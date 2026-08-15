Σήμερα, Σάββατο 15 Αυγούστου, οι θυελλώδεις βοριάδες που επικρατούν στο Αιγαίο έχουν προκαλέσει νέα προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Από νωρίς το πρωί, τέθηκε σε εφαρμογή απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια της Ραφήνας και του Λαυρίου, επηρεάζοντας ταξιδιώτες και προσκυνητές που επιθυμούσαν να μεταβούν στα νησιά για τον εορτασμό της Κοίμησης της Θεοτόκου.

Η απαγόρευση ήρθε λίγες ώρες μετά την προσωρινή αποκατάσταση της ακτοπλοϊκής κίνησης, η οποία είχε επανέλθει στις 16:00 της Παρασκευής με τροποποιημένα δρομολόγια για να εξυπηρετηθούν οι επιβάτες που είχαν παραμείνει σε αναμονή.

Πλοία που δεν θα αναχωρήσουν από τη Ραφήνα

Η εταιρεία Fast Ferries ανακοίνωσε ότι, λόγω των θυελλωδών ανέμων και του νέου απαγορευτικού, δύο πρωινά δρομολόγια από τη Ραφήνα δεν θα πραγματοποιηθούν. Συγκεκριμένα, το πλοίο «Fast Ferries Andros», που είχε προγραμματιστεί να αναχωρήσει στις 07:30 για Άνδρο, Τήνο, Μύκονο, Πάρο, δεν θα εκτελεστεί. Επίσης, το δρομολόγιο του «Αικατερίνη Π.», που θα αναχωρούσε στις 08:05 με προορισμό την Τήνο, τη Μύκονο, τη Νάξο και την Πάρο, ακυρώθηκε.

Η ακύρωση των δρομολογίων επηρεάζει ιδιαίτερα τους επιβάτες που επιθυμούν να φτάσουν στην Τήνο, όπου χιλιάδες πιστοί έχουν συγκεντρωθεί για τον εορτασμό. Οι ακτοπλοϊκές εταιρείες αναμένεται να ενημερώσουν τους επιβάτες σχετικά με την πιθανή μεταφορά των εισιτηρίων τους σε επόμενα δρομολόγια, εφόσον οι καιρικές συνθήκες το επιτρέψουν.

Δεμένα πλοία και στο Λαύριο

Η απαγόρευση ισχύει και για τις αναχωρήσεις από το λιμάνι του Λαυρίου. Κανένα από τα επηρεαζόμενα δρομολόγια δεν μπορεί να εκτελεστεί χωρίς νέα έγκριση από τις λιμενικές αρχές. Μέχρι την ώρα σύνταξης του ρεπορτάζ, δεν είχε δημοσιευθεί πλήρης κατάλογος των ακυρώσεων από το Λαύριο, ενώ αναμένονται ανακοινώσεις από τις ακτοπλοϊκές εταιρείες.

Το βράδυ της Παρασκευής είχαν πραγματοποιηθεί πρόσθετα δρομολόγια από το Λαύριο, όπως αυτά των «Superstar», «Terra Jet 2», «Superrunner Jet», «Aqua Blue» και «Άρτεμις», προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι επιβάτες που δεν είχαν μπορέσει να ταξιδέψουν νωρίτερα. Η νέα απαγόρευση αφορά τον επόμενο κύκλο αναχωρήσεων και θα επανεξεταστεί με βάση τα νέα δελτία της ΕΜΥ.

Κανονικά οι αναχωρήσεις από Πειραιά

Από το λιμάνι του Πειραιά, οι αναχωρήσεις διεξάγονται κανονικά, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, χωρίς γενικό απαγορευτικό. Ωστόσο, μπορεί να υπάρξουν μεμονωμένες τροποποιήσεις, καθυστερήσεις ή ακυρώσεις εξαιτίας των συνθηκών που επικρατούν στα πελάγη και στα λιμάνια προορισμού.

Αναμονή για νέα αξιολόγηση των ανέμων

Οι λιμενικές αρχές παρακολουθούν τα δελτία πρόγνωσης και ναυτιλίας της ΕΜΥ, με την κατάσταση να επανεκτιμάται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Η άρση της απαγόρευσης θα εξαρτηθεί από την ένταση των ανέμων στις θαλάσσιες περιοχές που διέρχονται τα πλοία, και όχι μόνο από τις συνθήκες στα λιμάνια.

Οι επιβάτες καλούνται να μην μεταβαίνουν στη Ραφήνα ή στο Λαύριο χωρίς να επικοινωνήσουν προηγουμένως με την ακτοπλοϊκή εταιρεία, το ταξιδιωτικό πρακτορείο ή το αρμόδιο λιμεναρχείο. Ακόμη και αν αρθεί το απαγορευτικό, το πρόγραμμα μπορεί να περιλαμβάνει αλλαγές στις ώρες αναχώρησης, προσθήκες δρομολογίων ή περιορισμούς στις προσεγγίσεις συγκεκριμένων νησιωτικών λιμανιών.

Βοριάδες έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, οι θυελλώδεις άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, με ένταση 4 έως 5 μποφόρ στα δυτικά, 5 έως 7 στα ανατολικά και τοπικά 8 και πιθανώς πρόσκαιρα 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Στη Θράκη, οι βόρειοι και βορειοανατολικοί άνεμοι θα φθάνουν τα 5 έως 7 μποφόρ, ενώ στα νησιά του βόρειου και βορειοανατολικού Αιγαίου θα φτάσουν τα 6 έως 8 μποφόρ.

Στην Αττική, οι βοριάδες θα φθάνουν τα 6 έως 7 μποφόρ και, μέχρι το απόγευμα, τοπικά τα 8 μποφόρ. Στο κεντρικό Αιγαίο, οι άνεμοι θα φθάνουν τα 7 έως 8 και πρόσκαιρα τα 9 μποφόρ, ενώ στις Κυκλάδες οι εντάσεις θα είναι 7 έως 8 μποφόρ. Στην Κρήτη, οι βοριάδες θα φθάνουν τα 6 έως 8 μποφόρ, με ριπές που ενδέχεται να ξεπεράσουν τα 100 χιλιόμετρα την ώρα.

Τοπικές βροχές και μικρή πτώση της θερμοκρασίας

Στην υπόλοιπη χώρα, το σκηνικό του καιρού θα περιλαμβάνει λίγες νεφώσεις, με παροδικά αυξημένες περιοχές. Τοπικές βροχές, όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται στη δυτική και κεντρική Ελλάδα.