Εθελοντής περιγράφει εφιαλτικές στιγμές στη φωτιά της Χαλκιδικής

Η καταστροφική πυρκαγιά στη Χαλκιδική άφησε πίσω της χιλιάδες στρέμματα καμένης γης, προκαλώντας σημαντικές ζημιές σε κατοικίες, οχήματα και υποδομές στις περιοχές της Σίβηρης και της Φούρκας. Η επόμενη μέρα αποκάλυψε το μέγεθος της καταστροφής, ενώ ένας εθελοντής πυροσβέστης περιέγραψε τις εφιαλτικές στιγμές που έζησε κατά τη διάρκεια της μάχης με τις φλόγες. Παράλληλα, υπήρξε επίσημη τοποθέτηση από κυβερνητικό στέλεχος για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς.

Η μάχη με τις φλόγες και οι εκκενώσεις

Ο εθελοντής πυροσβέστης Νίκος Νικολής, μέλος της εθελοντικής ομάδας έρευνας και διάσωσης ΟΦΚΑΘ, περιέγραψε τις στιγμές που βίωσε στη Σίβηρη Χαλκιδικής ως «η χειρότερη μέρα της ζωής μου» και «η κόλαση». Όπως ανέφερε, η φωτιά «τους κυνηγούσε», ενώ ο ίδιος και τα υπόλοιπα μέλη του ΟΦΚΑΘ είχαν να κοιμηθούν 24 ώρες.

Η κατάσταση έγινε ιδιαίτερα επικίνδυνη, καθώς οι φλόγες φούντωσαν ξαφνικά και η φωτιά άλλαζε συνεχώς κατεύθυνση, με αποτέλεσμα να υπάρξουν στιγμές που κινδύνευσε η ζωή των ανθρώπων που επιχειρούσαν στο σημείο. Ο κ. Νικολής δήλωσε ότι χρειάστηκε να φύγουν σε δευτερόλεπτα, καθώς η φωτιά ερχόταν από παντού και ο άνεμος γύριζε, δημιουργώντας αγωνία για το πού να πάνε και τι να κάνουν. Παρά τις δύσκολες συνθήκες και την έντονη κόπωση, οι εθελοντές παρέμειναν στο σημείο, συνεχίζοντας την προσπάθεια για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς, με σκοπό να μην φύγουν από την περιοχή μέχρι να σβήσουν και οι τελευταίες εστίες.

Για την αντιμετώπιση της κατάστασης, ενεργοποιήθηκε τέσσερις φορές το 112, ενώ οργανώθηκε μεγάλη επιχείρηση διά θαλάσσης, κατά την οποία 481 άνθρωποι απομακρύνθηκαν με πλωτά μέσα. Τουλάχιστον δύο πυροσβέστες χρειάστηκε να διακομιστούν για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Η εικόνα της επόμενης μέρας

Με το πρώτο φως της Παρασκευής (14/8), αποκαλύφθηκε το μέγεθος της καταστροφής στη Χαλκιδική. Χιλιάδες στρέμματα έγιναν στάχτη, ενώ ζημιές σημειώθηκαν σε δασικές εκτάσεις, κατοικίες, οχήματα και υποδομές στη Σίβηρη και τη Φούρκα. Συγκεκριμένα, ζημιές έχουν υποστεί κατοικίες στον οικισμό Ναυτίλος.

Η εικόνα από το πύρινο μέτωπο παρουσιάζεται σημαντικά βελτιωμένη, χωρίς ενεργό μέτωπο, αλλά με διάσπαρτες εστίες να κρατούν τις δυνάμεις σε επιφυλακή. Πραγματοποιούνται συνεχώς ρίψεις νερού για την πλήρη κατάσβεση των μικρών εστιών φωτιάς. Η ακριβής εικόνα των καταστροφών αναμένεται να αποτυπωθεί μετά την πλήρη πρόσβαση των συνεργείων στις πληγείσες περιοχές. Όλες οι δυνάμεις βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα στην περιοχή, ενόψει της σημαντικής ενίσχυσης των ανέμων που αναμένεται από το μεσημέρι.

Ο απολογισμός των καμένων εκτάσεων

Η καμένη έκταση εκτιμάται ότι δεν ξεπερνά τα 3.500 στρέμματα. Αυτή η έκταση αντιστοιχεί σε περίπου 1% της συνολικής έκτασης της Κασσάνδρας.

Δηλώσεις από την κυβέρνηση

Ο υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος, δήλωσε ότι η πολύ επικίνδυνη δασική πυρκαγιά στη Σίβηρη Χαλκιδικής αντιμετωπίστηκε επιτυχώς. Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτό οφείλεται στην έγκαιρη παρέμβαση της Πυροσβεστικής, σε συνεργασία με τη Δασική Υπηρεσία, καθώς και στις συντονισμένες προσπάθειες της Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος και των εθελοντών για τις μαζικές εκκενώσεις που έγιναν από στεριάς και θαλάσσης.

Ο κ. Σκέρτσος υπογράμμισε ότι η έκταση που κάηκε, περίπου 3.500 στρέμματα, αγγίζει περίπου το 1% της συνολικής έκτασης του πρώτου ποδιού. Έκανε σύγκριση με τη μεγάλη πυρκαγιά του 2006, επί διακυβέρνησης ΝΔ με πρωθυπουργό τον Κώστα Καραμανλή, οπότε είχε καεί σχεδόν το 25%. Τόνισε ότι αυτό συνέβη σε μια ιδιαίτερα επικίνδυνη και πυκνοκατοικημένη περιοχή της Κασσάνδρας, με πολλές μικτές ζώνες κατοικίας και δάσους.

Ο υπουργός Επικρατείας ανέφερε ότι η περιορισμένη έκταση της καταστροφής αποτελεί σημαντική επιτυχία της οργανωμένης προσπάθειας του πυροσβεστικού σώματος, των επενδύσεων σε προσωπικό, επίγεια και εναέρια μέσα, αλλά και της πρόληψης. Ενημέρωσε ότι στην περιοχή της Χαλκιδικής έχουν γίνει από το 2022 έως σήμερα 5 παρεμβάσεις του προγράμματος Antinero, ύψους 49 εκατομμυρίων ευρώ, με διανοίξεις και βελτιώσεις δασικών δρόμων, αντιπυρικές ζώνες, καθαρισμούς και υποδομές υδροληψίας. Αυτές οι παρεμβάσεις ενισχύουν την επιχειρησιακή δυνατότητα και το έργο των δασικών υπηρεσιών, των πυροσβεστών και των εθελοντών. Ο κ. Σκέρτσος διευκρίνισε ότι το πρόγραμμα Antinero δεν σβήνει φωτιές, αλλά συμβάλλει σημαντικά στον περιορισμό της ζημίας όταν προκύψει μια πυρκαγιά, διευκολύνοντας το έργο της Πυροσβεστικής. Επίσης, υποστήριξε ότι δεν υπάρχει κανένα έργο πρόληψης που να μπορεί να εγγυηθεί ότι δεν θα ξεσπάσει ή δεν θα επεκταθεί μια πυρκαγιά.

Με πληροφορίες από News 24/7

Φωτογραφία: News 24/7