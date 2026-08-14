Φωτιά στον Λαχανά Θεσσαλονίκης: Μεγάλη κινητοποίηση δυνάμεων για την κατάσβεση

Μία πυρκαγιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής, 14 Αυγούστου, στην περιοχή του Λαχανά Θεσσαλονίκης. Το συμβάν έλαβε χώρα σε έκταση με χαμηλή βλάστηση, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών και υπηρεσιών. Η φωτιά ξεκίνησε περίπου στις 18:30, με τις πρώτες αναφορές να κάνουν λόγο για μια κατάσταση που απαιτούσε άμεση και συντονισμένη επέμβαση.

Η άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στον Λαχανά Θεσσαλονίκης, κινητοποιήθηκε ένας σημαντικός αριθμός επίγειων δυνάμεων. Συγκεκριμένα, 25 πυροσβέστες έσπευσαν στο σημείο, οργανώνοντας την πρώτη γραμμή άμυνας απέναντι στις φλόγες. Μαζί τους, επιχειρούσε και μία ειδική ομάδα πεζοπόρο, η οποία ανήκει στην 2η ΕΜΟΔΕ, ενισχύοντας την αποτελεσματικότητα των επιχειρήσεων στο έδαφος.

Τις επίγειες δυνάμεις συμπλήρωναν 7 πυροσβεστικά οχήματα, τα οποία έφτασαν στον τόπο της πυρκαγιάς για να συνδράμουν με τον εξοπλισμό και τις δυνατότητές τους. Επιπλέον, εθελοντές πολίτες συμμετείχαν ενεργά στην προσπάθεια, παρέχοντας πολύτιμη βοήθεια και υποστήριξη στο έργο των επαγγελματιών πυροσβεστών.

Εναέρια μέσα και συνδρομή από την τοπική αυτοδιοίκηση

Στην προσπάθεια κατάσβεσης της φωτιάς στον Λαχανά, επιστρατεύτηκαν και εναέρια μέσα. Δύο ελικόπτερα κινητοποιήθηκαν άμεσα για να πραγματοποιήσουν ρίψεις νερού από αέρος, συμβάλλοντας καθοριστικά στον περιορισμό της εξάπλωσης των φλογών και στην προστασία της ευρύτερης περιοχής. Η συνδρομή των ελικοπτέρων ήταν ζωτικής σημασίας για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του μετώπου.

Παράλληλα, στην επιχείρηση παρείχαν υποστήριξη και υδροφόρες από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ). Ειδικότερα, υδροφόρες του δήμου Λαγκαδά συνέδραμαν ενεργά, εξασφαλίζοντας την αδιάλειπτη παροχή νερού στις επίγειες δυνάμεις. Η συνεργασία μεταξύ των πυροσβεστικών δυνάμεων, των εθελοντών και των τοπικών αρχών ήταν κρίσιμη για την οργάνωση της επιχείρησης.

Η περιοχή σε κατάσταση υψηλού κινδύνου

Σύμφωνα με τις επίσημες εκτιμήσεις, η περιοχή του Λαχανά Θεσσαλονίκης βρισκόταν σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς την ημέρα που ξέσπασε το συμβάν. Συγκεκριμένα, είχε ταξινομηθεί στην κατηγορία 3 κινδύνου, γεγονός που υποδεικνύει αυξημένη πιθανότητα για τέτοια περιστατικά λόγω των επικρατουσών συνθηκών.

Αυτή η διαπίστωση καθιστά την άμεση και ισχυρή κινητοποίηση των δυνάμεων ακόμη πιο επιτακτική. Η κατηγορία 3 υποδηλώνει ότι οι συνθήκες ήταν ευνοϊκές για την ταχεία εξάπλωση μιας πυρκαγιάς, καθιστώντας την επέμβαση των πυροσβεστών και των εναέριων μέσων κρίσιμης σημασίας από την πρώτη στιγμή.

Διερεύνηση των αιτιών από το ανακριτικό κλιμάκιο

Μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς, άμεσα κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης. Το κλιμάκιο αυτό έχει αναλάβει το έργο της διερεύνησης των συνθηκών και των αιτιών που οδήγησαν στο ξέσπασμα της φωτιάς στην περιοχή του Λαχανά.

Η διερεύνηση των αιτιών είναι ζωτικής σημασίας για την εξακρίβωση των παραγόντων που προκάλεσαν το περιστατικό. Το Ανακριτικό Κλιμάκιο εργάζεται για να συλλέξει όλα τα απαραίτητα στοιχεία, ώστε να δοθούν απαντήσεις σχετικά με την προέλευση και την εξέλιξη της πυρκαγιάς, όπως μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.

Με πληροφορίες από Ieidiseis

Φωτογραφία: Ieidiseis