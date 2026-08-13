Στον εντοπισμό και την ταυτοποίηση του οδηγού βυτιοφόρου που πραγματοποίησε μια άκρως επικίνδυνη προσπέραση σε «τυφλό» σημείο στροφής προχώρησαν οι Αρχές, μετά από άμεση κινητοποίηση που προκάλεσε η δημοσιοποίηση σχετικού βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Από θαύμα αποφεύχθηκε η σύγκρουση

Το περιστατικό σημειώθηκε στο ύψος της Λίμνης Πλαστήρα, σε επαρχιακό δρόμο όπου η προσπέραση απαγορευόταν λόγω περιορισμένης ορατότητας.

Όπως καταγράφηκε στο βίντεο που δημοσίευσε ο ίδιος ο δικυκλιστής, το βαρύ όχημα βρέθηκε να κινείται στο αντίθετο ρεύμα και σε απόσταση αναπνοής από τη μηχανή. Ο οδηγός της μοτοσικλέτας αντέδρασε ακαριαία και, πραγματοποιώντας έναν γρήγορο ελιγμό την τελευταία στιγμή, κατάφερε να απομακρυνθεί από την πορεία του βυτιοφόρου, αποφεύγοντας μια σοβαρή σύγκρουση.

Πώς έφτασαν στα ίχνη του οι Αρχές

Η ταυτοποίηση έγινε κατόπιν έρευνας της Τροχαίας Αττικής, η οποία εντόπισε τη μεταφορική εταιρεία στην οποία εργάζεται ο οδηγός και μέσω αυτής έφτασε στα πλήρη στοιχεία του. Για την υπόθεση ενημερώθηκε αμέσως και η Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης.

Ο οδηγός βρίσκεται στη Χαλκιδική μαζί με το όχημά του και αναμένεται να προσέλθει οικειοθελώς στην Τροχαία προκειμένου να καταθέσει και να λάβει γνώση της δικογραφίας που σχηματίζεται σε βάρος του.