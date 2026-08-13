Η άγνωστη κόντρα στο «Καφέ της Χαράς»: Δημήτρης Τσακάλας αποκαλύπτει τις σχέσεις με Ελένη Λιάσκα

Ο Δημήτρης Τσακάλας, γνωστός ως «Μπίλυ» από τη δημοφιλή σειρά «Καφέ της Χαράς», μοιράστηκε σε συνέντευξή του στο YouTube λεπτομέρειες σχετικά με τις σχέσεις του με την Ελένη Λιάσκα κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων. Σε μια τοποθέτηση στην εκπομπή «Τσάι Με Λεμόνι», αναφέρθηκε στην έλλειψη χημείας που υπήρχε μεταξύ τους, αλλά και στις οικονομικές προκλήσεις που αντιμετώπισε.

Ο ηθοποιός παραδέχθηκε ότι η συνεργασία τους δεν ήταν καθόλου εύκολη. «Δεν είχαμε καθόλου χημεία στην αρχή. Την πρώτη χρονιά νομίζω με σιχαινόταν και τη σιχαινόμουνα στο έπακρο. Δεν είχαμε καθόλου καλή σχέση. Αποκτήσαμε οικειότητα μετά τη δεύτερη χρονιά και την τρίτη. Την πρώτη δεν ταιριάξαμε», δήλωσε ο Δημήτρης Τσακάλας, αποκαλύπτοντας τις δυσκολίες που υπήρχαν πίσω από τις κάμερες.

Η εξέλιξη της σχέσης τους

Αναφερόμενος στην πορεία της σχέσης τους, ο ηθοποιός τόνισε: «Στην οντισιόν ήμασταν μια χαρά, γιατί με την Ελένη κάναμε την οντισιόν. Μετά στα γυρίσματα δεν είναι ότι υπήρχε κάτι, απλά με το που τελείωνε η σκηνή, δεν είχαμε κάποια ιδιαίτερη επαφή. Τη δεύτερη και την τρίτη σεζόν όμως είχαμε αρκετά φιλικές σχέσεις. Μεγαλώνεις, ξέρεις, γνωρίζεσαι καλύτερα. Άλλωστε, ήμασταν επαγγελματίες. Όταν είναι τόσο επαγγελματικό, δεν είναι καθόλου δύσκολο. Γιατί κάναμε τη δουλειά μας μια χαρά και απλά φεύγαμε. Στα διαλείμματα όμως δεν καθόμασταν μαζί».

Οικονομικές δυσκολίες και δεύτερη δουλειά

Επιπλέον, ο Δημήτρης Τσακάλας αναφέρθηκε και στις οικονομικές δυσκολίες που βίωσε κατά την περίοδο της σειράς, αποκαλύπτοντας ότι η αμοιβή του ήταν μόλις 140 ευρώ ανά επεισόδιο. «Ήταν δύσκολα τα γυρίσματα πολύ για μένα, γιατί ήταν πρώτη δουλειά και έπεσα στα βαθιά. Εννοώ δύσκολες συνθήκες. Έχω να θυμάμαι και πολύ όμορφα πράγματα όμως. Δηλαδή είχα την τύχη και ήμουν με την Χριστίνα την Τσάφου και τον Κώστα τον Φλωκατούλα, που έκαναν τους γονείς μου, και όποτε είχα σκηνές μαζί τους, πέρναγα πάρα πολύ ωραία και μάθαινα πολλά πράγματα. Πάντα η Χριστίνα και ο Κώστας με διορθώνανε και μου λέγανε: “Εδώ λίγο πιο χαμηλά, εδώ λίγο έτσι Δημήτρη.” Και επειδή ήταν με πολλή αγάπη, ήταν μεγάλο σχολείο. Γελάσαμε πολύ».