Ακύρωση αδειών τριών μη κρατικών πανεπιστημίων από το ΣτΕ: Τι απαντά το Υπουργείο Παιδείας – Δεν χάνεται το ακαδημαϊκό έτος

Στην ακύρωση των αδειών λειτουργίας τριών παραρτημάτων αλλοδαπών πανεπιστημίων στην Ελλάδα (CITY University, Keele University και Anatolia College) προχώρησε την Πέμπτη (13/08/2026) το Γ΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ), κατόπιν προσφυγών.

Απαντώντας στις δικαστικές αποφάσεις, το Υπουργείο Παιδείας υπογραμμίζει ότι οι κρίσεις του ακυρωτικού δικαστηρίου αφορούν αποκλειστικά επιμέρους διοικητικές πλημμέλειες και όχι τη συνταγματικότητα του νόμου 5094/2024 για τα ΝΠΠΕ, ενώ διαβεβαιώνει ότι κανένας φοιτητής δεν θα χάσει το ακαδημαϊκό έτος.

Οι τρεις πλημμέλειες που εντόπισε το ΣτΕ

Σύμφωνα με την ερμηνεία του Υπουργείου Παιδείας, οι λόγοι ακύρωσης αφορούν τον τρόπο εφαρμογής του θεσμικού πλαισίου από τις αρμόδιες αρχές και όχι τον ίδιο τον νόμο:

ΕΘΑΑΕ : Ανάγκη περαιτέρω εξειδίκευσης των κριτηρίων με τα οποία η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης πιστοποιεί τα προγράμματα σπουδών.

Επιτροπή Αξιολόγησης: Ζητήματα που σχετίζονται με τη σύνθεση της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης που είχε συγκροτηθεί από την ΕΘΑΑΕ.



: Ανάγκη περαιτέρω εξειδίκευσης των κριτηρίων με τα οποία η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης πιστοποιεί τα προγράμματα σπουδών. Επιτροπή Αξιολόγησης: Ζητήματα που σχετίζονται με τη σύνθεση της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης που είχε συγκροτηθεί από την ΕΘΑΑΕ. ΕΟΠΠΕΠ: Μη έγκαιρη έκδοση της διαπιστωτικής πράξης για τη συμμόρφωση με παρατηρήσεις που αφορούσαν τις κτιριακές εγκαταστάσεις.

Αντίθετα, το δικαστήριο απέρριψε τον λόγο ακύρωσης που αφορούσε το αν τα προγράμματα σπουδών είχαν πιστοποιηθεί από το μητρικό ίδρυμα ή τον φορέα πιστοποίησης της χώρας προέλευσης.

Υπουργείο Παιδείας: «Θέμα εφαρμογής και όχι συνταγματικότητας»

Το Υπουργείο Παιδείας σημειώνει ότι οι αποφάσεις του Γ΄ Τμήματος επιβεβαιώνουν εκ νέου τις κρίσεις της Ολομέλειας του ΣτΕ για τη δυνατότητα ίδρυσης μη κρατικών πανεπιστημίων υπό τη μορφή ΝΠΠΕ.

«Πρόκειται για θέματα εφαρμογής του θεσμικού πλαισίου και όχι για ζητήματα που αφορούν τον νόμο. Η διαφορά αυτή είναι ουσιώδης. Το ακαδημαϊκό έτος δεν θα χαθεί για κανέναν φοιτητή, καθώς θα γίνουν άμεσα όλες οι αναγκαίες ενέργειες για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων τους.»

Άμεση συμμόρφωση και επόμενα βήματα

Το Υπουργείο Παιδείας, η ΕΘΑΑΕ, ο ΕΟΠΠΕΠ και οι λοιπές αρμόδιες ανεξάρτητες αρχές προαναγγέλλουν άμεσες διοικητικές ενέργειες προκειμένου να υπάρξει πλήρης συμμόρφωση με τις παρατηρήσεις του ΣτΕ.

Από την πλευρά του, ο καθηγητής Νομικής Σχολής Αθηνών, Παναγιώτης Λαζαράτος, ο οποίος είχε προσφύγει στο ΣτΕ, εξέφρασε την ικανοποίησή του για τις αποφάσεις, χαρακτηρίζοντάς τες ως «μήνυμα εμπιστοσύνης στη Δικαιοσύνη και στην υψηλού επιπέδου παιδεία».