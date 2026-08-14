Νέα στοιχεία για το περιστατικό της Ryanair: Εξαρτήματα κινητήρα έσπασαν το παράθυρο

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως σχετικά με το σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε τον Ιούλιο σε πτήση της Ryanair από τη Θεσσαλονίκη προς τη Γερμανία. Προκαταρκτικά ευρήματα από τους Αμερικανούς ερευνητές υποδεικνύουν ότι εξαρτήματα που αποκολλήθηκαν από τον κινητήρα προκάλεσαν τη θραύση παραθύρου, με αποτέλεσμα ένας 61χρονος επιβάτης να τραυματιστεί και να βρεθεί μερικώς εκτός της καμπίνας. Το συμβάν έλαβε χώρα λίγα λεπτά μετά την απογείωση του αεροσκάφους από το αεροδρόμιο «Μακεδονία».

Η πτήση και το αρχικό συμβάν

Η πτήση, με προορισμό το Μέμινγκεν της Γερμανίας, εκτελούνταν από τη Malta Air, θυγατρική της Ryanair. Το αεροσκάφος ήταν ένα Boeing 737-800. Το περιστατικό συνέβη τον Ιούλιο, λίγα λεπτά μετά την απογείωση από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά ευρήματα του Εθνικού Συμβουλίου Ασφάλειας Μεταφορών των ΗΠΑ (NTSB), ένα πτερύγιο ανεμιστήρα του κινητήρα έσπασε κατά τη διάρκεια της πτήσης. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα θραύσματα να εκτοξευθούν προς την άτρακτο του αεροσκάφους.

Ζημιές και τραυματισμός επιβάτη

Τα εκτοξευόμενα θραύσματα προκάλεσαν ζημιές σε διάφορα σημεία της ατράκτου. Συγκεκριμένα, έσπασαν ένα παράθυρο που βρισκόταν στη σειρά 11 του αεροσκάφους. Η ξαφνική αποσυμπίεση που ακολούθησε είχε ως αποτέλεσμα το κεφάλι του 61χρονου επιβάτη να βρεθεί μερικώς έξω από το άνοιγμα του παραθύρου.

Ο 61χρονος επιβάτης υπέστη τραυματισμούς στον αυχένα και στον ώμο, καθώς και εγκαύματα τριβής. Οι υπόλοιποι επιβάτες αντέδραξαν άμεσα και κατάφεραν να τραβήξουν τον άνδρα πίσω στο εσωτερικό του αεροσκάφους. Ένας γιατρός που επέβαινε στην πτήση τού παρείχε τις πρώτες βοήθειες.

Αντιδράσεις πληρώματος και επιβατών

Μετά το σπάσιμο του παραθύρου, ενεργοποιήθηκαν αυτόματα οι μάσκες οξυγόνου για τους επιβάτες. Ταυτόχρονα, το αεροσκάφος άρχισε να κατεβαίνει σε χαμηλότερο υψόμετρο. Μέλη του πληρώματος καμπίνας ανέφεραν στους ερευνητές ότι είχαν προηγηθεί ισχυροί κραδασμοί και η παρουσία καπνού ή θολής ατμόσφαιρας πριν την ενεργοποίηση των μασκών οξυγόνου.

Επιβάτες επιχείρησαν μάλιστα να καλύψουν προσωρινά το άνοιγμα του παραθύρου, χρησιμοποιώντας ένα μεταλλικό κουτί. Το Boeing παρέμεινε στον αέρα για περίπου 30 λεπτά, προκειμένου να καταναλώσει καύσιμα. Στη συνέχεια, το αεροσκάφος επέστρεψε με ασφάλεια στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης.

Τα ευρήματα της έρευνας

Την έρευνα για το περιστατικό έχει αναλάβει το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών των ΗΠΑ (NTSB). Στην έρευνα συμμετέχει και η ελληνική Αρχή Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών. Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά ευρήματα, εντοπίστηκαν υπολείμματα πτηνού στο εσωτερικό του κινητήρα.

Αυτό το εύρημα αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο πρόσκρουσης με πουλί. Ωστόσο, η έρευνα δεν έχει ολοκληρωθεί και οι αρμόδιες αρχές δεν έχουν καταλήξει ακόμη στην οριστική αιτία της βλάβης του κινητήρα και της αποκόλλησης του πτερυγίου. Οι ερευνητές συνεχίζουν να εξετάζουν όλα τα δεδομένα.

Ιστορικό κινητήρα και συνέχεια της διερεύνησης

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο συγκεκριμένος κινητήρας είχε υποβληθεί σε επιθεώρηση τον Μάιο του 2026 και τον Νοέμβριο του 2025. Επίσης, μέσα στον προηγούμενο χρόνο, είχαν καταγραφεί τέσσερα περιστατικά πιθανής πρόσκρουσης πτηνών που αφορούσαν τον ίδιο κινητήρα. Οι ερευνητές συνεχίζουν να εξετάζουν όλα τα δεδομένα, προκειμένου να διαπιστωθεί η ακριβής αλληλουχία που οδήγησε στο πρωτοφανές περιστατικό.

Η διερεύνηση βρίσκεται σε εξέλιξη, με στόχο τη διαπίστωση της ακριβούς αιτίας της αποκόλλησης του πτερυγίου και των συνεπειών που ακολούθησαν. Το NTSB έχει αναλάβει την έρευνα, η οποία περιλαμβάνει τη λεπτομερή εξέταση όλων των παραμέτρων του συμβάντος.

Με πληροφορίες από ProtoThema

Φωτογραφία: ProtoThema