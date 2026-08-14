Ο δήμος Κασσάνδρας ακυρώνει τις εκδηλώσεις για τον δεκαπενταύγουστο

Ο Δήμος Κασσάνδρας στη Χαλκιδική προχώρησε στην αναστολή όλων των προγραμματισμένων εκδηλώσεων και πανηγυριών που αφορούν τον εορτασμό του Δεκαπενταύγουστου. Η απόφαση αυτή ελήφθη υπό το βάρος των δυσμενών συνθηκών που έχουν δημιουργηθεί στην περιοχή εξαιτίας της πυρκαγιάς. Η δημοτική αρχή έθεσε ως απόλυτη προτεραιότητα την ασφάλεια των κατοίκων και των επισκεπτών, σε μια συγκυρία που χαρακτηρίζεται από έντονη ανησυχία.

Η απόφαση για την αναστολή των εορτασμών

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του Δήμου Κασσάνδρας, όλες οι προγραμματισμένες εκδηλώσεις και τα πανηγύρια που είχαν οργανωθεί για τον εορτασμό του Δεκαπενταύγουστου ματαιώνονται. Η συγκεκριμένη έκτακτη απόφαση αφορά το σύνολο των εορταστικών δράσεων που παραδοσιακά λαμβάνουν χώρα στην περιοχή κατά την περίοδο αυτή, προσελκύοντας κάθε χρόνο χιλιάδες κόσμου.

Η δημοτική αρχή στη Χαλκιδική έλαβε αυτή την απόφαση με γνώμονα την προστασία και την ασφάλεια τόσο των μόνιμων κατοίκων όσο και των αμέτρητων επισκεπτών που βρίσκονται στην Κασσάνδρα. Τα θρησκευτικά πανηγύρια και οι πολιτιστικές εκδηλώσεις, οι οποίες αποτελούν πόλο έλξης για πλήθος κόσμου, δεν θα πραγματοποιηθούν φέτος.

Οι λόγοι πίσω από την αναστολή των εκδηλώσεων

Η αναστολή των εορταστικών εκδηλώσεων οφείλεται στις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί από την πυρκαγιά που έπληξε την περιοχή. Η πύρινη λαίλαπα που χτύπησε χθες την Κασσάνδρα δημιούργησε ένα κλίμα έντονης ανησυχίας και δυσμενείς καταστάσεις, οι οποίες καθιστούν αδύνατη την ομαλή διεξαγωγή οποιασδήποτε δημόσιας συγκέντρωσης ή εκδήλωσης. Η κατάσταση αυτή έχει επηρεάσει σημαντικά την καθημερινότητα και την ασφάλεια στην περιοχή.

Οι συνθήκες αυτές οδήγησαν τον Δήμο στην άμεση λήψη μέτρων, με στόχο την αποφυγή περαιτέρω κινδύνων και την πλήρη επικέντρωση των διαθέσιμων δυνάμεων στην αντιμετώπιση της έκτακτης κατάστασης. Η κατάσταση στην περιοχή παραμένει έκρυθμη και απαιτεί συνεχή εγρήγορση από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, καθώς και από τους πολίτες.

Προτεραιότητα η ασφάλεια κατοίκων και επισκεπτών

Στην ανακοίνωσή του, ο Δήμος Κασσάνδρας τονίζει ότι «στην παρούσα συγκυρία, απόλυτη προτεραιότητα αποτελεί η ασφάλεια των κατοίκων και των επισκεπτών». Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει τη σοβαρότητα της κατάστασης και την ανάγκη να διασφαλιστεί η προστασία όλων των παρευρισκομένων στην περιοχή της Χαλκιδικής, δεδομένων των κινδύνων που εγκυμονεί η πυρκαγιά.

Παράλληλα, ο Δήμος αναφέρει ότι κρίσιμης σημασίας είναι και «η απρόσκοπτη λειτουργία των δυνάμεων και των υπηρεσιών που επιχειρούν στην περιοχή». Αυτό σημαίνει ότι οι προσπάθειες επικεντρώνονται στην υποστήριξη των πυροσβεστικών και άλλων σωστικών δυνάμεων, ώστε να μπορούν να δρουν χωρίς παρεμβολές και να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά την πύρινη απειλή, διασφαλίζοντας την ομαλή ροή των επιχειρήσεων.

Συστάσεις προς τους πολίτες εν μέσω έκρυθμης κατάστασης

Οι αρμόδιες αρχές απευθύνουν ισχυρή σύσταση στους πολίτες να επιδείξουν ψυχραιμία και να παραμένουν σε εγρήγορση. Η παράκληση του Δήμου είναι «όλοι να επιδεικνύουν υπευθυνότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών». Αυτό κρίνεται απαραίτητο για την ομαλή διαχείριση της κρίσης και την προστασία της ανθρώπινης ζωής και περιουσίας, καθώς η κατάσταση παραμένει ευμετάβλητη.

Οι τοπικές αρχές επικεντρώνουν τις δυνάμεις τους αποκλειστικά στην αντιμετώπιση της πύρινης απειλής που πλήττει την περιοχή. Η συνεργασία και η πιστή τήρηση των οδηγιών από όλους τους πολίτες θεωρούνται καθοριστικές για την επιτυχή έκβαση της προσπάθειας κατάσβεσης και την αποκατάσταση της ασφάλειας στην Κασσάνδρα, Χαλκιδικής.

Με πληροφορίες από News.gr

Φωτογραφία: News.gr