Καραμπόλα στην είσοδο της υποθαλάσσιας σήραγγας Ακτίου: Φορτηγό συγκρούστηκε με τρία αυτοκίνητα,

Σύγκρουση φορτηγού με τρία αυτοκίνητα

Σήμερα, το μεσημέρι της Παρασκευής 14 Αυγούστου, σημειώθηκε ένα σοβαρό τροχαίο στην είσοδο της υποθαλάσσιας σήραγγας Ακτίου, στην πλευρά της Πρέβεζας. Το ατύχημα προήλθε από τη σύγκρουση ενός φορτηγού με τρία αυτοκίνητα, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τρία άτομα και να διακοπεί η κυκλοφορία.

Επιχείρηση απεγκλωβισμού

Στο σημείο του ατυχήματος έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πρέβεζας, οι οποίες προχώρησαν σε επιχείρηση απεγκλωβισμού των τριών τραυματιών από τα οχήματα. Μετά τον απεγκλωβισμό τους, οι τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Πρέβεζας.

Κλειστή η σήραγγα και κυκλοφοριακά προβλήματα

Η υποθαλάσσια σήραγγα παραμένει κλειστή για τα οχήματα, προκαλώντας σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα. Σχηματίστηκαν ουρές χιλιομέτρων προς Πρέβεζα, με εκατοντάδες οχήματα να είναι ακινητοποιημένα και τους οδηγούς να περιμένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα. Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει σαφής ενημέρωση σχετικά με τη διάρκεια της διακοπής κυκλοφορίας, σύμφωνα με το prevezatoday.gr.