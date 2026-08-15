Δεκαπενταύγουστος: Ειδικό πρόγραμμα δρομολογίων στα ΜΜΜ της Αθήνας

Με διαφορετικό πρόγραμμα από το κανονικό κινούνται τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς στην Αθήνα κατά την περίοδο του Δεκαπενταύγουστου. Ο ΟΑΣΑ έχει ανακοινώσει ένα ειδικό πρόγραμμα λειτουργίας, το οποίο αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες της εορταστικής περιόδου. Τα δρομολόγια είναι πιο αραιά σε σχέση με τις εργάσιμες ημέρες, επηρεάζοντας λεωφορεία, τρόλεϊ, Μετρό και Τραμ.

Οι αλλαγές αυτές αφορούν συγκεκριμένες ημέρες, ξεκινώντας από την Παρασκευή 14 Αυγούστου και φτάνοντας έως τη Δευτέρα 17 Αυγούστου. Οι επιβάτες καλούνται να ενημερώνονται για τις ακριβείς συχνότητες και ώρες των δρομολογίων προτού ξεκινήσουν τις μετακινήσεις τους.

Λεωφορεία και τρόλεϊ το σάββατο 15 αυγούστου

Σήμερα, Σάββατο 15 Αυγούστου, ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου, τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ στην Αθήνα κινούνται με πρόγραμμα Κυριακής. Αυτό το πρόγραμμα ισχύει για όλες τις γραμμές, πράγμα που σημαίνει ότι οι συχνότητες των δρομολογίων είναι μειωμένες σε σύγκριση με τις καθημερινές.

Ωστόσο, οι γραμμές που λειτουργούν σε 24ωρη βάση θα εκτελούν τα δρομολόγιά τους κανονικά, σύμφωνα με το πρόγραμμα που εφαρμόζεται κάθε Σάββατο. Αυτό διασφαλίζει τη συνεχή εξυπηρέτηση για όσους χρειάζονται μετακίνηση κατά τις νυχτερινές ώρες.

Οι αλλαγές στο μετρό και το τραμ για τον δεκαπενταύγουστο

Όσον αφορά τα μέσα σταθερής τροχιάς, δηλαδή τις γραμμές 1, 2 και 3 του Μετρό, καθώς και το Τραμ, οι συχνότητες των δρομολογίων έχουν διαμορφωθεί σύμφωνα με το ειδικό πρόγραμμα που έχει θεσπιστεί για την περίοδο του Δεκαπενταύγουστου. Αυτό σημαίνει ότι και σε αυτά τα μέσα θα παρατηρηθούν αλλαγές.

Ειδικότερα, σήμερα, 15 Αυγούστου, οι γραμμές 2 και 3 του Μετρό, όπως και οι γραμμές Τ6 και Τ7 του Τραμ, θα λειτουργήσουν καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου. Αυτή η 24ωρη λειτουργία είναι σύμφωνη με το πρόγραμμα που εφαρμόζεται κάθε Σάββατο για τις συγκεκριμένες γραμμές.

Δρομολόγια για τις υπόλοιπες ημέρες

Πέρα από την ημέρα του Δεκαπενταύγουστου, ο ΟΑΣΑ είχε προβλέψει έκτακτο πρόγραμμα και για άλλες ημέρες της περιόδου. Συγκεκριμένα, για την Παρασκευή 14 Αυγούστου, καθώς και για τη Δευτέρα 17 Αυγούστου, οι γραμμές λεωφορείων και τρόλεϊ λειτούργησαν με ένα ειδικό πρόγραμμα που βασίστηκε στο πρόγραμμα καθημερινής.

Αντίστοιχα, την Κυριακή 16 Αυγούστου, θα ισχύσει επίσης πρόγραμμα Κυριακής για όλες τις γραμμές λεωφορείων και τρόλεϊ. Αυτές οι ρυθμίσεις έχουν γίνει για να καλυφθούν οι ανάγκες μετακίνησης των πολιτών κατά τη διάρκεια του εορταστικού τριημέρου και των παρακείμενων ημερών.

Πληροφορίες για το επιβατικό κοινό

Για την πλήρη και αναλυτική ενημέρωση σχετικά με το ημερήσιο πρόγραμμα εκτέλεσης των δρομολογίων, οι επιβάτες έχουν στη διάθεσή τους διάφορους τρόπους. Για τις αστικές και περιαστικές γραμμές λεωφορείων και τρόλεϊ, μπορούν να συμβουλευτούν την επίσημη ιστοσελίδα του ΟΑΣΑ.

Επιπλέον, η εφαρμογή OASA Telematics παρέχει ενημερώσεις σε πραγματικό χρόνο, ενώ το πληροφοριακό κέντρο του ΟΑΣΑ, στον αριθμό 11185, είναι επίσης διαθέσιμο για πληροφορίες. Για τα μέσα σταθερής τροχιάς, όπως το Μετρό και το Τραμ, οι ακριβείς συχνότητες των δρομολογίων είναι διαθέσιμες μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της ΣΤΑΣΥ.

Με πληροφορίες από Topontiki

Φωτογραφία: Topontiki