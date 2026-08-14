Αναστάτωση σε κοιμητήριο της Λαμίας: Μητέρα νόμιζε ότι είχαν κλέψει τη σορό του γιου της

Μεγάλη αναστάτωση σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής στο κοιμητήριο της Ξηριώτισσας στη Λαμία. Μία 69χρονη γυναίκα, η οποία είχε χάσει πρόσφατα τον 24χρονο γιο της, κάλεσε την αστυνομία και το γραφείο τελετών. Η κίνησή της αυτή έγινε καθώς πίστεψε ότι η σορός του παιδιού της είχε αφαιρεθεί από τον τάφο. Το περιστατικό προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση των αρχών και των εργαζομένων του κοιμητηρίου.

Η ανακάλυψη στον τάφο

Η γυναίκα επισκέφθηκε τον τάφο του παιδιού της, ο οποίος δεν είχε ακόμη διαμορφωθεί οριστικά. Κατά την επίσκεψή της, ανασήκωσε μια λαμαρίνα που βρισκόταν πάνω από το χώμα. Μετά από αυτή την ενέργεια, θεώρησε πως η σορός του γιου της δεν βρισκόταν πλέον εκεί.

Σε κατάσταση έντονης αναστάτωσης και φόβου, άρχισε να φωνάζει ότι κάποιος είχε πάρει το παιδί της. Αμέσως μετά, επικοινώνησε τόσο με τις αστυνομικές αρχές όσο και με τον ιδιοκτήτη του γραφείου τελετών που είχε αναλάβει την κηδεία του 24χρονου.

Η παρέμβαση των αρχών και των εργαζομένων

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, ενώ παράλληλα εργαζόμενοι του κοιμητηρίου προσπάθησαν να ηρεμήσουν τη μητέρα. Της εξήγησαν με λεπτομέρεια ότι η σορός του γιου της δεν είχε αφαιρεθεί από τον τάφο. Η εικόνα του τάφου, όπως της ανέφεραν, οφειλόταν αποκλειστικά στο γεγονός ότι η τελική διαμόρφωσή του δεν είχε ακόμη ολοκληρωθεί.

Παρά τις επανειλημμένες εξηγήσεις, η 69χρονη παρέμενε ιδιαίτερα αναστατωμένη και δύσκολα πειθόταν. Χρειάστηκε αρκετή ώρα και προσπάθεια από τους ανθρώπους που βρίσκονταν εκεί για να καταφέρουν να την ηρεμήσουν και να την απομακρύνουν από το σημείο του κοιμητηρίου.

Το βαρύ οικογενειακό ιστορικό

Πίσω από το περιστατικό αυτό που έλαβε χώρα στο κοιμητήριο, βρίσκεται μια ιδιαίτερα βαριά οικογενειακή ιστορία. Η 69χρονη είχε μετακομίσει στην πόλη της Λαμίας από τη Γερμανία μόλις λίγους μήνες νωρίτερα. Μαζί της είχε έρθει και ο 24χρονος γιος της.

Ο νεαρός αντιμετώπιζε ένα χρόνιο πρόβλημα υγείας. Ο θάνατός του επήλθε στα τέλη Ιουλίου από παθολογικά αίτια, μέσα στο διαμέρισμα όπου ζούσε με τη μητέρα του. Η σημερινή αναστάτωση στο κοιμητήριο έρχεται έτσι λίγες μόνο ημέρες μετά την κηδεία του 24χρονου.

Προηγούμενο περιστατικό και ιατρική φροντίδα

Όταν οι αρχές είχαν φτάσει στο σπίτι, μετά τον θάνατο του 24χρονου, είχαν βρει τη μητέρα μαζί με τον νεκρό γιο της. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο νεαρός είχε φύγει από τη ζωή πολλές ώρες νωρίτερα. Η γυναίκα είχε προσπαθήσει να επικοινωνήσει με γραφείο τελετών εκείνη την κρίσιμη περίοδο.

Μετά το τραγικό περιστατικό του θανάτου του γιου της, είχε κριθεί από τους αρμόδιους ότι η γυναίκα χρειαζόταν ιατρική φροντίδα. Οι αρμόδιες υπηρεσίες εξετάζουν, και τώρα μετά το συμβάν στο κοιμητήριο, εάν χρειάζεται περαιτέρω ιατρική υποστήριξη.

Με πληροφορίες από Newsbeast

Φωτογραφία: Newsbeast