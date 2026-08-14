Φωτιά στον λαχανά θεσσαλονίκης: μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, έπειτα από την εκδήλωση πυρκαγιάς στην περιοχή του Λαχανά Θεσσαλονίκης. Η φωτιά, η οποία καίει σε χαμηλή βλάστηση, κινητοποίησε άμεσα ισχυρές δυνάμεις τόσο από εδάφους όσο και από αέρος. Η επιχείρηση κατάσβεσης βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις δυνάμεις να επιχειρούν παράλληλα για τον περιορισμό του μετώπου.

Επίγειες δυνάμεις στη μάχη της κατάσβεσης

Στο σημείο της πυρκαγιάς στον Λαχανά Θεσσαλονίκης έχουν αναπτυχθεί συνολικά 25 πυροσβέστες. Οι επίγειες δυνάμεις επιχειρούν με 7 πυροσβεστικά οχήματα, προσπαθώντας να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά. Στην προσπάθεια αυτή συμμετέχει ενεργά και μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 2ης ΕΜΟΔΕ, ενισχύοντας το έργο των πυροσβεστών στο πεδίο.

Εκτός από το προσωπικό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, στην επιχείρηση συνδράμουν και εθελοντές. Παράλληλα, υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, συμπεριλαμβανομένων υδροφόρων του Δήμου Λαγκαδά, παρέχουν σημαντική υποστήριξη, εξασφαλίζοντας συνεχή τροφοδοσία νερού για τις ανάγκες της κατάσβεσης.

Συνδρομή από αέρος και τεχνολογική υποστήριξη

Η αντιμετώπιση της πυρκαγιάς ενισχύεται σημαντικά από αέρος, καθώς έχουν διατεθεί 2 ελικόπτερα. Τα εναέρια μέσα πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού στην περιοχή όπου έχει εκδηλωθεί η φωτιά, συμβάλλοντας στον περιορισμό της εξάπλωσής της και στην υποστήριξη των επίγειων δυνάμεων.

Επιπλέον, το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) παρακολουθεί αδιάκοπα την εξέλιξη του μετώπου. Η παρακολούθηση γίνεται μέσω drone, το οποίο είναι εξοπλισμένο με θερμική και οπτική κάμερα, παρέχοντας συνεχή και λεπτομερή εικόνα της κατάστασης στις αρμόδιες υπηρεσίες.

Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς στην περιοχή

Η περιοχή του Λαχανά Θεσσαλονίκης όπου ξέσπασε η πυρκαγιά βρίσκεται, την ημέρα εκδήλωσης του συμβάντος, σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Συγκεκριμένα, η κατηγορία κινδύνου έχει οριστεί ως 3. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα οι αρμόδιες υπηρεσίες να βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή, γεγονός που οδήγησε στην άμεση κινητοποίηση των δυνάμεων κατά την εκδήλωση της φωτιάς.

Η άμεση ανταπόκριση των πυροσβεστικών δυνάμεων, τόσο επίγειων όσο και εναέριων, ήταν κρίσιμη, δεδομένης της προειδοποίησης για τον υψηλό κίνδυνο. Η κινητοποίηση του Πυροσβεστικού Σώματος έγινε αμέσως μόλις έγινε γνωστή η φωτιά στο Κέντρο Επιχειρήσεων, περίπου στις 18:30 το απόγευμα της Παρασκευής.

Έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς

Παράλληλα με την επιχείρηση κατάσβεσης, έχει κινητοποιηθεί και το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης. Το κλιμάκιο έχει αναλάβει την εξακρίβωση των αιτιών που προκάλεσαν την πυρκαγιά στον Λαχανά.

Η διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες ξέσπασε η φωτιά αποτελεί μέρος της συνολικής διαχείρισης του συμβάντος, με στόχο την πλήρη καταγραφή των δεδομένων. Οι αρμόδιες αρχές συλλέγουν στοιχεία για να προσδιορίσουν τι οδήγησε στην εκδήλεση της πυρκαγιάς στη χαμηλή βλάστηση της περιοχής.

Σε εξέλιξη η επιχείρηση

Η επιχείρηση στον Λαχανά Θεσσαλονίκης βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Οι επίγειες δυνάμεις, αποτελούμενες από τους 25 πυροσβέστες, την ομάδα πεζοπόρου της 2ης ΕΜΟΔΕ και τα 7 πυροσβεστικά οχήματα, συνεχίζουν το έργο τους. Ταυτόχρονα, τα 2 ελικόπτερα πραγματοποιούν αδιάκοπα ρίψεις νερού, υποστηρίζοντας την προσπάθεια από αέρος.

Η συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων, συμπεριλαμβανομένων των εθελοντών και των υδροφόρων των ΟΤΑ, είναι συνεχής. Οι προσπάθειες επικεντρώνονται στον πλήρη έλεγχο της πυρκαγιάς και στην αποτροπή περαιτέρω επέκτασής της στην περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Με πληροφορίες από Newsbeast

Φωτογραφία: Newsbeast