Φωτιά στον φοίνικα ρεθύμνου: Ήχησε το 112 για εκκένωση φωτειναρίου και σούδας

Μια μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής, περίπου στις 19:15, σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή του Φοίνικα Ρεθύμνου. Το μέτωπο της φωτιάς, που εκδηλώθηκε στην ευρύτερη περιοχή των Σελλιών, πλησίασε κατοικημένες περιοχές, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Λίγο αργότερα, στις 19:30, εκδόθηκε μήνυμα από το 112 καλώντας τους κατοίκους συγκεκριμένων περιοχών να απομακρυνθούν.

Εκκένωση περιοχών και μήνυμα 112

Εξαιτίας της εξέλιξης της πυρκαγιάς και της εγγύτητας του μετώπου με κατοικημένες ζώνες, το 112 ενεργοποιήθηκε για τις περιοχές Φωτεινάρι και Σούδα. Το μήνυμα καλούσε τους κατοίκους να μετακινηθούν προς την παραλία του Κόρακα. Η οδηγία εκκένωσης ανέφερε συγκεκριμένα την απομάκρυνση μέσω του παραλιακού Αγιοβασειλιάτικου δρόμου προς την παραλία Κόρακα Ροδακίνου.

Η άμεση αυτή ενέργεια κρίθηκε απαραίτητη για την ασφάλεια των πολιτών, καθώς η φωτιά παρουσίαζε δυναμική εξέλιξη. Οι αρχές συνέστησαν την πιστή τήρηση των οδηγιών που δόθηκαν μέσω του συστήματος έκτακτης ανάγκης.

Μεγάλη κινητοποίηση πυροσβεστικών δυνάμεων

Για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε ένας μεγάλος αριθμός δυνάμεων. Συγκεκριμένα, 63 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 3ης και 19ης ΕΜΟΔΕ επιχειρούν στο σημείο. Στο έργο της κατάσβεσης συμμετέχουν επίσης 18 οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, καθώς και πολυάριθμοι εθελοντές.

Η επιχείρηση ενισχύεται και από υδροφόρες του δήμου Αγίου Βασιλείου, οι οποίες συνδράμουν στην παροχή νερού. Η μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων στο νότιο Ρέθυμνο είναι συνεχής, με στόχο τον περιορισμό και την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Συνδρομή από εναέρια και θαλάσσια μέσα

Από αέρος, τέσσερα ελικόπτερα πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού, προσπαθώντας να περιορίσουν την εξάπλωση της φωτιάς από ψηλά. Η συνδρομή των εναέριων μέσων είναι κρίσιμη, ειδικά σε δύσβατες αγροτοδασικές εκτάσεις.

Παράλληλα, δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛΑΣ) βρίσκονται σε διασπορά στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς, εφαρμόζοντας κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλή διέλευση των οχημάτων και την ανεμπόδιστη κίνηση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Επιπλέον, πλωτά μέσα του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (ΛΣ-ΕΛΑΚΤ) έχουν κινητοποιηθεί και βρίσκονται σε ετοιμότητα, προκειμένου να συνδράμουν εφόσον παραστεί ανάγκη.

Δυσμενείς καιρικές συνθήκες και παρακολούθηση

Το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων δυσχεραίνουν σημαντικά οι ισχυροί βόρειοι άνεμοι που πνέουν στην περιοχή. Οι ριπές των ανέμων φτάνουν τα 6 με 8 μποφόρ, καθιστώντας την κατάσβεση ιδιαίτερα δύσκολη και αυξάνοντας τον κίνδυνο περαιτέρω εξάπλωσης της πυρκαγιάς. Η περιοχή, μάλιστα, είχε χαρακτηριστεί σήμερα σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, ανήκοντας στην κατηγορία 4.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέλιξης του συμβάντος, το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone. Η παρακολούθηση γίνεται μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας, παρέχοντας κρίσιμα δεδομένα για τον καλύτερο συντονισμό των επιχειρήσεων.

Έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς

Για τη διερεύνηση των αιτιών που προκάλεσαν την πυρκαγιά, έχει κινητοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ρεθύμνου. Οι αρμόδιες αρχές θα διενεργήσουν έρευνα για να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά στην αγροτοδασική έκταση του Φοίνικα.

Με πληροφορίες από Topontiki

Φωτογραφία: Topontiki