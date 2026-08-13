Οργή στο Νοσοκομείο Σύρου: ΕΔΕ κατά της προεδρεύουσας των εργαζομένων

Η απόφαση για τη διεξαγωγή ΕΔΕ εις βάρος της προεδρεύουσας του Σωματείου Εργαζομένων στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από τους εργαζόμενους, οι οποίοι διαμαρτύρονται για την υποστελέχωση του νοσοκομείου. Οι καταγγελίες αυτές, που δημοσιεύθηκαν σε τοπικά μέσα, αναδεικνύουν σοβαρά προβλήματα που έχουν γίνει μόνιμα χαρακτηριστικά της λειτουργίας του ιδρύματος.

Το Σωματείο αναφέρει ότι η εν λόγω διαδικασία αποτελεί απόπειρα «στοχοποίησης» και φίμωσης της συνδικαλιστικής εκπροσώπου, με την ΠΟΕΔΗΝ να ζητά παρέμβαση από τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, προκειμένου να σταματήσει η διαδικασία.

Υποστελέχωση και μετακινήσεις

Οι εργαζόμενοι επισημαίνουν ότι η υποστελέχωση παραμένει το κύριο πρόβλημα, με τις συνθήκες να έχουν γίνει πλέον μόνιμες. Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρουν την αιφνιδιαστική μετακίνηση 19 υπαλλήλων της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, χαρακτηρίζοντας την απόφαση «αδικαιολόγητη και αιφνιδιαστική». Αυτή η κίνηση προκάλεσε προσωρινά προβλήματα στη λειτουργία αρκετών τμημάτων, χωρίς να προσφέρει ουσιαστική λύση.

Επιπλέον, καταγγέλλεται ότι κανονικές άδειες εργαζομένων, οι οποίες είχαν εγκριθεί, ανακλήθηκαν χωρίς καμία εξήγηση, κάτι που συνδέεται με την έλλειψη προσωπικού. Οι εργαζόμενοι τονίζουν ότι οι χρόνιες ελλείψεις δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται ως δικαιολογία για έκτακτες καταστάσεις, ανατρέποντας τον προγραμματισμό.

Πίεση και απειλές

Ανησυχία προκαλεί και η καταγγελία ότι εργαζόμενοι κλήθηκαν να δώσουν εξηγήσεις για τοποθετήσεις τους σε γενική συνέλευση, γεγονός που το Σωματείο θεωρεί «ευθεία παρέμβαση στα συνδικαλιστικά δικαιώματα». Οι εργαζόμενοι αναφέρουν ότι δημιουργείται κλίμα πίεσης, ενώ καταγγέλλονται και «ευθείες απειλές» για ανάθεση υπηρεσιών σε ιδιωτικές εταιρείες.

Αντί να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που προκαλούν οι ελλείψεις προσωπικού, διαμορφώνεται ένα περιβάλλον ανασφάλειας, που αποτρέπει την προσέλκυση νέων εργαζομένων.

Η ΕΔΕ και οι αντιδράσεις της ΠΟΕΔΗΝ

Η ΕΔΕ κατά της προεδρεύουσας του Σωματείου ήρθε ως αντίκτυπος των δηλώσεών της στα τοπικά ΜΜΕ σχετικά με την κατάσταση στο νοσοκομείο. Οι εργαζόμενοι θεωρούν ότι αυτή η διαδικασία είναι η κορύφωση της πίεσης που υφίστανται. «Η Διοίκηση, αντί να λύνει τα προβλήματα, επιχειρεί να τα κρύψει κάτω από το χαλί», τονίζουν, αναφερόμενοι σε ένα «καθεστώς τρομοκρατίας».

Η ΠΟΕΔΗΝ, με επιστολή της προς τον υπουργό Υγείας, ζητά την παρέμβασή του, επισημαίνοντας ότι η εκλεγμένη πρόεδρος έχει υποχρέωση να αναδεικνύει τα προβλήματα των εργαζομένων. Οι ελλείψεις προσωπικού στο Νοσοκομείο Σύρου δεν είναι καινούργιο ζήτημα και έχουν αναφερθεί επανειλημμένα.

Το Σωματείο ζητά την ακύρωση της ΕΔΕ και την αποφυγή οποιασδήποτε πειθαρχικής ή διοικητικής δίωξης κατά της προεδρεύουσας. Επιπλέον, απαιτεί οι αποφάσεις της διοίκησης να είναι πλήρως αιτιολογημένες και να γίνονται σεβαστές οι άδειες του προσωπικού. Τέλος, δηλώνει ότι θα συνεχίσει να δημοσιοποιεί τα προβλήματα του νοσοκομείου και καλεί σωματεία και φορείς της Σύρου να λάβουν θέση.

Η ΠΟΕΔΗΝ εκτιμά ότι η ΕΔΕ «δεν πρόκειται να οδηγήσει πουθενά» και ζητά από τον Άδωνι Γεωργιάδη να παρέμβει, προειδοποιώντας ότι το μόνο αποτέλεσμα θα είναι η περαιτέρω αναστάτωση σε ένα νοσοκομείο που ήδη λειτουργεί υπό πίεση.