Άγριος ξυλοδαρμός οδηγού απορριμματοφόρου στη χαλκιδική από τρεις αλλοδαπούς οδηγούς

Ένας οδηγός απορριμματοφόρου στη Χαλκιδική δέχθηκε άγριο ξυλοδαρμό από τρεις οδηγούς σερβικής καταγωγής, οι οποίοι του επιτέθηκαν όταν τους ζήτησε να παραμείνουν στην ουρά λόγω διερχόμενου φορτηγού. Το περιστατικό συνέβη στον Άγιο Νικόλαο Σιθωνίας, με τους δράστες να τον γρονθοκοπούν στο κεφάλι και τα πλευρά, τραυματίζοντάς τον.

Το περιστατικό στον άγιο νικόλαο σιθωνίας

Το συμβάν έλαβε χώρα σε στενό δρόμο στον Άγιο Νικόλαο Σιθωνίας Χαλκιδικής. Σύμφωνα με την καταγγελία του οδηγού, στην περιοχή υπήρχε μποτιλιάρισμα σε ένα κομμάτι δρόμου γύρω στα 500 μέτρα. Εκεί, ο οδηγός του απορριμματοφόρου αντιλήφθηκε ένα αυτοκίνητο με σερβικές πινακίδες να κινείται στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Το όχημα αυτό φέρεται να προσπερνούσε πολλαπλά αμάξια με μεγάλη ταχύτητα, δημιουργώντας επικίνδυνες συνθήκες. Ο οδηγός του απορριμματοφόρου βρέθηκε αντιμέτωπος με αυτή την κατάσταση, ενώ ταυτόχρονα προσπαθούσε να κάνει τους κατάλληλους ελιγμούς για να διευκολυνθεί η διέλευση και από τα δύο ρεύματα.

Η προειδοποίηση του οδηγού

Ο οδηγός του απορριμματοφόρου, βλέποντας τον κίνδυνο, έβγαλε το χέρι και το σώμα του έξω από το παράθυρο του οχήματός του. Έκανε νόημα στον οδηγό του αυτοκινήτου με τις σερβικές πινακίδες να επιστρέψει στην ορθή λωρίδα κυκλοφορίας και να μπει πίσω από το απορριμματοφόρο.

Ο λόγος ήταν ότι από την απέναντι πλευρά ερχόταν άλλο φορτηγό, και η κίνηση του σερβικού οχήματος στο αντίθετο ρεύμα θα μπορούσε να προκαλέσει πρόσκρουση. Ο οδηγός του απορριμματοφόρου ζήτησε από τους οδηγούς όπισθέν του να κάνουν υπομονή και να μην προσπεράσουν, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος.

Η επίθεση και ο ξυλοδαρμός

Αντί να συμμορφωθούν, οι τρεις οδηγοί των ΙΧ, οι οποίοι φέρονται να ήταν σερβικής καταγωγής, απέκλεισαν με τα οχήματά τους το απορριμματοφόρο. Στη συνέχεια, κατέβηκαν και οι τρεις από τα αμάξια τους. Ο οδηγός του απορριμματοφόρου ανέφερε ότι ένας από αυτούς φώναζε εκνευρισμένος, χωρίς να καταλαβαίνει τι έλεγε.

Σύμφωνα με την περιγραφή του θύματος στην τηλεόραση του «Alpha», ξαφνικά, ένας από τους δράστες άνοιξε την πόρτα του απορριμματοφόρου, χώθηκε μέσα στο όχημα και άρχισε να τον χτυπάει στο κεφάλι. Ένας δεύτερος δράστης βρισκόταν στα σκαλοπάτια του φορτηγού και συμμετείχε επίσης στον ξυλοδαρμό.

«Ανέβηκε πάνω στο φορτηγό, μπήκε μέσα ολόκληρος. Ο άλλος από πίσω, ο δεύτερος, ήταν στα σκαλοπάτια του φορτηγού και χτυπούσαν και οι δύο. Ήταν τα χτυπήματα συνεχόμενα στο κεφάλι, στα πλευρά», δήλωσε ο οδηγός. Τα χτυπήματα ήταν συνεχόμενα και σε διάφορα σημεία του σώματός του.

Οι τραυματισμοί και η αποχώρηση των δραστών

Ο οδηγός του απορριμματοφόρου υπέστη τραύματα από την επίθεση. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι έχει τραύμα στο φρύδι, καθώς και μώλωπες στο κεφάλι, στη μύτη, στα πλευρά και στα χέρια. Τα χτυπήματα ήταν ιδιαίτερα βίαια και επικεντρώθηκαν στο κεφάλι και τα πλευρά του.

Μετά την επίθεση, οι τρεις οδηγοί μπήκαν στα αυτοκίνητά τους και αποχώρησαν από το σημείο του συμβάντος, αφήνοντας πίσω τους τον τραυματισμένο οδηγό του απορριμματοφόρου.

Η έρευνα της αστυνομίας

Η Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ.) έχει ξεκινήσει έρευνα για την υπόθεση του ξυλοδαρμού. Στόχος των αρχών είναι η ταυτοποίηση των τριών δραστών, οι οποίοι φέρονται να είναι σερβικής καταγωγής, και η σύλληψή τους.

Οι αρχές εξετάζουν όλα τα στοιχεία και τις καταγγελίες που έχουν υποβληθεί, προκειμένου να εντοπίσουν τους υπεύθυνους για την επίθεση στον οδηγό του απορριμματοφόρου στη Σιθωνία Χαλκιδικής.

Με πληροφορίες από Enikos

Φωτογραφία: Enikos