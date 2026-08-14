Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή που ξέσπασε η μεγάλη φωτιά στη Σίβηρη Χαλκιδικής

Βίντεο ντοκουμέντο έρχεται στη δημοσιότητα, καταγράφοντας τα πρώτα λεπτά της μεγάλης φωτιάς που ξέσπασε στη Σίβηρη Χαλκιδικής. Το οπτικό υλικό αποτυπώνει την έναρξη της πυρκαγιάς, η οποία στη συνέχεια εξαπλώθηκε με μεγάλη ταχύτητα. Την ίδια ώρα, οι έρευνες για τα αίτια της πυρκαγιάς βρίσκονται σε εξέλιξη από τις αρμόδιες αρχές.

Το βίντεο ντοκουμέντο και η έναρξη

Το βίντεο, το οποίο παρουσιάστηκε από το MEGA, δείχνει την αρχική φάση της πυρκαγιάς στη Σίβηρη. Καταγράφει πώς οι φλόγες άρχισαν να αναπτύσσονται, πριν λάβουν επικίνδυνες διαστάσεις. Οι ισχυροί άνεμοι που επικρατούσαν στην περιοχή φαίνεται πως έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην ταχύτατη εξάπλωση του μετώπου.

Η καταγραφή αυτή αποτελεί σημαντικό στοιχείο για την κατανόηση των συνθηκών που επικρατούσαν κατά την έναρξη της πυρκαγιάς. Οι αρχές εξετάζουν το υλικό στο πλαίσιο της διερεύνησης των αιτιών που οδήγησαν στο ξέσπασμα της μεγάλης πυρκαγιάς στην περιοχή της Χαλκιδικής.

Τα ευρήματα της αυτοψίας

Σημαντικά στοιχεία για το πώς φέρεται να ξεκίνησε η πυρκαγιά προέκυψαν από την αυτοψία που διενήργησε κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής ευρήματα, στο σημείο από όπου ξεκίνησε η φωτιά υπήρχε ένα ξερό και καταπονημένο δέντρο.

Οι άνεμοι, οι οποίοι έφταναν τα 8 μποφόρ, είχαν ως αποτέλεσμα το δέντρο να πέσει πάνω στα συρματόσχοινα που στήριζαν μια παλιά ξύλινη κολώνα χαμηλής τάσης. Η κολώνα αυτή πήρε κλίση περίπου 25 με 30 μοιρών. Λόγω της κλίσης, τα καλώδια ηλεκτροδότησης ήρθαν σε επαφή με τα δέντρα. Οι ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν την ταλάντωση των καλωδίων, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν σπινθήρες που έπεσαν στην ξερή βλάστηση, εξεταζόμενο ως το σενάριο έναρξης της πυρκαγιάς.

Η ταχύτατη εξάπλωση και οι συνέπειες

Οι θυελλώδεις άνεμοι συνέβαλαν καθοριστικά στην ταχύτητα με την οποία εξαπλώθηκαν οι φλόγες. Μέσα σε περίπου δύο ώρες, το μέτωπο της φωτιάς είχε διανύσει σχεδόν τρία χιλιόμετρα. Αυτή η ραγδαία εξάπλωση προκάλεσε ζημιές σε σπίτια και αυτοκίνητα στην ευρύτερη περιοχή.

Η φωτιά έφτασε πολύ κοντά στην παραλία της Σίβηρης, γεγονός που οδήγησε στην απομάκρυνση κατοίκων και τουριστών από την περιοχή. Η εκκένωση πραγματοποιήθηκε ακόμη και με τη χρήση πλωτών μέσων, λόγω της επικινδυνότητας της κατάστασης και της γρήγορης προσέγγισης των φλογών στις κατοικημένες περιοχές και την ακτογραμμή.

Η έρευνα για ευθύνες

Παράλληλα με την κατάσβεση και την καταγραφή των ζημιών, συνεχίζεται η έρευνα για τυχόν ευθύνες σχετικά με το ξέσπασμα της πυρκαγιάς. Το τοπικό κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού έχει ήδη σχηματίσει δικογραφία για την υπόθεση, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ.

Η έρευνα στρέφεται σε υπεύθυνους εργολάβους του ΔΕΔΔΗΕ που σχετίζονται με τον καθαρισμό της βλάστησης στην περιοχή, καθώς και στον υπεύθυνο του δικτύου. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, δύο αρμόδιοι του ΔΕΔΔΗΕ παρουσιάστηκαν αυτοβούλως μαζί με τη δικηγόρο τους στον εισαγγελέα Πολυγύρου την Παρασκευή 14.08.2026 και στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι. Έχει διαταχθεί προκαταρκτική έρευνα για την πλήρη εξακρίβωση των συνθηκών και την απόδοση τυχόν ευθυνών.

Με πληροφορίες από Ieidiseis

Φωτογραφία: Ieidiseis