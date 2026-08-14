Βυθίστηκε καταμαράν στις Φλέβες Σαρωνικού: Συναγερμός για τη διάσωση 10 επιβατών

Επιχείρηση διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή

Συναγερμός σήμανε στη θαλάσσια ζώνη δυτικά της νησίδας Φλέβες, όταν ιστιοπλοϊκό καταμαράν υπό τουρκική σημαία ημιβυθίστηκε, με 10 αλλοδαπούς επιβάτες onboard. Το περιστατικό συνέβη περίπου δύο ναυτικά μίλια δυτικά της νησίδας, κινητοποιώντας άμεσα επιχείρηση διάσωσης υπό την καθοδήγηση του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Αντίκτυπος και διάσωση

Στο σημείο του συμβάντος έσπευσαν δύο πλωτά σκάφη του Λιμενικού Σώματος, καθώς και ένα βοηθητικό σκάφος θαλαμηγού που φέρει σημαία Cayman Islands. Το βοηθητικό σκάφος ανέλαβε την περισυλλογή των 10 επιβατών του καταμαράν, οι οποίοι στη συνέχεια μεταφέρθηκαν στη θαλαμηγό.

Μετά την ολοκλήρωση της διάσωσης, οι επιβάτες παρελήφθησαν από πλωτό σκάφος του Λιμενικού και μεταφέρθηκαν ασφαλείς στη Μαρίνα Βουλιαγμένης, χωρίς να έχουν υποστεί κανένα πρόβλημα στην υγεία τους.