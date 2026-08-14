Μεγάλη κινητοποίηση στην κω για τη φωτιά στο πυλί, ενισχύσεις από τη ρόδο

Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Πυλί της Κω, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων και των εμπλεκόμενων υπηρεσιών. Ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις επιχειρούν στο σημείο για τον περιορισμό του μετώπου και την αποτροπή περαιτέρω εξάπλωσής του. Οι δυνάμεις κατάσβεσης ενισχύονται και από τη Ρόδο.

Επιχειρησιακή δύναμη στην κω

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της πυροσβεστικής, στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες με έξι οχήματα. Στις προσπάθειες κατάσβεσης συνδράμουν επίσης εθελοντές.

Από αέρος, πραγματοποιούν ρίψεις τρία πυροσβεστικά αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα. Στην επιχείρηση συνδράμουν επιπλέον μηχανήματα έργου και υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Ενισχύσεις από τη ρόδο

Οι δυνάμεις στην Κω ενισχύονται και από τη Ρόδο. Με ελικόπτερο του Πυροσβεστικού Σώματος μεταβαίνουν στην Κω επτά πυροσβέστες της 11ης ΕΜΟΔΕ.

Οι πυροσβέστες από τη Ρόδο μεταβαίνουν στο νησί προκειμένου να συνδράμουν στις προσπάθειες κατάσβεσης της πυρκαγιάς.

Δηλώσεις αντιπεριφερειάρχη

Μιλώντας στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο αντιπεριφερειάρχης Δωδεκανήσου, Χρήστος Ευστρατίου, τόνισε ότι ολόκληρος ο μηχανισμός βρίσκεται επί ποδός.

Ο κ. Ευστρατίου ανέφερε ότι ο μηχανισμός δίνει τη μάχη για τον έλεγχο της πυρκαγιάς. Οι προσπάθειες επικεντρώνονται στον περιορισμό του μετώπου και στην αποτροπή περαιτέρω εξάπλωσής του.

Έρευνα για φωτιά στη βοιωτία: κατασκευαστικές αστοχίες σε αιολικό πάρκο

Στο μεταξύ, δικαστικοί πραγματογνώμονες εντόπισαν ενδείξεις για σοβαρές κατασκευαστικές αστοχίες αλλά και ελλείψεις σε αιολικό πάρκο. Από το συγκεκριμένο αιολικό πάρκο ξεκίνησε μεγάλη φωτιά στις 31 Ιουλίου, η οποία προκάλεσε τεράστια φυσική καταστροφή σε Βοιωτία και Δυτική Αττική.

Οι εξειδικευμένοι ερευνητές της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, μαζί με τους διορισμένους πραγματογνώμονες από την κυρία Ανακρίτρια, Αναστάσιο Δέδε και Ανδριανό Κουρμπατσή, έκαναν αυτοψίες. Στο σημείο βρέθηκαν επίσης τεχνικοί σύμβουλοι, καθώς και συνήγοροι υπεράσπισης του δημάρχου Στυλίδας και του επιχειρηματία του αιολικού πάρκου, οι οποίοι έχουν προφυλακιστεί.

Όπως αναφέρεται, έχουν εντοπιστεί στοιχεία και ενδείξεις για συγκεκριμένες κατασκευαστικές αστοχίες που οδήγησαν στο βραχυκύκλωμα, από το οποίο προκλήθηκε η καταστροφική πυρκαγιά που έκαψε τη Βοιωτία και τη Δυτική Αττική. Οι ερευνητές εστίασαν την έρευνά τους στο βάθος που πακτώθηκαν στο έδαφος οι ξύλινες κολόνες του εναέριου δικτύου, αλλά και στις αποστάσεις μεταξύ των αγωγών.

Αυτό που θα εξετάσουν είναι αν όσα είχαν δηλωθεί στη μελέτη που υπέγραψε ο δήμαρχος Στυλίδας ανταποκρίνονται στην υφιστάμενη κατάσταση του δικτύου. Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα της ΔΑΕΕ, η οποία αφορά το σύνολο των περίπου 400 αιολικών πάρκων στη χώρα.

Η εκτεταμένη έρευνα διατάχθηκε από την Εισαγγελία για να ελεγχθούν οι εγκαταστάσεις αιολικών πάρκων σε όλη τη χώρα, με αφορμή τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στη Βοιωτία από το δίκτυο ηλεκτροδότησης αιολικού πάρκου. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη φετινή πυρκαγιά, η οποία έκαψε πολύ περισσότερα από 100.000 στρέμματα γης.

Το δίκτυο από το οποίο ξεκίνησε η φωτιά είναι ιδιωτικό, και γι’ αυτό συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης των ανεμογεννητριών και ο κατασκευαστής του δικτύου. Ωστόσο, ανά τη χώρα έχουν ξεσπάσει φέτος και πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν από το δημόσιο δίκτυο ηλεκτροδότησης.

Με πληροφορίες από Topontiki

Φωτογραφία: Topontiki