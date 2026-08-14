Συνελήφθη στην Φιλοθέη 48χρονος καταζητούμενος από τις αλβανικές αρχές για ανθρωποκτονία

Στη σύλληψη ενός 48χρονου αλλοδαπού προχώρησαν οι ελληνικές αρχές το απόγευμα της Πέμπτης, 13 Αυγούστου, στην περιοχή της Φιλοθέης. Ο άνδρας καταζητούνταν με διεθνές ένταλμα σύλληψης από τις αρχές της Αλβανίας, καθώς κατηγορείται για υπόθεση ανθρωποκτονίας. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από ειδική επιχειρησιακή ομάδα αστυνομικών.

Η σύλληψη στην περιοχή της φιλοθέης

Η σύλληψη του 48χρονου αλλοδαπού έλαβε χώρα το απόγευμα της Πέμπτης, 13 Αυγούστου. Οι αστυνομικές δυνάμεις εντόπισαν και συνέλαβαν τον καταζητούμενο στην περιοχή της Φιλοθέης, στο πλαίσιο των επιχειρησιακών τους δράσεων. Η συγκεκριμένη επιχείρηση αποτελεί μέρος των προσπαθειών για τον εντοπισμό ατόμων που διώκονται από διεθνή εντάλματα.

Την επιχείρηση σύλληψης πραγματοποίησε ειδική επιχειρησιακή ομάδα αστυνομικών, η οποία ανήκει στο Τμήμα Αναζητήσεων. Η ομάδα αυτή ειδικεύεται στον εντοπισμό και τη σύλληψη ατόμων που έχουν εκδοθεί εναντίον τους εντάλματα σύλληψης, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Η δράση τους οδήγησε στην ακινητοποίηση του 48χρονου αλλοδαπού.

Το διεθνές ένταλμα σύλληψης

Ο συλληφθείς αλλοδαπός διωκόταν με διεθνές ένταλμα σύλληψης, το οποίο είχε εκδοθεί εις βάρος του από τις αρχές της Αλβανίας. Το ένταλμα αφορούσε σοβαρή κατηγορία, συγκεκριμένα για υπόθεση ανθρωποκτονίας. Η ύπαρξη διεθνούς εντάλματος υποδηλώνει τη σοβαρότητα της υπόθεσης και την ανάγκη συνεργασίας μεταξύ των διωκτικών αρχών διαφορετικών χωρών.

Οι αλβανικές αρχές είχαν εκδώσει το ένταλμα, ζητώντας τη σύλληψη του 48χρονου για το φερόμενο έγκλημα. Η συνεργασία μεταξύ των ελληνικών και αλβανικών αρχών είναι καθοριστική σε τέτοιες περιπτώσεις, προκειμένου να διασφαλιστεί η εφαρμογή της δικαιοσύνης. Η ΕΛ.ΑΣ. επιβεβαίωσε ότι ο άνδρας ήταν καταζητούμενος για το συγκεκριμένο αδίκημα.

Η κατηγορία για ανθρωποκτονία

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που δόθηκαν από την Ελληνική Αστυνομία, ο 48χρονος κατηγορείται για ένα περιστατικό που έλαβε χώρα το έτος 2006. Το φερόμενο έγκλημα διαπράχθηκε στην πρωτεύουσα της Αλβανίας, τα Τίρανα. Εκεί, ο συλληφθείς φέρεται να προκάλεσε τον θανάσιμο τραυματισμό ενός ομοεθνή του.

Οι κατηγορίες αναφέρουν ότι ο 48χρονος πυροβόλησε τον ομοεθνή του με όπλο, με αποτέλεσμα τον θάνατό του. Αυτό το περιστατικό οδήγησε στην έκδοση του διεθνούς εντάλματος σύλληψης από τις αλβανικές αρχές, οι οποίες αναζητούσαν τον δράστη για περισσότερα από δέκα χρόνια. Η ακριβής φύση του όπλου δεν έχει διευκρινιστεί περαιτέρω στις πηγές.

Η πορεία του συλληφθέντος μετά τη σύλληψη

Μετά την ολοκλήρωση της σύλληψης του 48χρονου αλλοδαπού στην περιοχή της Φιλοθέης, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στις απαραίτητες ενέργειες. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε άμεσα στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή, όπως προβλέπεται από τη διαδικασία. Εκεί θα αποφασιστούν τα περαιτέρω βήματα σχετικά με την υπόθεσή του και την έκδοσή του στην Αλβανία.

Η πληροφορία σχετικά με την οδηγήγηση του συλληφθέντος στην Εισαγγελική Αρχή μεταδόθηκε από το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΑΠΕ ΜΠΕ). Η διαδικασία αυτή είναι τυπική για περιπτώσεις ατόμων που συλλαμβάνονται βάσει διεθνών ενταλμάτων, καθώς ακολουθείται συγκεκριμένη νομική οδός για την αντιμετώπιση των κατηγοριών που τους βαρύνουν.

Με πληροφορίες από Enikos

Φωτογραφία: Enikos