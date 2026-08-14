Τραγικό λάθος του οδηγού νταλίκας: Τι δήλωσε ο δήμαρχος Πρέβεζας για την καραμπόλα στη σήραγγα Ακτίου

Στο φως της δημοσιότητας έρχονται οι λεπτομέρειες γύρω από το σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στην είσοδο της υποθαλάσσιας ζεύξης Ακτίου. Το ατύχημα, που συνέβη στο ρεύμα κυκλοφορίας από την Πρέβεζα προς το Άκτιο, είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό οκτώ ατόμων, ανάμεσα στους οποίους και δύο μικρά παιδιά.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από τις αρμόδιες αρχές, η καραμπόλα προκλήθηκε όταν μια νταλίκα δεν κατάφερε να ακινητοποιηθεί εγκαίρως και προσέκρουσε με μεγάλη ταχύτητα σε οχήματα που είχαν σταματήσει στην είσοδο της σήραγγας.

Περιγραφή του ατυχήματος από τον δήμαρχο

Ο δήμαρχος Πρέβεζας, Νικόλαος Γεωργάκος, ανέφερε με λεπτομέρεια τα γεγονότα που προηγήθηκαν της σύγκρουσης. Όπως εξήγησε, ένα αυτοκίνητο είχε ακινητοποιηθεί μέσα στη σήραγγα λόγω μηχανικής βλάβης, με αποτέλεσμα να ανάψει κόκκινο φανάρι για να διακοπεί προσωρινά η κυκλοφορία και να μην εισέρχονται άλλα οχήματα.

Η νταλίκα, που κινούνταν από την Πρέβεζα προς το Άκτιο, δεν αντελήφθη το κόκκινο φανάρι και προσέκρουσε στα σταματημένα οχήματα. «Ήταν ένα τραγικό λάθος του οδηγού της νταλίκας», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Γεωργάκος, επισημαίνοντας ότι οι συνθήκες του ατυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Αλυσιδωτή σύγκρουση και τραυματίες

Από τη σφοδρή πρόσκρουση προκλήθηκε αλυσιδωτή καραμπόλα, στην οποία ενεπλάκησαν η νταλίκα και τρία επιβατικά αυτοκίνητα. Σύμφωνα με στοιχεία της Τροχαίας, τα Ι.Χ. αυτοκίνητα είχαν ρουμανικές, ιταλικές και ελληνικές πινακίδες, ενώ ο οδηγός του φορτηγού είναι Έλληνας. Η δύναμη της πρόσκρουσης ήταν τόσο μεγάλη που προκάλεσε σοβαρές υλικές ζημιές στα επιβατικά αυτοκίνητα, με συντρίμμια να διασκορπίζονται στο οδόστρωμα και να δημιουργούν πανικό στους διερχόμενους οδηγούς.

Συνολικά, οκτώ άτομα τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων τέσσερις άνδρες, δύο γυναίκες και δύο παιδιά, και μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Πρέβεζας. Οι πρώτες ιατρικές εκτιμήσεις δείχνουν ότι η κατάσταση των τραυματιών δεν εμπνέει ανησυχία, καθώς έχουν υποστεί κυρίως ορθοπεδικά τραύματα, αν και η πλήρης ιατρική αξιολόγηση δεν έχει ολοκληρωθεί.

Κυκλοφοριακό χάος και έρευνα για τα αίτια

Από το σοβαρό τροχαίο, η είσοδος από την Πρέβεζα προς το Άκτιο έκλεισε για αρκετές ώρες, προκαλώντας ουρές οχημάτων που έφταναν για χιλιόμετρα και εγκλωβίζοντας εκατοντάδες οδηγούς. Η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε σταδιακά μετά την απομάκρυνση των οχημάτων και τον καθαρισμό της περιοχής.

Οι αρχές διεξάγουν έρευνα για να διαπιστώσουν τα ακριβή αίτια του ατυχήματος, συμπεριλαμβανομένων της ταχύτητας της νταλίκας, των καιρικών συνθηκών και της ορατότητας. Επίσης, εξετάζεται η λειτουργία του συστήματος σηματοδότησης της σήραγγας για να διαπιστωθεί αν υπήρξε έγκαιρη ειδοποίηση των διερχομένων.

Το τροχαίο της Παρασκευής προστίθεται σε μια σειρά ατυχημάτων που έχουν σημειωθεί στην υποθαλάσσια ζεύξη, αναδεικνύοντας την ανάγκη για πρόσθετα μέτρα ασφαλείας στο συγκεκριμένο οδικό τμήμα.