Έδεσσα: Νεκρός βρέθηκε ο 31χρονος που εξαφανίστηκε στις 6 Αυγούστου

Τραγικό τέλος είχε η υπόθεση εξαφάνισης του 31χρονου Καραΐτσου Ραφαήλ – Γεωργίου στην Έδεσσα. Ο νεαρός άνδρας, ο οποίος αγνοούνταν από τις 6 Αυγούστου, βρέθηκε νεκρός στην περιοχή Πλατάνη Έδεσσας. Το δυσάρεστο γεγονός ανακοινώθηκε από το «Χαμόγελο του Παιδιού» το βράδυ της Παρασκευής 14 Αυγούστου 2026. Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα αίτια του θανάτου του.

Η εξαφάνιση του 31χρονου στην Έδεσσα

Ο Καραΐτσος Ραφαήλ – Γεώργιος, 31 ετών, είχε δηλωθεί ως αγνοούμενος στις αρχές της Έδεσσας. Η εξαφάνισή του είχε καταγραφεί την Πέμπτη 6 Αυγούστου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που δόθηκαν, ο νεαρός άνδρας είχε εξαφανιστεί το μεσημέρι της 6ης Αυγούστου, περίπου στις 3:00. Το τελευταίο σημείο από όπου υπήρχαν στοιχεία για την παρουσία του ήταν το χωριό Μεσημέρι της Έδεσσας.

Από την ημέρα της εξαφάνισής του, ξεκίνησαν εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό του, με την αγωνία των οικείων του να κορυφώνεται καθώς περνούσαν οι ημέρες χωρίς κάποιο νέο.

Η ανακοίνωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού»

Το «Χαμόγελο του Παιδιού», ένας οργανισμός που δραστηριοποιείται στην αναζήτηση αγνοουμένων, ήταν αυτός που ανακοίνωσε το τραγικό τέλος της υπόθεσης.

Ειδικότερα, το βράδυ της Παρασκευής 14 Αυγούστου 2026, ο οργανισμός εξέδωσε ανακοίνωση, επιβεβαιώνοντας τον εντοπισμό της σορού του 31χρονου Καραΐτσου Ραφαήλ – Γεωργίου.

Η ανακοίνωση αυτή έβαλε τέλος στην ελπίδα για την ανεύρεση του νεαρού άνδρα ζωντανού, βυθίζοντας στη θλίψη τους δικούς του ανθρώπους που τον αναζητούσαν επί μέρες.

Ο εντοπισμός της σορού στην Πλατάνη

Η σορός του Καραΐτσου Ραφαήλ – Γεωργίου εντοπίστηκε στην περιοχή Πλατάνη της Έδεσσας. Αυτό το σημείο ήταν το τελευταίο κεφάλαιο στην αναζήτηση του 31χρονου.

Ο εντοπισμός πραγματοποιήθηκε μετά από ημέρες ερευνών, οι οποίες είχαν ξεκινήσει αμέσως μετά τη δήλωση της εξαφάνισής του στις αρχές.

Η περιοχή της Πλατάνης στην Έδεσσα αποτελεί πλέον το σημείο όπου ολοκληρώθηκε η αναζήτηση, με τις αρχές να επιβεβαιώνουν την ταυτότητα του νεκρού.

Η διερεύνηση των αιτιών του θανάτου

Οι αρμόδιες αρχές της Έδεσσας έχουν αναλάβει τη διερεύνηση των αιτιών που οδήγησαν στον θάνατο του 31χρονου Καραΐτσου Ραφαήλ – Γεωργίου.

Πιο συγκεκριμένα, οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκε νεκρός ο νεαρός άνδρας.

Μέχρι αυτή τη στιγμή, δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα ευρήματα των αρχών ή τα πιθανά αίτια του τραγικού συμβάντος, καθώς η διαδικασία της διερεύνησης συνεχίζεται.

Το χρονικό διάστημα της αγωνίας

Η υπόθεση της εξαφάνισης του Καραΐτσου Ραφαήλ – Γεωργίου ξεκίνησε την Πέμπτη 6 Αυγούστου, όταν δηλώθηκε η απουσία του από το Μεσημέρι της Έδεσσας.

Για οκτώ ημέρες, οι έρευνες για τον εντοπισμό του 31χρονου ήταν σε πλήρη εξέλιξη, με την ελπίδα να βρεθεί ζωντανός.

Η αγωνία έλαβε τέλος το βράδυ της Παρασκευής 14 Αυγούστου 2026, με την ανακοίνωση του «Χαμόγελου του Παιδιού» για τον εντοπισμό της σορού του.

Η εξέλιξη αυτή βύθισε στο πένθος την οικογένεια και τους φίλους του, οι οποίοι περίμεναν με αγωνία νέα για την τύχη του.

Με πληροφορίες από Athens Voice

Φωτογραφία: Athens Voice