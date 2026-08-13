Eurovision 2027: Στο Μπουργκάς ο διαγωνισμός, στις 15 Μαΐου ο μεγάλος τελικός

Η πόλη Βάρνα της Βουλγαρίας θα φιλοξενήσει τον 71ο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision, ο οποίος είναι προγραμματισμένος για τις 11, 13 και 15 Μαΐου 2027. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Arena Burgas, προσφέροντας στους συμμετέχοντες και τους επισκέπτες μια μοναδική εμπειρία στην παραθαλάσσια πόλη.

Αντιδράσεις και σχόλια

Η ανακοίνωση προκάλεσε ποικιλία αντιδράσεων στα κοινωνικά δίκτυα. Ο Angel Fotev σχολίασε ότι «η πρωτεύουσα της Βουλγαρίας είναι η Σόφια! Η Βάρνα δεν έχει καν πεντάστερα ξενοδοχεία!». Αντίθετα, η Alice Barrandici υποστήριξε ότι «είναι μια καλή επιλογή για τη Βουλγαρία, καθώς θα δώσει την ευκαιρία στην Ευρώπη να ανακαλύψει μια πόλη εκτός της Σόφιας».

Ο Mathias Pettersson έκανε χιουμοριστική αναφορά λέγοντας ότι «η 1η Απριλίου άρχισε πολύ νωρίς, η Netta προέβλεψε σωστά την πόλη φιλοξενίας». Από την άλλη, η Kristina Shevchenko εξέφρασε αμφιβολίες σχετικά με τη λογιστική υποστήριξη της Βάρνας, επισημαίνοντας ότι «για τις περισσότερες γειτονικές χώρες που δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσουν πτήσεις, η Σόφια είναι πολύ πιο εύκολη πρόσβαση».

Ο Petar Petrov προσέθεσε ότι «η Βάρνα είναι ένα μικρό χωριό και οι επιχειρήσεις και το κοινό βρίσκονται στη Σόφια!». Αντίθετα, η Velichka Dimitrova σημείωσε ότι «φαίνεται ότι οι περισσότεροι εδώ γνωρίζουν περισσότερα για την οργάνωση της Eurovision από τους πραγματικούς διοργανωτές, οι οποίοι έχουν εμπειρία και πιστεύω ότι έκαναν τη σωστή επιλογή».

Ο Sven Executivo πρότεινε να «ετοιμάσουν καλά τις παραλίες, να οργανώσουν δημιουργικά γεγονότα εκεί και να ενθαρρύνουν τους επισκέπτες να φέρουν πετσέτες και μαγιό». Επίσης, πρότεινε να δημιουργηθούν βάρκες που θα εκπροσωπούν κάθε συμμετέχουσα χώρα, όπου οι αντίστοιχοι καλλιτέχνες θα μπορούσαν να εμφανιστούν στη θάλασσα, προσθέτοντας μια ζωντανή ατμόσφαιρα στην πόλη.

Τέλος, ο Martin Kozhukliev τόνισε ότι «η Βάρνα θα τα πάει υπέροχα! Δύναμη της παραλίας!».