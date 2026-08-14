26χρονη εγκλωβίστηκε σε φαρμακείο του ΕΟΠΥΥ στην Καλαμαριά

Μια 26χρονη γυναίκα, η Ξένια, βίωσε μια απίστευτη περιπέτεια την Παρασκευή στην Καλαμαριά, όταν βρέθηκε εγκλωβισμένη μέσα σε κτίριο υπηρεσίας του ΕΟΠΥΥ. Η νεαρή είχε επισκεφθεί το φαρμακείο του οργανισμού με σκοπό να παραλάβει επείγοντα φάρμακα για φίλη της που πάσχει από αυτοάνοσο νόσημα. Η περιπέτειά της διήρκεσε περίπου μιάμιση ώρα, προκαλώντας την κινητοποίηση των αρχών.

Η επίσκεψη στην υπηρεσία του ΕΟΠΥΥ

Η 26χρονη έφτασε στην υπηρεσία του ΕΟΠΥΥ στην Καλαμαριά περίπου στις 13:20 το μεσημέρι της Παρασκευής. Πριν την επίσκεψή της, είχε ελέγξει το ωράριο λειτουργίας στο διαδίκτυο, όπου αναφερόταν ότι η υπηρεσία έκλεινε στις 14:30. Ο σκοπός της ήταν να προμηθευτεί ενέσιμα φάρμακα, τα οποία ήταν απαραίτητα για την φίλη της.

Μπαίνοντας στο κτίριο, η νεαρή δεν βρήκε κανέναν υπάλληλο στο ισόγειο για να την εξυπηρετήσει. Αποφάσισε τότε να αναζητήσει κάποιον στους επάνω ορόφους, ελπίζοντας να βρει βοήθεια.

Ο εγκλωβισμός εντός του κτιρίου

Κατά την αναζήτησή της, η Ξένια διαπίστωσε ότι οι χώροι στον δεύτερο όροφο ήταν κλειδωμένοι. Στον τρίτο όροφο, η πόρτα ήταν ανοιχτή, ωστόσο δεν βρισκόταν κανείς εκεί. Όταν επέστρεψε στο ισόγειο με σκοπό να αποχωρήσει, βρέθηκε αντιμέτωπη με μια δυσάρεστη έκπληξη.

Η είσοδος του κτιρίου είχε κλειδωθεί εν τω μεταξύ, με αποτέλεσμα η 26χρονη να μείνει εγκλωβισμένη στο εσωτερικό. Η ίδια δήλωσε χαρακτηριστικά: «Είδα ότι με έχουν κλειδώσει μέσα».

Η επέμβαση των αρχών και η αδυναμία απεγκλωβισμού

Αμέσως μετά τον εγκλωβισμό της, η 26χρονη επικοινώνησε με τις αρχές για βοήθεια. Στο σημείο έφτασαν κλιμάκια της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής, ανταποκρινόμενα στην κλήση της.

Ωστόσο, οι αρχές δεν μπορούσαν να παραβιάσουν τις κλειδαριές του κτιρίου. Η 26χρονη ανέφερε ότι η Πυροσβεστική έφτασε πρώτη, αλλά δεν μπορούσε να ανοίξει χωρίς την παρουσία της Αστυνομίας. Όταν έφτασε και η Αστυνομία, δεν ήταν δυνατό να σπάσουν τις κλειδαριές, καθώς επρόκειτο για κτίριο δημόσιας υπηρεσίας.

Ο απεγκλωβισμός και η μη παραλαβή των φαρμάκων

Η ταλαιπωρία της νεαρής γυναίκας διήρκεσε περίπου μιάμιση ώρα. Ο απεγκλωβισμός της κατέστη δυνατός μόνο μετά την άφιξη της διευθύντριας του ΕΦΚΑ στο σημείο. Η διευθύντρια άνοιξε το κτίριο, επιτρέποντας στην 26χρονη να βγει.

Παρά την περιπέτεια και τον εγκλωβισμό, η νεαρή δεν κατάφερε τελικά να παραλάβει τα επείγοντα ενέσιμα φάρμακα που χρειαζόταν η φίλη της. Το πρόβλημα για το οποίο είχε επισκεφθεί αρχικά τον ΕΟΠΥΥ παρέμεινε άλυτο μετά το περιστατικό.

Με πληροφορίες από Ieidiseis

Φωτογραφία: Ieidiseis