Φωτιά στην Κω: Συναγερμός στην περιοχή Πυλί, κινητοποίηση επίγειων και εναέριων μέσων

Συναγερμός σήμανε στην Κω αργά το απόγευμα της Παρασκευής, έπειτα από την εκδήλωση πυρκαγιάς σε δασική έκταση και χαμηλή βλάστηση. Το περιστατικό καταγράφηκε στην περιοχή Πυλί του νησιού. Άμεσα κινητοποιήθηκαν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις για την κατάσβεση των φλογών.

Συναγερμός στην κω

Η είδηση για την πυρκαγιά στην Κω προκάλεσε άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο συναγερμός σήμανε στις 19:30 το απόγευμα της Παρασκευής, ενώ το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος είχε ενημερωθεί για το περιστατικό περίπου στις 18:30.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση, η οποία περιλαμβάνει και χαμηλή βλάστηση, στην περιοχή Πυλί. Η άμεση ανταπόκριση κρίθηκε απαραίτητη λόγω της φύσης του εδάφους και της πιθανής εξάπλωσης.

Άμεση κινητοποίηση επίγειων δυνάμεων

Για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς, ξεκίνησαν άμεσα για το σημείο 15 πυροσβέστες, οι οποίοι επιχειρούν με 6 οχήματα. Μαζί τους συνδράμουν και εθελοντές, ενισχύοντας τις προσπάθειες κατάσβεσης στο πεδίο.

Σημαντική είναι επίσης η συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ). Αυτά τα μέσα παρέχουν επιπλέον υποστήριξη, τόσο στην πρόσβαση σε δύσβατα σημεία όσο και στην παροχή νερού για την κατάσβεση των εστιών.

Εναέρια μέσα στη μάχη των φλογών

Παράλληλα με τις επίγειες δυνάμεις, κινητοποιήθηκαν και εναέρια μέσα για την αεροπυρόσβεση. Συγκεκριμένα, 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα δίνουν μάχη με τις φλόγες από αέρος. Η συνδρομή των εναέριων μέσων είναι καθοριστική για τον περιορισμό της φωτιάς, ειδικά σε περιοχές όπου η πρόσβαση από το έδαφος είναι δυσχερής.

Τα εναέρια μέσα πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού, επιχειρώντας να δημιουργήσουν ζώνες πυροπροστασίας και να αποτρέψουν την επέκταση της πυρκαγιάς προς κατοικημένες περιοχές ή άλλες ευαίσθητες δασικές εκτάσεις.

Ενισχύσεις από τη ρόδο

Προκειμένου να ενισχυθούν οι δυνάμεις που επιχειρούν στην Κω, θα μεταβούν στο νησί και επιπλέον πυροσβέστες. Συγκεκριμένα, 7 πυροσβέστες της 11ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων (ΕΜΟΔΕ) από τη Ρόδο αναμένεται να φτάσουν στην Κω.

Η μεταφορά τους θα γίνει με ελικόπτερο του Πυροσβεστικού Σώματος. Η άφιξη της εξειδικευμένης αυτής μονάδας αναμένεται να προσφέρει περαιτέρω ενίσχυση στις προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων για τον πλήρη έλεγχο της πυρκαγιάς.

Με πληροφορίες από Newsit

Φωτογραφία: Newsit