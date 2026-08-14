Η κλήρωση του Τζόκερ της Πέμπτης: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν

Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης 13 Αυγούστου 2026 η κλήρωση του Τζόκερ, η οποία μοίραζε ένα σημαντικό ποσό άνω των 3,3 εκατομμυρίων ευρώ στην πρώτη κατηγορία. Συγκεκριμένα, το διαθέσιμο ποσό για τον μεγάλο νικητή της πρώτης κατηγορίας ανερχόταν σε 3.334.272,81 ευρώ. Οι τυχεροί αριθμοί της κλήρωσης ανακοινώθηκαν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Οι τυχεροί αριθμοί της κλήρωσης της Πέμπτης

Οι αριθμοί που αναδείχθηκαν από την κληρωτίδα και αποτελούν τον τυχερό συνδυασμό για την κλήρωση της Πέμπτης 13 Αυγούστου 2026 είναι οι εξής: 2, 32, 34, 38, 41. Ο συμπληρωματικός αριθμός, γνωστός ως αριθμός Τζόκερ, που ολοκληρώνει τον συνδυασμό, είναι ο 19.

Οι συμμετέχοντες στην κλήρωση είχαν τη δυνατότητα να ελέγξουν τα δελτία τους με τους συγκεκριμένους αριθμούς, προκειμένου να διαπιστώσουν αν ήταν ανάμεσα στους τυχερούς της βραδιάς.

Νέο τζακ ποτ στην πρώτη κατηγορία

Στην αποψινή κλήρωση του Τζόκερ, όπως ανακοινώθηκε, σημειώθηκε νέο τζακ ποτ στην πρώτη κατηγορία. Αυτό σημαίνει ότι δεν βρέθηκε κανένας νικητής που να έχει προβλέψει σωστά και τους πέντε βασικούς αριθμούς, καθώς και τον αριθμό Τζόκερ, για να διεκδικήσει το ποσό των 3.334.272,81 ευρώ.

Το αδιάθετο ποσό από την πρώτη κατηγορία μεταφέρεται αυτόματα στην επόμενη κλήρωση, αυξάνοντας έτσι το συνολικό έπαθλο που θα διατεθεί στους επόμενους τυχερούς παίκτες.

Το ποσό της επόμενης κλήρωσης και η ημερομηνία

Μετά το τζακ ποτ που σημειώθηκε την Πέμπτη 13 Αυγούστου, η επόμενη κλήρωση του Τζόκερ αναμένεται να μοιράσει ένα ακόμα μεγαλύτερο ποσό. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι τυχεροί της πρώτης κατηγορίας στην επόμενη κλήρωση θα διεκδικήσουν τουλάχιστον το ποσό των 2.500.000 ευρώ. Άλλες πηγές αναφέρουν ότι το ποσό που θα μοιραστεί την ερχόμενη Κυριακή θα φτάσει τα 3,5 εκατομμύρια ευρώ.

Η επόμενη κλήρωση, στην οποία θα διατεθεί το αυξημένο ποσό, έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Κυριακή, προσφέροντας μια νέα ευκαιρία στους συμμετέχοντες.

Χωρίς νικητή και στα «πεντάρια»

Εκτός από την πρώτη κατηγορία, όπου δεν βρέθηκε νικητής και σημειώθηκε τζακ ποτ, η κλήρωση της Πέμπτης δεν ανέδειξε τυχερό ούτε στην κατηγορία των «πενταριών». Αυτό σημαίνει ότι κανένας παίκτης δεν κατάφερε να προβλέψει σωστά τους πέντε βασικούς αριθμούς, χωρίς να έχει βρει και τον αριθμό Τζόκερ.

Η απουσία νικητών και σε αυτή την κατηγορία προσθέτει στο συνολικό ποσό που θα διατεθεί στις μελλοντικές κληρώσεις του παιχνιδιού, καθώς το ποσό μεταφέρεται και αυτό.

Πρόγραμμα και ώρα των κληρώσεων

Οι κληρώσεις του Τζόκερ διεξάγονται σε τακτική βάση, προσφέροντας στους παίκτες πολλαπλές ευκαιρίες μέσα στην εβδομάδα να δοκιμάσουν την τύχη τους. Συγκεκριμένα, οι κληρώσεις πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή.

Η ώρα έναρξης για όλες τις κληρώσεις είναι σταθερά στις 22:00. Τότε διεξάγεται η διαδικασία και ανακοινώνονται οι τυχεροί αριθμοί που μπορούν να οδηγήσουν σε μεγάλα κέρδη.

Με πληροφορίες από CNN.gr

Φωτογραφία: CNN.gr