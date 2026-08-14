Από τις 16:00 το απόγευμα αίρεται το απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια της Ραφήνας και του Λαυρίου, καθώς οι ακτοπλοϊκές εταιρείες προχωρούν σε τροποποιήσεις και προσθήκες δρομολογίων για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού. Οι θυελλώδεις άνεμοι στο Αιγαίο είχαν προκαλέσει νωρίτερα ανατροπές στον προγραμματισμό των ακτοπλοϊκών δρομολογίων, με πολλές ακυρώσεις και αλλαγές, κυρίως από Ραφήνα και Λαύριο. Αντίθετα, από το λιμάνι του Πειραιά, τα δρομολόγια εκτελούνται κανονικά.

Δρομολόγια από Ραφήνα και Λαύριο

Μετά την άρση του απαγορευτικού, οι αναχωρήσεις από τη Ραφήνα θα είναι οι εξής: - Στις 16:00 το «Αικατερίνη Π.» για Τήνο και Μύκονο. - Στις 16:15 το «Fast Ferries Andros» για Τήνο και Μύκονο. - Στις 18:00 το «Superferry» για Άνδρο. - Στις 18:45 το «Andros Queen» για Τήνο και Μύκονο. - Στις 19:15 το «Andros King» για Άνδρο.

Από το Λαύριο, στις 16:00 θα αναχωρήσει το «Superstar» για Άνδρο, Τήνο και Μύκονο, ενώ την ίδια ώρα το «Terra Jet 2» θα εκτελέσει δρομολόγιο προς Τήνο, Μύκονο και Πάρο. Επίσης, έχει προγραμματιστεί η αναχώρηση του «Άρτεμις» από το Λαύριο για Μήλο στις 01:00 τα ξημερώματα του Σαββάτου 15 Αυγούστου.

Συνιστώμενες ενέργειες για τους επιβάτες

Οι αλλαγές και οι πρόσθετες αναχωρήσεις αποσκοπούν στην αποσυμφόρηση των λιμανιών και στην εξυπηρέτηση των επιβατών των οποίων τα πρωινά δρομολόγια επηρεάστηκαν από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες, τα κατά τόπους λιμεναρχεία και τα ταξιδιωτικά πρακτορεία πριν μεταβούν στα λιμάνια, ώστε να ενημερώνονται για τις αλλαγές στα προγραμματισμένα δρομολόγια.

Έκκληση του υπουργού Ναυτιλίας

Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, απηύθυνε μήνυμα αυξημένης επαγρύπνησης προς τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και τους ναυτικούς. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, τόνισε την ανάγκη για αυξημένη προσοχή και συνεχή ενημέρωση του επιβατικού κοινού σχετικά με οποιαδήποτε αλλαγή ή ακύρωση δρομολογίου λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών. Υπογράμμισε ότι οι θυελλώδεις άνεμοι φτάνουν έως και 9 μποφόρ στο Αιγαίο, απαιτώντας ιδιαίτερη προσοχή.

Με θυελλώδεις ανέμους έως και 9 μποφόρ στο Αιγαίο, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή από όλους.



Επικοινώνησα με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες, ζητώντας αυξημένη προσοχή και συνεχή ενημέρωση των επιβατών για κάθε αλλαγή ή ακύρωση δρομολογίου.



Καλό είναι πριν ξεκινήσουμε για το λιμάνι να… — Vassilis Kikilias (@Vkikilias) August 14, 2026

Ο υπουργός προέτρεψε τους επιβάτες να επικοινωνούν με την ακτοπλοϊκή εταιρεία ή το αρμόδιο Λιμεναρχείο πριν ξεκινήσουν για τα λιμάνια, ενώ επισήμανε την ανάγκη προσοχής και υπευθυνότητας από όλους όσους δραστηριοποιούνται στη θάλασσα, όπως λουόμενοι και κυβερνήτες σκαφών.