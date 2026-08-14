Τέσσερις συλλήψεις σε Μυτιλήνη, Πάτρα και Κάλαμο για παραβάσεις πυροπροστασίας

Τέσσερις συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν μέσα σε ένα 24ωρο σε Μυτιλήνη, Πάτρα και Κάλαμο, στο πλαίσιο ελέγχων για παραβάσεις της νομοθεσίας πυροπροστασίας. Οι ενέργειες αυτές έλαβαν χώρα την ώρα που ο κίνδυνος για πυρκαγιά παραμένει ιδιαίτερα αυξημένος σε πολλές περιοχές της Ελλάδας.

Οι Αρχές προχώρησαν άμεσα στις προβλεπόμενες διαδικασίες, καθώς σε δύο από τις περιοχές όπου έγιναν οι συλλήψεις, ο δείκτης κινδύνου είχε φτάσει στην κατηγορία 5, που σημαίνει κατάσταση συναγερμού και ακραίου κινδύνου.

Οι συλλήψεις και οι παραβάσεις

Οι συλλήψεις έγιναν στο πλαίσιο του αυτοφώρου, έπειτα από ελέγχους που διενήργησαν τα Ανακριτικά Κλιμάκια Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) του Πυροσβεστικού Σώματος. Τα περιστατικά αφορούσαν εργασίες, άναμμα φωτιάς και χρήση ψησταριάς, ενέργειες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν πυρκαγιά.

Για τις παραβάσεις αυτές, επιβλήθηκαν και διοικητικά πρόστιμα, τα οποία κυμαίνονταν από 3.000 έως 3.750 ευρώ, αναλόγως της σοβαρότητας και των συνθηκών κάθε περιστατικού.

Περιστατικό στη Μυτιλήνη

Στη Μυτιλήνη, δύο άνδρες, ηλικίας 28 και 44 ετών, συνελήφθησαν την Πέμπτη 13 Αυγούστου. Περίπου στις 20:00, οι δύο άνδρες πραγματοποιούσαν εργασίες με χορτοκοπτικό μηχάνημα με αλυσίδα.

Οι εργασίες γίνονταν μέσα σε γεωργική έκταση με ελαιόδεντρα, στην περιοχή της Πηγής. Την ημέρα εκείνη, ο κίνδυνος πυρκαγιάς στην περιοχή βρισκόταν στην κατηγορία 5, δηλαδή σε κατάσταση συναγερμού και ακραίου κινδύνου. Για την παράβαση αυτή επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.750 ευρώ.

Η περίπτωση της Πάτρας

Στην Πάτρα, συνελήφθη ένας 53χρονος άνδρας. Σύμφωνα με την ενημέρωση από την Πυροσβεστική, περίπου στις 21:30 της ίδιας Πέμπτης, ο άνδρας άναψε και διατηρούσε φωτιά σε σωρό με ξερά χόρτα, άχυρα και απορρίμματα.

Το περιστατικό συνέβη μέσα σε αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας του στην περιοχή της Ανθούπολης. Ο δείκτης κινυδύνου πυρκαγιάς στην περιοχή της Πάτρας ήταν κατηγορίας 4. Σε βάρος του 53χρονου επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ.

Σύλληψη στον Κάλαμο

Η τέταρτη σύλληψη έγινε την Παρασκευή 14 Αυγούστου, στην περιοχή του Καλάμου. Ένας 31χρονος εντοπίστηκε περίπου στις 14:40 να χρησιμοποιεί ψησταριά.

Η χρήση της ψησταριάς γινόταν κοντά σε δασική έκταση, παρά το γεγονός ότι η συγκεκριμένη περιοχή βρισκόταν στην κατηγορία κινδύνου 5, δηλαδή σε κατάσταση συναγερμού για πυρκαγιά. Ο άνδρας συνελήφθη για παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας, ενώ του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.750 ευρώ.

Συνολικός απολογισμός και ετοιμότητα των αρχών

Από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 14 Αυγούστου 2026, έχουν επιβληθεί συνολικά 713 διοικητικά πρόστιμα για διάφορες παραβάσεις της νομοθεσίας πυροπροστασίας. Το συνολικό ύψος των προστίμων ανέρχεται σε 1.127.843,21 ευρώ.

Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, έχουν πραγματοποιηθεί 296 συλλήψεις στο πλαίσιο του αυτοφώρου. Από αυτές τις συλλήψεις, οι 266, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 89,86%, αφορούν περιστατικά από αμέλεια, ενώ οι υπόλοιπες 30, ποσοστό 10,14%, αφορούν περιστατικά από πρόθεση.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Διενεργούν εντατικούς ελέγχους και προχωρούν άμεσα στην απόδοση ευθυνών όπου διαπιστώνονται παραβάσεις, υπενθυμίζοντας ότι η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια. Η τήρηση των μέτρων πυρασφάλειας και η αποφυγή εργασιών που ενδέχεται να προκαλέσουν σπινθήρες ή ανάφλεξη αποτελούν βασική προϋπόθεση για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των περιουσιών των πολιτών.

Με πληροφορίες από Newsit

Φωτογραφία: Newsit