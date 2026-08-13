Μια συγκλονιστική σκηνή καταγράφηκε στην παραλία της Σίβηρης στη Χαλκιδική, καθώς η μεγάλη επιχείρηση απομάκρυνσης κατοίκων και παραθεριστών μέσω θαλάσσης βρισκόταν σε πλήρη εξέλιξη λόγω της πυρκαγιάς που ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης.

Στο βίντεο φαίνεται ένας πυροσβέστης, ο οποίος φαίνεται καταπονημένος από τις προσπάθειές του, να καταρρέει στην αμμουδιά. Άμεσα, ένα στέλεχος του Λιμενικού σπεύδει στο πλευρό του και του παρέχει τις πρώτες βοήθειες.

Οι εικόνες αυτές αποτυπώνουν την πίεση που βιώνουν οι πυροσβέστες, οι λιμενικοί, οι διασώστες και οι εθελοντές, καθώς οι φλόγες πλησίασαν κατοικημένες περιοχές, αναγκάζοντας εκατοντάδες ανθρώπους να απομακρυνθούν ακόμα και από τη θάλασσα.

Κατάσταση του πυροσβέστη

Μέχρι στιγμής, δεν έχει γίνει επίσημη ανακοίνωση σχετικά με τα αίτια της κατάρρευσης του πυροσβέστη, ούτε έχουν δημοσιοποιηθεί περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του.

Ανάμεσα στις δραματικές εικόνες από τις εκκενώσεις και τις φλόγες που απειλούν σπίτια, η στιγμή που ο πυροσβέστης καταρρέει και ο λιμενικός σπεύδει να τον βοηθήσει αναδεικνύει την εξάντληση και την ένταση της πολύωρης μάχης με τη φωτιά.