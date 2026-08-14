Σε κατάσταση «red code» πολλές περιοχές της χώρας τον δεκαπενταύγουστο

Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, με «κόκκινο συναγερμό» ή «Red Code», θα βρίσκεται ένα σημαντικό μέρος της χώρας το Σάββατο 15 Αυγούστου 2026. Η απόφαση αυτή ελήφθη λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου για την εκδήλωση και γρήγορη εξάπλωση πυρκαγιών, σύμφωνα με τον Ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Οι αρμόδιες δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς οι προβλεπόμενες συνθήκες ευνοούν την εκδήλωση καταστροφικών φαινομένων.

Τι σημαίνει «red code» για την πολιτική προστασία

Η κατάσταση κινητοποίησης «Red Code» προβλέπει την πλήρη ενεργοποίηση και ανάπτυξη του αναγκαίου ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και των αντίστοιχων υλικών και μέσων. Αυτή η κινητοποίηση αφορά την ετοιμότητα ενόψει επαπειλούμενου κινδύνου, την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση ενός καταστροφικού φαινομένου. Παράλληλα, δρομολογούνται δράσεις βραχείας αποκατάστασης, αρωγής και υποστήριξης, με στόχο τη μετρίαση των επιπτώσεων από τυχόν καταστροφές.

Οι περιοχές που βρίσκονται σε πολύ υψηλό κίνδυνο

Σύμφωνα με τον Ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, ο κίνδυνος για πυρκαγιές προβλέπεται πολύ υψηλός, κατηγορίας 4, σε ένα ευρύ φάσμα περιοχών της χώρας. Ειδικότερα, σε κατάσταση κινητοποίησης «Red Code» τίθενται οι εξής περιοχές:

Η Περιφέρεια Αττικής και τα Κύθηρα.

Η Βοιωτία.

Η Εύβοια και η Σκύρος.

Η Αργολίδα.

Η Κορινθία.

Η Χαλκιδική και το Άγιον Όρος.

Η Καβάλα.

Η Ροδόπη.

Ο Έβρος.

Τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου.

Οι Σποράδες.

Οι Κυκλάδες.

Τα Δωδεκάνησα.

Η Κρήτη.

Αυτές οι περιοχές απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή και την αποφυγή οποιασδήποτε ενέργειας που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.

Κινητοποίηση τοπικών αρχών και υπηρεσιών

Στο πλαίσιο της αυξημένης ετοιμότητας, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει όλες τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες. Επίσης, έχει ενημερώσει τις Περιφέρειες και τους Δήμους των παραπάνω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας και να μπορούν να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.

Οι Δήμοι και οι Περιφέρειες στις περιοχές που βρίσκονται σε «Red Code» καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (ΤΕΣΟΠΠ) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (ΠΕΣΟΠΠ) αντίστοιχα. Σκοπός αυτών των συνεδριάσεων είναι η εξέταση θεμάτων που συνδέονται με την ετοιμότητα και την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών.

Συστάσεις προς τους πολίτες για πρόληψη

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Καλεί τους πολίτες να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια. Τέτοιες ενέργειες περιλαμβάνουν το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού.

Επίσης, συνιστάται η αποφυγή της χρήσης μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες, όπως δισκοπρίονα και συσκευές συγκόλλησης. Η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών και η ρίψη αναμμένων τσιγάρων συγκαταλέγονται επίσης στις ενέργειες που πρέπει να αποφεύγονται. Υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται ρητά η καύση των αγρών.

Σε περίπτωση που οι πολίτες αντιληφθούν πυρκαγιά, παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.

Με πληροφορίες από Newsit

Φωτογραφία: Newsit