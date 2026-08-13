Φωτιά στο Μενίδι κοντά στο Στρατόπεδο Καποτά: Ήχησε το 112 – Κλειστή η Λεωφόρος Πάρνηθος

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική λίγο πριν τις 19:00 το απόγευμα της Πέμπτης (13/08/2026), λόγω πυρκαγιάς που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στη Λεωφόρο Πάρνηθος, στο Μενίδι (Αχαρνές), σε πολύ κοντινή απόσταση από το Στρατόπεδο Καποτά.

Η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε ακραίο κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (Κατάσταση Συναγερμού - Κατηγορία 5).

Ενεργοποίηση του 112 και συντονισμός από αέρος

Στις 19:01 εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της γύρω περιοχής, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των Αρχών.

Καθ' όλη τη διάρκεια της επιχείρησης, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από το μέτωπο μέσω drone με θερμική και οπτική κάμερα για τον καλύτερο συντονισμό των δυνάμεων.

Ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις

Για την άμεση κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν:

73 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ.

25 οχήματα της Πυροσβεστικής.

2 ελικόπτερα για ρίψεις νερού από αέρος.

Συνδρομή από υδροφόρες του Δήμου Αχαρνών.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς έχει ήδη κινητοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΚΑΕΕ) Αθηνών.

Διακοπή κυκλοφορίας στην περιοχή

Λόγω της πυρκαγιάς και της επιχείρησης των πυροσβεστικών οχημάτων, η ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στα εξής σημεία στην περιοχή των Αχαρνών: