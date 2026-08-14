Αδιανόητες καταγγελίες από πυρόπληκτους της Σίβηρης: Τους ζητούν 80 ευρώ το βράδυ για ένα δωμάτιο σε ενοικιαζόμενα

Σοβαρές καταγγελίες έρχονται στο φως από τη Χαλκιδική, την ώρα που άνθρωποι οι οποίοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις περιοχές που επλήγησαν από τη μεγάλη φωτιά αναζητούν ένα μέρος για να διανυκτερεύσουν. Πολίτες που δεν μπορούν ακόμη να επιστρέψουν στα σπίτια τους, είτε εξαιτίας των ζημιών είτε λόγω των εκκενώσεων, απευθύνθηκαν σε ενοικιαζόμενα δωμάτια της περιοχής για να εξασφαλίσουν προσωρινή διαμονή. Σύμφωνα με τις καταγγελίες, ιδιοκτήτες φέρονται να ζητούν 80 ευρώ για μία διανυκτέρευση από τους πυρόπληκτους.

Η κατάσταση στη Χαλκιδική

Η περιοχή της Χαλκιδικής δοκιμάζεται από μια μεγάλη φωτιά, η οποία έχει πλήξει συγκεκριμένες περιοχές και έχει οδηγήσει σε αναγκαστικές εκκενώσεις. Ειδικότερα, η φωτιά στη Σίβηρη έχει προκαλέσει την απομάκρυνση κατοίκων από τις εστίες τους, δημιουργώντας την ανάγκη για προσωρινή στέγαση. Οι πολίτες αυτοί βρίσκονται σε αναζήτηση ασφαλούς καταλύματος για να περάσουν τη νύχτα.

Οι κάτοικοι που επλήγησαν από την πυρκαγιά δεν μπορούν να επιστρέψουν στις κατοικίες τους. Αυτό οφείλεται είτε στις ζημιές που έχουν υποστεί τα σπίτια τους από τη φωτιά, είτε στις συνεχιζόμενες εκκενώσεις που έχουν διαταχθεί από τις αρμόδιες αρχές για λόγους ασφαλείας. Η κατάσταση αυτή έχει δημιουργήσει ένα κύμα αναζήτησης καταλυμάτων στην ευρύτερη περιοχή.

Η αναζήτηση προσωρινής διαμονής

Εν μέσω αυτής της δύσκολης κατάστασης, οι πυρόπληκτοι πολίτες αναγκάζονται να αναζητήσουν προσωρινά καταλύματα για να διανυκτερεύσουν. Πολλοί από αυτούς απευθύνονται σε ενοικιαζόμενα δωμάτια που λειτουργούν στην περιοχή της Χαλκιδικής, με την ελπίδα να βρουν ένα ασφαλές μέρος για να μείνουν μέχρι να μπορέσουν να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Η ανάγκη για άμεση στέγαση είναι επιτακτική για όσους έχουν εκτοπιστεί.

Η αναζήτηση αυτή αφορά ανθρώπους που βρέθηκαν ξαφνικά χωρίς στέγη, αντιμετωπίζοντας την αβεβαιότητα της επόμενης ημέρας. Τα ενοικιαζόμενα δωμάτια αποτελούν μια από τις λίγες επιλογές που έχουν στη διάθεσή τους για να εξασφαλίσουν μια προσωρινή λύση διαμονής, μακριά από τις πληγείσες περιοχές.

Οι καταγγελίες για τις τιμές των δωματίων

Σύμφωνα με τις καταγγελίες που έχουν δημοσιευτεί, ιδιοκτήτες ενοικιαζόμενων δωματίων φέρονται να ακολουθούν μια συγκεκριμένη πρακτική. Όταν επικοινωνούν μαζί τους πολίτες που αναζητούν κατάλυμα, οι ιδιοκτήτες φέρονται να ρωτούν εάν οι ενδιαφερόμενοι προέρχονται από τις περιοχές που χτυπήθηκαν από την πυρκαγιά. Αυτή η ερώτηση αποτελεί μέρος των καταγγελιών που έχουν έρθει στο φως.

Μετά την επιβεβαίωση της προέλευσης των ενδιαφερομένων από τις πυρόπληκτες ζώνες, οι ιδιοκτήτες φέρονται να ενημερώνουν τους πολίτες ότι μπορούν να τους κάνουν «καλή τιμή». Αυτή η δήλωση, όπως αναφέρεται στις καταγγελίες, προηγείται της ανακοίνωσης του κόστους διανυκτέρευσης. Η πρακτική αυτή έχει προκαλέσει αντιδράσεις και έχει αποτελέσει το αντικείμενο των σοβαρών καταγγελιών.

Το κόστος της διανυκτέρευσης

Η «καλή τιμή» που προτάθηκε σε πυρόπληκτους, σύμφωνα πάντα με την ίδια καταγγελία, έφτανε τα 80 ευρώ για μία διανυκτέρευση. Αυτό το ποσό αφορά την προσωρινή διαμονή σε ένα δωμάτιο για ένα βράδυ, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες. Το κόστος αυτό έχει προκαλέσει προβληματισμό μεταξύ των πληγέντων πολιτών, οι οποίοι βρίσκονται ήδη σε μια δύσκολη κατάσταση.

Η τιμή των 80 ευρώ τη βραδιά για ένα δωμάτιο σε ενοικιαζόμενα δωμάτια, όπως καταγγέλλεται, ζητείται από ανθρώπους που έχουν χάσει ή αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους λόγω της μεγάλης φωτιάς. Η καταγγελία αυτή αναδεικνύει τις συνθήκες που αντιμετωπίζουν οι εκτοπισμένοι κάτοικοι της Χαλκιδικής.

Η δημοσιοποίηση των καταγγελιών

Οι σοβαρές αυτές καταγγελίες έρχονται στο φως της δημοσιότητας μέσω της δημοσίευσης από την ιστοσελίδα Parallaxi. Η Parallaxi είναι αυτή που δημοσίευσε τις πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές που φέρονται να ακολουθούν ιδιοκτήτες ενοικιαζόμενων δωματίων στην περιοχή της Χαλκιδικής. Η δημοσιοποίηση των καταγγελιών επιτρέπει την ενημέρωση του κοινού για την κατάσταση που επικρατεί.

Η αναφορά από την Parallaxi αποτελεί την πηγή των πληροφοριών σχετικά με το γεγονός ότι ζητούνται 80 ευρώ τη βραδιά από πυρόπληκτους για ένα δωμάτιο. Οι καταγγελίες αυτές αφορούν άμεσα τους πολίτες που αναζητούν προσωρινό κατάλυμα λόγω της μεγάλης φωτιάς στη Σίβηρη της Χαλκιδικής.

Με πληροφορίες από Ieidiseis

Φωτογραφία: Ieidiseis