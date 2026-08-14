Σεισμός 3,8 ρίχτερ στη θεσπρωτία

Σεισμός μεγέθους 3,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε το απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου στη Θεσπρωτία. Η δόνηση, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, είχε επίκεντρο 4 χιλιόμετρα δυτικά-βορειοδυτικά της Λεπτοκαριάς και εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων. Η ώρα εκδήλωσης του φαινομένου ήταν στις 19:14 και έγινε αισθητή σε αρκετές περιοχές, συμπεριλαμβανομένων των Ιωαννίνων, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ή άλλα προβλήματα στην ευρύτερη περιοχή.

Τα χαρακτηριστικά της σεισμικής δόνησης

Η σεισμική δόνηση που σημειώθηκε στη Θεσπρωτία είχε μέγεθος 3,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Αυτό το μέγεθος καταγράφηκε από την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, το οποίο παρέχει άμεσα δεδομένα για σεισμικά φαινόμενα. Οι αρχικές πληροφορίες από το σεισμολογικό δίκτυο επιβεβαίωσαν το μέγεθος και την τοποθεσία του γεγονότος.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται σε ένα σημείο που βρίσκεται 4 χιλιόμετρα δυτικά-βορειοδυτικά της Λεπτοκαριάς Θεσπρωτίας. Αυτή η ακριβής γεωγραφική θέση είναι κρίσιμη για την περαιτέρω ανάλυση του φαινομένου. Οι γεωγραφικές συντεταγμένες του επίκεντρου προσδιορίστηκαν με ακρίβεια σε πλάτος 39.6914 και μήκος 20.4723.

Ο χρόνος εκδήλωσης και η αισθητότητα

Ο σεισμός καταγράφηκε το απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου. Η ακριβής ώρα που εκδηλώθηκε η δόνηση ήταν στις 19:14, σύμφωνα με τις λεπτομερείς καταγραφές των σεισμογράφων. Το χρονικό αυτό σημείο είναι σημαντικό για την παρακολούθηση της σεισμικής δραστηριότητας στην περιοχή.

Η δόνηση έγινε αισθητή σε ένα ευρύ φάσμα περιοχών, πέραν της άμεσης εστίας της. Αναφορές από κατοίκους κάνουν λόγο για αισθητότητα του σεισμού και στην πόλη των Ιωαννίνων. Αυτό δείχνει ότι τα σεισμικά κύματα διαδόθηκαν σε μια σημαντική γεωγραφική έκταση.

Το εστιακό βάθος της δόνησης

Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίστηκε στα 10 χιλιόμετρα. Αυτό το στοιχείο, σε συνδυασμό με το μέγεθος, είναι βασικό για την εκτίμηση της επίδρασης που μπορεί να έχει ένας σεισμός στην επιφάνεια. Ένα σχετικά μικρό εστιακό βάθος συχνά σημαίνει ότι η δόνηση γίνεται πιο αντιληπτή από τους κατοίκους των πλησιέστερων περιοχών.

Η αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, καθώς και τα πρώτα δεδομένα από το σεισμολογικό δίκτυο, συνέκλιναν στον προσδιορισμό του εστιακού βάθους. Η ακριβής μέτρηση αυτών των παραμέτρων είναι ζωτικής σημασίας για τους ειδικούς που μελετούν τη σεισμικότητα της περιοχής.

Απουσία αναφορών για ζημιές

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ή άλλα προβλήματα στην ευρύτερη περιοχή της Θεσπρωτίας. Οι αρμόδιες αρχές δεν έχουν λάβει ειδοποιήσεις για υλικές καταστροφές ή τραυματισμούς, γεγονός που αποτελεί θετική εξέλιξη μετά την εκδήλωση του σεισμού.

Οι σεισμολόγοι συνεχίζουν να παρακολουθούν στενά την εξέλιξη του φαινομένου. Η παρακολούθηση αυτή περιλαμβάνει την καταγραφή τυχόν μετασεισμικής δραστηριότητας, ώστε να υπάρχει πλήρης εικόνα της σεισμικής ακολουθίας και να ενημερώνεται το κοινό για κάθε νεότερο στοιχείο.

Με πληροφορίες από Enikos

Φωτογραφία: Enikos