Δραματικές ώρες στη Χαλκιδική: Στις φλόγες σπίτια στη Σίβηρη – Εκκενώσεις με σκάφη και τζετ σκι

Σε εφιάλτη έχει εξελιχθεί η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης (13/08/2026) στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής. Η φωτιά, που ξεκίνησε από χαμηλή βλάστηση και πέρασε σε δασική έκταση, πήρε γρήγορα εφιαλτικές διαστάσεις και έφτασε μέσα στον οικισμό της Σίβηρης αλλά και στον οικισμό «Ναυτίλος», καταστρέφοντας εξοχικές κατοικίες και τις εγκαταστάσεις του βιολογικού καθαρισμού.

Δραματικές στιγμές και εκκενώσεις μέσω θαλάσσης

Η κατάσταση στην περιοχή είναι εξαιρετικά δύσκολη. Εκατοντάδες κάτοικοι, παραθεριστές και τουρίστες κατέφυγαν στην παραλία της Σίβηρης αναζητώντας ασφάλεια, ενώ στήθηκε μεγάλη επιχείρηση απεγκλωβισμού από τη θάλασσα.

Επιχείρηση του Λιμενικού: Στην απομάκρυνση του κόσμου προς τη Σάνη συμμετέχουν πλωτά του Λιμενικού Σώματος, ένα επιβατηγό-οχηματαγωγό ταχύπλοο, δύο πυροσβεστικά πλοιάρια, καθώς και τουλάχιστον εννέα ιδιωτικά σκάφη, βάρκες και τζετ σκι.

Στην απομάκρυνση του κόσμου προς τη Σάνη συμμετέχουν πλωτά του Λιμενικού Σώματος, ένα επιβατηγό-οχηματαγωγό ταχύπλοο, δύο πυροσβεστικά πλοιάρια, καθώς και τουλάχιστον εννέα ιδιωτικά σκάφη, βάρκες και τζετ σκι. Μήνυμα από το 112 : Το 112 ήχησε τέσσερις φορές, καλώντας σε προειδοποίηση και σταδιακή απομάκρυνση των κατοίκων από Σίβηρη προς Κασσάνδρεια, από Φούρκα προς Σκιώνη, αλλά και προς τη Μόλα Καλύβα.

: Το 112 ήχησε τέσσερις φορές, καλώντας σε προειδοποίηση και σταδιακή απομάκρυνση των κατοίκων από Σίβηρη προς Κασσάνδρεια, από Φούρκα προς Σκιώνη, αλλά και προς τη Μόλα Καλύβα. Εκκένωση ξενοδοχείου: Εκκενώθηκε ξενοδοχείο στη Φούρκα, όπου φιλοξενούνταν παιδιά από την Ουκρανία.

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???? Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας



‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Σίβηρη της Περιφερειακής Ενότητας #Χαλκιδικής απομακρυνθείτε προς #Κασσάνδρεια



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 13, 2026

Διακοπή κυκλοφορίας και κυκλοφοριακό έμφραγμα

Η φωτιά μαίνεται και στις δύο πλευρές του οδικού δικτύου. Η Τροχαία διαέκοψε την κυκλοφορία στην επαρχιακή οδό από τη Σίβηρη έως τη Φούρκα, πραγματοποιώντας εκτροπές στους οδικούς κόμβους, ενώ επικρατεί κυκλοφοριακό αδιαχώρητο λόγω του μεγάλου όγκου των οχημάτων που προσπαθούν να διαφύγουν. Η κάπνα και οι φλόγες είναι ορατές ακόμη και από την Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Νέων Μουδανιών.

Τραυματισμοί πυροσβεστών και κινητοποίηση ΕΚΑΒ

Στο πεδίο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις του ΕΚΑΒ, με 4 ασθενοφόρα, κινητή ιατρική μονάδα και μοτοσυκλέτες άμεσης επέμβασης.

Ένας πυροσβέστης τραυματίστηκε με κάκωση κάτω άκρου και διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Πολυγύρου, ενώ δεύτερος πυροσβέστης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα.

Γιγαντιαία μάχη κατάσβεσης

Στη μάχη με τις φλόγες επιχειρούν 142 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 51 οχήματα (συμπεριλαμβανομένων 12 Μολδαβών πυροσβεστών με 3 οχήματα στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος προεγκατάστασης).

Από αέρος συνδράμουν 9 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα (το ένα συντονιστικό), ενώ τη διαχείριση της επιχείρησης αναλαμβάνει ο Υπαρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος που μεταβαίνει στην περιοχή. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες, μηχανήματα έργου του Δήμου Κασσάνδρας και της ΔΙΚΑΦΚΑ.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην Σίβηρη Χαλκιδικής. Κινητοποιήθηκαν 52 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 12 οχήματα, 3 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 13, 2026