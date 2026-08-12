Ο 34χρονος αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ. που βρέθηκε νεκρός το βράδυ της Δευτέρας στον Άγιο Δημήτριο, έχει προκαλέσει ανησυχία και αναστάτωση, καθώς οι Αρχές προσπαθούν να κατανοήσουν τις συνθήκες γύρω από τον θάνατό του. Το κινητό του τηλέφωνο είναι κεντρικό στοιχείο της έρευνας, καθώς ενδέχεται να προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με τα γεγονότα που προηγήθηκαν του θανάτου του και την ψυχολογική του κατάσταση.

Ο ιατροδικαστής που διενήργησε τη νεκροψία-νεκροτομή, αυτή τη στιγμή αποκλείει την εγκληματική ενέργεια ως αιτία θανάτου. Ωστόσο, οι ακριβείς αιτίες του θανάτου του αναμένονται να αποσαφηνιστούν μετά την ολοκλήρωση των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων. Σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα, ο 34χρονος παρουσίασε πνευμονικό οίδημα και ενδείξεις υποξίας και πνευμονικής εμβολής. Ήταν ένας νέος άνθρωπος, υγιής και με ενδιαφέρον για το ποδόσφαιρο, όπου αγωνιζόταν ως τερματοφύλακας.

Κατανάλωση αλκοόλ και πνευμονικό οίδημα

Σημαντικό είναι το γεγονός ότι φαίνεται να είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ σε σύντομο χρονικό διάστημα, κάτι που ενισχύεται από την παρουσία ενός σχεδόν άδειου μπουκαλιού αλκοόλ που βρέθηκε κοντά του. Η αρχική εκτίμηση είναι ότι το πνευμονικό οίδημα μπορεί να σχετίζεται με την υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ και τις υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούσαν.

Ωστόσο, το κρίσιμο ερώτημα παραμένει: ποιοι λόγοι οδήγησαν τον 34χρονο να πάρει το υπηρεσιακό του όχημα και να μεταβεί σε ένα απομονωμένο υπαίθριο πάρκινγκ, έχοντας μαζί του το μπουκάλι με το αλκοόλ;

Έρευνες και ανακρίσεις

Το κινητό τηλέφωνο του αξιωματικού, το οποίο βρέθηκε στο αυτοκίνητο, είναι υπό εξέταση από τις Αρχές. Οι ερευνητές αναζητούν στοιχεία για τις επικοινωνίες του τις τελευταίες ώρες και αν υπήρξε κάποιο περιστατικό που θα μπορούσε να εξηγήσει την κατάσταση στην οποία βρέθηκε.

Παράλληλα, οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Αθηνών που χειρίζονται την προανάκριση έχουν ήδη συλλέξει υλικό από κάμερες ασφαλείας. Στόχος τους είναι να χαρτογραφηθεί η διαδρομή που ακολούθησε ο 34χρονος μέχρι το σημείο όπου βρέθηκε νεκρός και να διαπιστωθεί αν είχε επαφή με κάποιο άλλο πρόσωπο κατά τη διάρκεια της διαδρομής.

Οι έρευνες συνεχίζονται και οι εργαστηριακές εξετάσεις, καθώς και η ανάλυση των δεδομένων από το κινητό τηλέφωνο και τις κάμερες, αναμένονται να προσφέρουν καθοριστικές πληροφορίες για την υπόθεση.