του φιδιού ανάμεσα στα πόδια τους ήταν ένα γεγονός που δεν περίμεναν κατά τη διάρκεια της εξόδου τους για φαγητό.

Οι θαμώνες ένιωσαν άμεσα την ανάγκη να αντιδράσουν στην απρόσμενη αυτή κατάσταση. Καθώς το φίδι συνέχιζε την πορεία του στο δάπεδο, οι άνθρωποι προσπαθούσαν να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους και να προστατευθούν. Η αναστάτωση ήταν εμφανής, με τους πελάτες να προσπαθούν να κατανοήσουν την παρουσία του ερπετού εντός του χώρου εστίασης.

Το βίντεο που κατέγραψε το περιστατικό

Το σύνολο του περιστατικού καταγράφηκε σε βίντεο, το οποίο δείχνει καθαρά το φίδι να κινείται μέσα στην ταβέρνα. Στο βίντεο φαίνεται το ερπετό να διασχίζει το δάπεδο, περνώντας κάτω από τα τραπέζια και ανάμεσα στους πελάτες που κάθονταν. Η καταγραφή αυτή αποτυπώνει τις στιγμές της εμφάνισης και της κίνησης του φιδιού.

Οι εικόνες από το βίντεο επιβεβαιώνουν την παρουσία του φιδιού και την πορεία του στον χώρο. Οι πελάτες φαίνονται να προσπαθούν να αντιληφθούν τι συμβαίνει, ενώ το ερπετό συνεχίζει την κίνησή του. Το βίντεο αποτελεί το οπτικό τεκμήριο των όσων εκτυλίχθηκαν στην ταβέρνα της Εύβοιας.

Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, δεν έχει γίνει γνωστό το είδος του φιδιού που εμφανίστηκε στην ταβέρνα. Το ερπετό συνέχισε την κίνησή του στον χώρο, χωρίς να υπάρξει κάποια αναφορά για το πώς απομακρύνθηκε ή αν παρέμεινε εκεί.

Το σημαντικότερο είναι ότι από το περιστατικό αυτό δεν έχει αναφερθεί κανένας τραυματισμός. Οι θαμώνες, παρά την αναστάτωση και τον φόβο που ένιωσαν, κατάφεραν να αποφύγουν οποιαδήποτε επαφή με το φίδι. Δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμό κάποιου από τους πελάτες ή του προσωπικού.

Με πληροφορίες από Topontiki

Φωτογραφία: Topontiki