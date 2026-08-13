ΣτΕ: Ακυρώνονται οι άδειες λειτουργίας τριών μη κρατικών πανεπιστημίων

Το Γ’ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας προχώρησε στην ακύρωση των αδειών λειτουργίας τριών ιδιωτικών πανεπιστημίων που διαθέτουν παραρτήματα στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, οι άδειες που ακυρώθηκαν αφορούν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια CITY University, Keele University και Anatolia College, καθώς και τα προγράμματα σπουδών τους στο σύνολό τους.

Η απόφαση ελήφθη υπό την προεδρία του αντιπροέδρου Διομήδη Κυριλόπουλου.

Αντίκτυπος και δήλωση του Παναγιώτη Λαζαράτου

Η προσφυγή στο ΣτΕ είχε κατατεθεί από τον καθηγητή της Νομικής Σχολής Αθηνών, Παναγιώτη Λαζαράτο, ο οποίος εξέφρασε την ικανοποίησή του για την απόφαση, δηλώνοντας: «Με χαρά υποδέχομαι τις σημερινές αποφάσεις για τις οποίες επένδυσα πολύ προσωπικό αγώνα. Ας είναι αυτές οι αποφάσεις ένα μήνυμα που εμπεδώνει την εμπιστοσύνη των πολιτών στη δικαιοσύνη και στο ιδανικό μιας παιδείας υψηλού επιπέδου για τα Ελληνόπουλα».