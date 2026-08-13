Ο Βαρθολομαίος θα τελέσει τον γάμο του Κων. Μητσοτάκη με την Μ. Σάκκαρη: Πότε θα γίνει

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος ανακοίνωσε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης του ζήτησε να τελέσει τον γάμο του γιου του, Κωνσταντίνου, με την Μαρία Σάκκαρη, ο οποίος προγραμματίζεται για τον Σεπτέμβριο του 2027.

Η τηλεφωνική επικοινωνία

Η αποκάλυψη έγινε κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων στην Ίμβρο, όπου πραγματοποιείται το Πατριαρχικό Συλλείτουργο των Προκαθημένων, με αφορμή τη συμπλήρωση 65 ετών από την είσοδο του Βαρθολομαίου στην Ιερωσύνη. Ο Πατριάρχης δήλωσε χαρακτηριστικά: «Χθες είχα τη χαρά να μιλήσω στο τηλέφωνο με τον κύριο πρωθυπουργό να του ευχηθώ περαστικά για ένα μικρό ατύχημα που είχε με το ποδήλατό του και εκείνος είπε να ξεχωρίσω κάποια ημέρα του Σεπτεμβρίου του προσεχούς έτους για να στεφανώσω τον γιο του Κωνσταντίνο. Ίσως εάν έχω υγεία».

Τα επόμενα βήματα

Η προετοιμασία του γάμου αναμένεται να προχωρήσει, με τον Πατριάρχη να ελπίζει ότι θα έχει την υγεία για να συμμετάσχει στην τελετή.