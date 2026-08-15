Ογδόντα έξι χρόνια από τον τορπιλισμό της «Έλλης» στην Τήνο τον Δεκαπενταύγουστο του 1940

Σαν σήμερα, Δεκαπενταύγουστο, πριν από 86 χρόνια, στις 15 Αυγούστου 1940, το ελληνικό καταδρομικό «Έλλη» τορπιλίστηκε και βυθίστηκε στο λιμάνι της Τήνου. Η επίθεση πραγματοποιήθηκε από το ιταλικό υποβρύχιο «Ντελφίνο», ανήμερα της γιορτής της Παναγίας. Το πλοίο κατέπλεε στην Τήνο για τις εορταστικές εκδηλώσεις της Μεγαλόχαρης.

Το ιστορικό πλαίσιο της επίθεσης

Η επίθεση στην «Έλλη» έλαβε χώρα κατά τον δεύτερο χρόνο του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Εκείνη την περίοδο, η Ιταλία, ως μέλος των Δυνάμεων του Άξονα, επιδίωκε να αποκτήσει την πρωτοκαθεδρία στη Μεσόγειο, ανταγωνιζόμενη τη Μεγάλη Βρετανία.

Ο Ιταλός δικτάτορας Μπενίτο Μουσσολίνι είχε ήδη κατακτήσει τη Λιβύη, την Αιθιοπία και την Αλβανία, στρέφοντας πλέον το βλέμμα του προς την Ελλάδα. Ισχυρές ιταλικές δυνάμεις κατευθύνονταν προς τα ελληνικά σύνορα, φανερώνοντας τις προθέσεις του.

Προηγούμενες ιταλικές επιθέσεις

Στο πλαίσιο αυτό, ο Μουσσολίνι είχε επιλέξει τη διεξαγωγή επιθέσεων μικρής κλίμακας σε ελληνικά λιμάνια και πλοία. Στις 12 Ιουλίου του 1940, στις 6:30 το πρωί, τρία ιταλικά βομβαρδιστικά αεροπλάνα προσέβαλαν με βόμβες και πολυβόλα το βοηθητικό πλοίο του ελληνικού ναυτικού «Ωρίων», το οποίο ανήκε στην υπηρεσία των φάρων. Η επίθεση συνέβη κατά τη διάρκεια ανεφοδιασμού του φάρου της Γραμβούσας, στον κόλπο του Κισσάμου στη δυτική Κρήτη.

Τα ίδια αεροπλάνα επιτέθηκαν στη συνέχεια και κατά του αντιτορπιλικού «Ύδρα», το οποίο είχε λάβει διαταγή να σπεύσει σε βοήθεια του πλοίου «Ωρίων». Αργότερα, στις 30 Ιουλίου, στις 6:50 το πρωί, ένα ιταλικό αεροπλάνο από τα Δωδεκάνησα έριξε τέσσερις βόμβες κατά των ελληνικών αντιτορπιλικών «Βασιλεύς Γεώργιος» και «Βασίλισσα Όλγα», καθώς και κατά δύο ελληνικών υποβρυχίων που βρίσκονταν στο λιμάνι της Ναυπάκτου. Από τη χημική ανάλυση θραυσμάτων προέκυψε ότι οι βόμβες αυτές ήταν του ίδιου είδους με εκείνες που χρησιμοποιήθηκαν στην επίθεση κατά του «Ύδρα» στις 12 Ιουλίου 1940.

Η διαταγή και η αποστολή του «Ντελφίνο»

Τη διαταγή για τον τορπιλισμό της «Έλλης» έδωσε ο Ιταλός διοικητής των Δωδεκανήσων, Τσέζαρε Μαρία Ντε Βέκι. Τη νύχτα της 14ης Αυγούστου, το ιταλικό υποβρύχιο «Ντελφίνο», με διοικητή τον υποπλοίαρχο Τζουζέπε Αϊκάρντι, αναχώρησε από τη ναυτική βάση στο Παρθένι της Λέρου.

Η αποστολή του «Ντελφίνο» περιλάμβανε το πλήγμα εχθρικών πλοίων στην Τήνο και τη Σύρο, ενώ στη συνέχεια θα προχωρούσε σε αποκλεισμό της διώρυγας της Κορίνθου.

Η στιγμή του τορπιλισμού στην Τήνο

Τις πρώτες πρωινές ώρες της 15ης Αυγούστου του 1940, το ιταλικό υποβρύχιο βρέθηκε «εν καταδύσει» έξω από το λιμάνι της Τήνου. Χρησιμοποιώντας το περισκόπιο, ο υποπλοίαρχος Αϊκάρντι εντόπισε ένα ελληνικό πολεμικό πλοίο να φτάνει στο λιμάνι.

Το καταδρομικό «Έλλη» κατέπλεε στην Τήνο για να συμμετάσχει στις εορταστικές εκδηλώσεις της Μεγαλόχαρης. Η επίθεση με τρεις τορπίλες κατά της «Έλλης» πραγματοποιήθηκε λίγο πριν τελεστεί η λιτάνευση της εικόνας της Παναγίας, με την παραλία του νησιού να είναι κατάμεστη από πλήθος πιστών.

Με πληροφορίες από Newsit

Φωτογραφία: Newsit