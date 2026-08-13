Η Ελλάδα βρίσκεται σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, καθώς τέσσερα μεγάλα πύρινα μέτωπα μαίνονται σε διάφορες περιοχές της χώρας, δημιουργώντας συνθήκες τρόμου και ανησυχίας. Οι πυρκαγιές στις περιοχές της Χαλκιδικής, της Ναυπακτίας, της Αιτωλοακαρνανίας και της Ηλείας έχουν ενεργοποιήσει τον κρατικό μηχανισμό, με τις δυνάμεις πυρόσβεσης να δίνουν τιτάνια μάχη για την αντιμετώπισή τους.

Χαλκιδική: Έκτακτη ανάγκη και εκκενώσεις

Στη Χαλκιδική, η κατάσταση είναι ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς η φωτιά που ξέσπασε σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στη Σίβηρη έχει οδηγήσει στην ενεργοποίηση του 112 για την εκκένωση της περιοχής προς τη Μόλα Καλύβα. Σύμφωνα με πληροφορίες από το Newsbeast.gr, περίπου 110 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων και 33 οχήματα, καθώς και 12 πυροσβέστες από τη Μολδαβία, επιχειρούν στο σημείο. Για την αεροπυρόσβεση, έχουν διατεθεί έξι αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα, με τη συνδρομή να παρέχεται και από υδροφόρες του Δήμου Κασσάνδρας.

Ναυπακτία και Αιτωλοακαρνανία: Η μάχη με τη φωτιά συνεχίζεται

Η κατάσταση στη Μακύνεια Ναυπακτίας είναι εξίσου ανησυχητική. Η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα το μεσημέρι έχει οδηγήσει σε εκκένωση κατοίκων προς το Μεσολόγγι και τη Ναύπακτο. Σύμφωνα με το Newsbeast.gr, οι δυνάμεις της πυροσβεστικής έχουν ενισχυθεί, με 62 πυροσβέστες και 16 οχήματα να επιχειρούν στην περιοχή. Η αεροπυρόσβεση υποστηρίζεται από τρία αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.

Στην Αιτωλοακαρνανία, οι πυροσβεστικές δυνάμεις προσπαθούν να ελέγξουν τη φωτιά στην περιοχή της Ποταμούλας. Σύμφωνα με το Newsbeast.gr, η περιοχή βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, κάτι που επιτείνει την ανησυχία των τοπικών αρχών.

Ηλεία: Ο αγώνας για την κατάσβεση συνεχίζεται

Στο Βαρθολομιό Ηλείας, η κατάσταση παραμένει κρίσιμη, με τη φωτιά να έχει ήδη προκαλέσει σημαντικές καταστροφές. Περίπου 32 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 18ης ΕΜΟΔΕ επιχειρούν στην περιοχή, ενώ από αέρος συνδράμουν τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Η τοπική αυτοδιοίκηση, μέσω του Δήμου Πηνειού, έχει διαθέσει υδροφόρες για την ενίσχυση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Φωτιά τώρα στη Βοιωτία: Έξι εναέρια πραγματοποιούν ρίψεις νερού

Για το έργο της κατάσβεσης της φωτιάς στο Ακόντιο Βοιωτίας επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες του Δήμου Λεβαδέων.

Καθόλη τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Φθιώτιδας.

Ο ρόλος των ανέμων και το μέλλον της αντιπυρικής δράσης

Οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στις πληγείσες περιοχές δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστών, με τις ριπές να φτάνουν σε ορισμένες περιοχές άνω των 100 χιλιομέτρων ανά ώρα. Οι τοπικές αρχές και οι εθελοντές εργάζονται ακούραστα για να περιορίσουν τις καταστροφές, ενώ οι πολίτες καλούνται να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών για την ασφάλειά τους.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν αδιάκοπα, με την υποστήριξη τόσο από την τοπική αυτοδιοίκηση όσο και από εθελοντές. Το έργο τους είναι ζωτικής σημασίας για την προστασία των κατοίκων και των περιουσιών τους.

Συναγερμός για φωτιά Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο

Σήμερα, Πέμπτη 13 Αυγούστου, στη Θράκη πνέουν βόρειοι – βορειοανατολικοί άνεμοι 5 έως 7 μποφόρ, ενώ στα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου φτάνουν τα 6 έως 8 μποφόρ. Στην κεντρική και ανατολική Στερεά, την Εύβοια, καθώς και στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο, η ένταση κυμαίνεται στα 5 έως 7 μποφόρ, με τοπικές κορυφώσεις έως τα 8 μποφόρ στην Αττικοβοιωτία και τη νότια Εύβοια. Στις Κυκλάδες οι βόρειοι άνεμοι φτάνουν τα 6 έως 7 και στα βόρεια τοπικά τα 8 μποφόρ, ενώ στην Κρήτη πνέουν δυτικοί – βορειοδυτικοί 4 έως 6, με τοπικές τιμές έως 7 μποφόρ στα δυτικά.

Αύριο, Παρασκευή 14 Αυγούστου, οι άνεμοι θα ενισχυθούν σημαντικά. Στη Θράκη θα φτάσουν τα 6 έως 7 μποφόρ και στα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου τα 7 έως 8, με τοπικές κορυφώσεις στα 9 μποφόρ. Στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο και τα Κύθηρα η ένταση θα κυμαίνεται στα 5 έως 7, με τοπικά 8 μποφόρ. Στην Αττικοβοιωτία και την Εύβοια αναμένονται 7 έως 8 μποφόρ, ενώ στην ανατολική και νότια Αττική και τη νότια Εύβοια θα σημειωθούν τοπικά έως και 9 μποφόρ. Στο Κεντρικό Αιγαίο και τις Κυκλάδες η ένταση θα φτάνει τα 7 έως 8, τοπικά έως 9 μποφόρ, στην Κρήτη οι βόρειοι – βορειοδυτικοί θα πνέουν 5 έως 7, με τοπικά 8 μποφόρ στα δυτικά, και στα Δωδεκάνησα οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάνουν τα 6 έως 7 μποφόρ.

Το Σάββατο 15 Αυγούστου οι ισχυροί άνεμοι θα παραμείνουν, με 5 έως 7 μποφόρ στη Θράκη και την ανατολική – νότια Πελοπόννησο και 6 έως 8 μποφόρ στα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου. Στην Αττικοβοιωτία και την Εύβοια θα φτάνουν τα 6 έως 7, με πρόσκαιρες τοπικές κορυφώσεις στα 8 μποφόρ. Στο Κεντρικό Αιγαίο η ένταση θα ανέβει στα 7 έως 8, πρόσκαιρα τοπικά 9 μποφόρ, στις Κυκλάδες στα 6 έως 8, με τα βόρεια να φτάνουν τοπικά τα 9 μποφόρ, ενώ στην Κρήτη θα κυμαίνονται στα 5 έως 7 και στην περιοχή Κάσου – Καρπάθου στα 6 έως 8 μποφόρ.