Κόκκινος συναγερμός για αύριο 13 Αυγούστου: Φαινόμενο Hot-Dry-Windy σε Αττική, Εύβοια, Βοιωτία, Αργολίδα, Κορινθία και Λέσβος

Σε κατάσταση συναγερμού (Κατηγορία Κινδύνου 5) τίθεται ολόκληρος ο κρατικός μηχανισμός για αύριο, Πέμπτη 13 Αυγούστου 2026, λόγω ακραίου κινδύνου εκδήλωσης και εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

Παράλληλα, το μεγαλύτερο μέρος της υπόλοιπης χώρας βρίσκεται σε πολύ υψηλό κίνδυνο (Κατηγορία 4), εξαιτίας της επικείμενης επιδείνωσης των πυρομετεωρολογικών συνθηκών.

Οι περιοχές που βρίσκονται στο «επίπεδο 5» (Συναγερμός)

Περιφέρεια Αττικής

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (Π.Ε. Βοιωτίας, Π.Ε. Εύβοιας)

Περιφέρεια Πελοποννήσου (Π.Ε. Αργολίδας, Π.Ε. Κορινθίας)

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (Π.Ε. Λέσβου)

Περιοχές σε «επίπεδο 4» (Πολύ Υψηλός Κίνδυνος)

Σε κατηγορία 4 τίθενται τα Κύθηρα, η Δυτική Ελλάδα, το Ιόνιο (Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθος), η Ήπειρος (Άρτα, Πρέβεζα), η Φωκίδα, η Φθιώτιδα, η Σκύρος, οι Σποράδες, η Χαλκιδική, το Άγιον Όρος, η Ανατολική Μακεδονία & Θράκη (Καβάλα, Θάσος, Ξάνθη, Ροδόπη, Έβρος, Σαμοθράκη), οι Κυκλάδες και τα υπόλοιπα νησιά του Βορείου Αιγαίου.

Εκτάκτως το Συντονιστικό – Ευάγγελος Τουρνάς: «Καμία απολύτως αμέλεια»

Έκτακτη συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) συγκάλεσε ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Νίκος Παπαευσταθίου, παρουσία της ηγεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος (Αντιστράτηγος Θεόδωρος Βάγιας), της ΕΛ.ΑΣ. (Αντιστράτηγος Δημήτριος Μάλλιος), του Λιμενικού (Αντιναύαρχος Χρήστος Κοντορουχάς), των Ενόπλων Δυνάμεων (ΔΙΚΑΦΚΑ) και εκπροσώπων των Περιφερειών, του ΑΔΜΗΕ και του ΔΕΔΔΗΕ.

Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, τόνισε:

«Η αυριανή ημέρα είναι εξαιρετικά κρίσιμη. Εισερχόμαστε σε έναν νέο κύκλο ιδιαίτερα δύσκολων συνθηκών με θυελλώδεις ανέμους. Προερχόμαστε ήδη από ένα απαιτητικό διάστημα με 40 έως 50 συμβάντα καθημερινά. Απέναντι σε αυτές τις συνθήκες δεν υπάρχει κανένα περιθώριο εφησυχασμού. Απευθύνω ξανά ισχυρή έκκληση προς τους πολίτες: Ακόμη και η παραμικρή αμέλεια, υπό αυτές τις συνθήκες, μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά και μέσα σε ελάχιστο χρόνο να οδηγήσει σε μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση.»

Προειδοποίηση Meteo/FLAME: Το επικίνδυνο κοκτέιλ «Hot-Dry-Windy»

Ιδιαίτερα ανησυχητικά είναι τα στοιχεία της ομάδας FLAME του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (Meteo) για το 48ωρο Πέμπτης (13/08) και Παρασκευής (14/08):

Ιδιαίτερα ανησυχητικά είναι τα στοιχεία της ομάδας FLAME του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (Meteo) για το 48ωρο Πέμπτης (13/08) και Παρασκευής (14/08): Άνεμοι : Βόρειοι/Βορειοανατολικοί άνεμοι 40-60 km/h, με ριπές που τοπικά θα ξεπερνούν τα 60-70 km/h.

: Βόρειοι/Βορειοανατολικοί άνεμοι 40-60 km/h, με ριπές που τοπικά θα ξεπερνούν τα 60-70 km/h. Ατμοσφαιρική Ξηρασία : Συνδυασμός υψηλών θερμοκρασιών και χαμηλής υγρασίας (Hot-Dry-Windy), κυρίως στα δυτικά και ηπειρωτικά.

: Συνδυασμός υψηλών θερμοκρασιών και χαμηλής υγρασίας (Hot-Dry-Windy), κυρίως στα δυτικά και ηπειρωτικά. Πυροεπαγωγή: Την Παρασκευή αναμένεται μεταφορά υγρασίας στη μέση τροπόσφαιρα, δημιουργώντας ευνοϊκές συνθήκες για ανάπτυξη πυροεπαγωγής και ακραίας πυρικής συμπεριφοράς (μεγάλες ταχύτητες εξάπλωσης, κηλιδώσεις, υψηλά θερμικά φορτία).

Μέτρα έκτακτης ανάγκης: Γενική επιφυλακή και κλείσιμο χώρων πρασίνου

Πυροσβεστικό Σώμα: Τίθεται σε γενική επιφυλακή το προσωπικό των υπηρεσιών στις περιοχές κατηγορίας 5 και σε μερική επιφυλακή στις περιοχές κατηγορίας 4. Αυξάνονται οι εναέριες και επίγειες περιπολίες με τη συνδρομή της ΕΛ.ΑΣ. και του Στρατού.

Απαγόρευση Κυκλοφορίας: Τίθεται σε ισχύ το μέτρο της προληπτικής απαγόρευσης διέλευσης και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και ευπαθείς περιοχές.

Δήμος Αθηναίων:

Κλείνουν προληπτικά ο Λόφος Λυκαβηττού και ο Λόφος Φινόπουλου από τα μεσάνυχτα.

Επιστρατεύονται drones με θερμικές κάμερες για 24ωρη κατόπτευση των μεγάλων πνευμόνων πρασίνου (Λυκαβηττός, Φιλοπάππου, Στρέφη, Τουρκοβούνια, Ιλίσια).

Σε 24ωρη επιφυλακή βρίσκονται οι υδροφόρες, η Δημοτική Αστυνομία, το τηλεφωνικό κέντρο 1595, καθώς και τα μέσα πυροπροστασίας στις κατασκηνώσεις του Αγίου Ανδρέα.

Οδηγίες προς τους πολίτες

Απαγορεύεται αυστηρά κάθε υπαίθρια εργασία που μπορεί να προκαλέσει σπινθήρα (ηλεκτροσυγκόλληση, χρήση τροχού, φλόγιστρου), το κάψιμο χόρτων, η χρήση υπαίθριων ψησταριών και το κάπνισμα μελισσών.

Σε περίπτωση που αντιληφθείτε καπνό ή φωτίες, καλέστε αμέσως στο 199 (Πυροσβεστική Υπηρεσία) ή στο 112.