Αυτοψία στο αιολικό πάρκο από όπου ξεκίνησε η μεγάλη φωτιά στην Αττικοβοιωτία – Ενδείξεις για σοβαρές κατασκευαστικές ελλείψεις και αστοχίες

Δικαστικοί πραγματογνώμονες διενήργησαν αυτοψία στο αιολικό πάρκο από το οποίο εκδηλώθηκε η μεγάλη φωτιά που έπληξε τη Βοιωτία και τη Δυτική Αττική. Κατά τη διάρκεια της αυτοψίας, εντοπίστηκαν ενδείξεις για σοβαρές κατασκευαστικές ελλείψεις και αστοχίες στο εναέριο δίκτυο. Η πυρκαγιά, η οποία ξεκίνησε από τον Άγιο Βασίλειο Βοιωτίας, έκαιγε από τις 31 Ιουλίου έως τις 4 Αυγούστου.

Η αυτοψία των πραγματογνωμόνων

Νωρίς το πρωί της Παρασκευής, εξειδικευμένοι ερευνητές της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) μετέβησαν στο αιολικό πάρκο. Η αυτοψία πραγματοποιήθηκε κατόπιν παραγγελίας του Ανακριτή Θηβών, στο πλαίσιο της έρευνας για τη διερεύνηση των τεχνικών λεπτομερειών και προδιαγραφών κατασκευής του εναέριου δικτύου που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά. Στο σημείο βρέθηκαν επίσης διορισμένοι από την ανακρίτρια πραγματογνώμονες, καθώς και τεχνικοί σύμβουλοι και συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων.

Οι κατηγορούμενοι είναι ο δήμαρχος Στυλίδας, ο υπεύθυνος κατασκευής και ο επιχειρηματίας του αιολικού πάρκου, οι οποίοι έχουν προφυλακιστεί για τη μεγάλη φωτιά. Η ομάδα της Δ.Α.Ε.Ε. αποτελούνταν από δέκα εξειδικευμένα στελέχη και Αξιωματικούς, μεταξύ των οποίων και ειδικοί με τεχνική και επιστημονική κατάρτιση σε ηλεκτρολογικά, μηχανολογικά και συναφή αντικείμενα.

Ευρήματα και ελλείψεις στο δίκτυο

Κατά την αυτοψία, οι ερευνητές εντόπισαν στοιχεία και ενδείξεις που παραπέμπουν σε συγκεκριμένες κατασκευαστικές αστοχίες. Αυτές οι αστοχίες εκτιμάται ότι οδήγησαν στο βραχυκύκλωμα από το οποίο φέρεται να ξεκίνησε η πυρκαγιά. Η έρευνα επικεντρώθηκε σε δύο βασικά σημεία του εναέριου δικτύου.

Ειδικότερα, εξετάστηκε το βάθος στο οποίο τοποθετήθηκαν οι ξύλινες κολόνες του εναέριου δικτύου στο έδαφος. Παράλληλα, διερευνήθηκαν οι αποστάσεις μεταξύ των αγωγών του δικτύου. Θα εξεταστεί εάν όσα είχαν δηλωθεί στη μελέτη που υπέγραψε ο δήμαρχος ανταποκρίνονται στην υφιστάμενη κατάσταση του δικτύου.

Η μεγάλη πυρκαγιά στην Αττικοβοιωτία

Η πυρκαγιά που ξεκίνησε από την περιοχή του Αγίου Βασιλείου Βοιωτίας χαρακτηρίζεται ως η μεγαλύτερη του φετινού καλοκαιριού μέχρι στιγμής. Η φωτιά επηρέασε μια έκταση μεγαλύτερη των 110.000 στρεμμάτων. Ξεκινώντας από τη Βοιωτία, επεκτάθηκε γρήγορα στη Δυτική Αττική, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές σε πολύ μεγάλες εκτάσεις.

Η δασική πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις 31 Ιουλίου και τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο στις 4 Αυγούστου, μετά από μέρες μάχης με τις φλόγες. Η έρευνα της Δ.Α.Ε.Ε. επικεντρώθηκε στη γραμμή του εναέριου ηλεκτρικού δικτύου που συνδέει το αιολικό πάρκο της περιοχής με το κεντρικό δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, στην περιοχή από την οποία, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, συνδέεται η έναρξη της πυρκαγιάς.

Η συνέχεια των ερευνών

Η έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Κάθε ενδεχόμενο διερευνάται και αξιολογείται με προσοχή. Τα ευρήματα της πρώτης αυτοψίας θα συνεκτιμηθούν με το σύνολο του αποδεικτικού υλικού.

Επίσης, θα ληφθούν υπόψη τα τεχνικά δεδομένα και όλα τα λοιπά στοιχεία που συλλέγονται στο πλαίσιο της ανακριτικής διαδικασίας. Η Δ.Α.Ε.Ε. συνεχίζει μεθοδικά και εντατικά την έρευνα, με στόχο την πλήρη αποσαφήνιση όλων των πτυχών της υπόθεσης. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη και μια ευρύτερη έρευνα της Δ.Α.Ε.Ε. που αφορά το σύνολο των 450 αιολικών πάρκων στη χώρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να ακολουθήσει και δεύτερη αυτοψία τις επόμενες ημέρες.

Με πληροφορίες από Newsit

Φωτογραφία: Newsit