Χιλιάδες στρέμματα καμένα και ζημιές σε κατοικίες από τη φωτιά στη Σίβηρη Χαλκιδικής

Η φωτιά που ξέσπασε στη Σίβηρη Χαλκιδικής προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές, με χιλιάδες στρέμματα να γίνονται στάχτη και ζημιές να σημειώνονται σε κατοικίες, οχήματα και υποδομές. Το πρωί της Παρασκευής, 14 Αυγούστου, η εικόνα από το πύρινο μέτωπο παρουσίασε σημαντική βελτίωση, χωρίς ενεργό μέτωπο, αλλά με διάσπαρτες εστίες να κρατούν τις δυνάμεις σε επιφυλακή. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν τις επιχειρήσεις με συνεχείς ρίψεις νερού για την πλήρη κατάσβεση όλων των εστιών.

Το μέγεθος της καταστροφής

Η καταστροφική πυρκαγιά στη Σίβηρη και τη Φούρκα Χαλκιδικής άφησε πίσω της καμένα δάση, περιουσίες και εκτάσεις. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η καμένη έκταση εκτιμάται ότι δεν ξεπερνά τα 3.500 στρέμματα. Αυτή η έκταση αντιστοιχεί σε περίπου 1% της συνολικής έκτασης της Κασσάνδρας.

Οι φλόγες, στο πέρασμά τους, προκάλεσαν ζημιές σε κατοικίες, οχήματα και υποδομές. Συγκεκριμένα, ζημιές έχουν υποστεί κατοικίες στον οικισμό Ναυτίλος. Η ακριβής εικόνα των καταστροφών αναμένεται να αποτυπωθεί μετά την πλήρη πρόσβαση των συνεργείων στις πληγείσες περιοχές.

Επιχειρησιακή ανταπόκριση και εκκενώσεις

Για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς, στην περιοχή επιχειρούν συνολικά 227 πυροσβέστες, με 57 οχήματα και 13 πεζοπόρα τμήματα. Από αέρος, συνδράμουν 6 πυροσβεστικά αεροπλάνα και ένα ελικόπτερο, πραγματοποιώντας συνεχείς ρίψεις νερού.

Μέσα σε λίγες ώρες, χρειάστηκε να εκκενωθούν περιοχές, ενώ το 112 ενεργοποιήθηκε τέσσερις φορές. Οργανώθηκε μεγάλη επιχείρηση διά θαλάσσης, κατά την οποία απομακρύνθηκαν συνολικά 481 άνθρωποι με πλωτά μέσα. Τουλάχιστον δύο πυροσβέστες χρειάστηκε να διακομιστούν για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Η εικόνα την επόμενη μέρα

Το πρωί της Παρασκευής, 14 Αυγούστου, η εικόνα από το πύρινο μέτωπο παρουσιάζεται σημαντικά βελτιωμένη. Η φωτιά δεν έχει ενεργό μέτωπο, ωστόσο υπάρχουν διάσπαρτες εστίες που κρατούν τις δυνάμεις σε επιφυλακή. Συνεχίζονται οι ρίψεις νερού προκειμένου να σβήσουν και οι μικρές εστίες φωτιάς.

Όλες οι δυνάμεις βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα στην περιοχή, ενόψει της σημαντικής ενίσχυσης των ανέμων που αναμένεται από το μεσημέρι. Το πρώτο φως της ημέρας αποκάλυψε το μέγεθος της καταστροφής σε δάση, περιουσίες και εκτάσεις σε Σίβηρη και Φούρκα.

Δηλώσεις υπουργού επικρατείας

Ο υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος, προέβη σε ανάρτηση σχετικά με την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς στη Σίβηρη Χαλκιδικής. Στην ανάρτησή του, ο κ. Σκέρτσος ισχυρίστηκε ότι η πολύ επικίνδυνη δασική πυρκαγιά αντιμετωπίστηκε επιτυχώς χάρη στην έγκαιρη παρέμβαση της Πυροσβεστικής σε συνεργασία με τη Δασική Υπηρεσία. Επίσης, τόνισε τις συντονισμένες προσπάθειες της Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος και των εθελοντών για τις μαζικές εκκενώσεις που έγιναν από στεριάς και θαλάσσης.

Ο κ. Σκέρτσος υπογράμμισε ότι η έκταση που κάηκε, περίπου 3.500 στρέμματα, αγγίζει περίπου το 1% της συνολικής έκτασης του πρώτου ποδιού της Χαλκιδικής. Έκανε σύγκριση με τη μεγάλη πυρκαγιά του 2006, επί διακυβέρνησης ΝΔ με πρωθυπουργό τον Κώστα Καραμανλή, οπότε είχε καεί σχεδόν το 25% της Κασσάνδρας. Ο υπουργός χαρακτήρισε την αντιμετώπιση σημαντική επιτυχία της οργανωμένης προσπάθειας του πυροσβεστικού σώματος, των επενδύσεων που έχουν γίνει σε προσωπικό, επίγεια και εναέρια μέσα, αλλά και της πρόληψης.

Σύμφωνα με τον κ. Σκέρτσο, στην περιοχή της Χαλκιδικής έχουν γίνει από το 2022 έως σήμερα 5 παρεμβάσεις του προγράμματος Antinero, συνολικού ύψους 49 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτές οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν διανοίξεις και βελτιώσεις δασικών δρόμων, αντιπυρικές ζώνες, καθαρισμούς και υποδομές υδροληψίας, οι οποίες ενισχύουν την επιχειρησιακή δυνατότητα. Ο υπουργός ανέφερε ότι το πρόγραμμα Antinero δεν σβήνει φωτιές, αλλά συμβάλλει σημαντικά στον περιορισμό της ζημίας όταν προκύψει μια πυρκαγιά, διευκολύνοντας το έργο της Πυροσβεστικής. Τέλος, τόνισε ότι δεν υπάρχει κανένα έργο πρόληψης που να μπορεί να εγγυηθεί ότι δεν θα ξεσπάσει ή δεν θα επεκταθεί μια πυρκαγιά, αλλά υπάρχουν έργα που μπορούν να κάνουν τη διαφορά.

Με πληροφορίες από ProtoThema

Φωτογραφία: ProtoThema