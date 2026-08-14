Φορτηγό παρέσυρε τρία αυτοκίνητα στην υποθαλάσσια σήραγγα Ακτίου-Πρέβεζας: οκτώ τραυματίες

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στην υποθαλάσσια σήραγγα Ακτίου – Πρέβεζας, προκαλώντας τον τραυματισμό οκτώ ατόμων. Το περιστατικό έλαβε χώρα στην είσοδο της σήραγγας, στο ρεύμα από Πρέβεζα προς Άκτιο, όταν ένα φορτηγό συγκρούστηκε με τρία ΙΧ αυτοκίνητα.

Πώς συνέβη το ατύχημα

Το τροχαίο ξεκίνησε από μηχανική βλάβη οχήματος που βρισκόταν εντός της σήραγγας. Στη συνέχεια, διερχόμενο φορτηγό (νταλίκα) δεν ακινητοποιήθηκε, με αποτέλεσμα να παρασύρει τα τρία ΙΧ αυτοκίνητα και να προκαλέσει αλυσιδωτή καραμπόλα. Το γεγονός προκάλεσε πανικό στο σημείο.

Τραυματίες και κινητοποίηση αρχών

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν οκτώ άτομα, ανάμεσά τους και παιδιά. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Πρέβεζας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η ζωή τους δεν διατρέχει κίνδυνο. Για τον απεγκλωβισμό ατόμων χρειάστηκε η επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Στο σημείο υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση των αρχών, ενώ η κυκλοφορία διακόπηκε.

Με πληροφορίες από Enikos

Φωτογραφία: Enikos