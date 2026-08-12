Ο Μίλτος Τεντόγλου προσέθεσε μια ακόμα χρυσή σελίδα στη «βίβλο» του ελληνικού αθλητισμού, καθώς το βράδυ της Τρίτης (11/8) αναδείχθηκε πρωταθλητής Ευρώπης στο άλμα εις μήκος, πραγματοποιώντας άλμα στα 8.44μ. στον τελικό που διεξήχθη στο Μπέρμιγχαμ. Ο χρυσός Ολυμπιονίκης του Παρισιού απέδειξε για άλλη μια φορά την κυριαρχία του στο άθλημα.

Ο Τεντόγλου, με αυτή τη νίκη, έγινε ο πρώτος αθλητής στην ιστορία του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος που κατακτά τέσσερα χρυσά μετάλλια στο μήκος, προσθέτοντας στην συλλογή του τα χρυσά του 2018 στο Βερολίνο, του 2022 στο Μόναχο και του 2024 στη Ρώμη. Μέχρι τώρα, το επίτευγμα αυτό μοιραζόταν με τον Σοβιετικό Ιβάν Τερ Οβανεσιάν.

Η μάχη για το χρυσό μετάλλιο

Ο τελικός διεξήχθη κάτω από δύσκολες συνθήκες, με σταθερά αντίθετο άνεμο, γεγονός που δυσκόλεψε τους αθλητές. Ο Τεντόγλου ξεκίνησε με τρεις προσπάθειες που μετρήθηκαν 8.27μ., 8.19μ. και 8.27μ., με το πάτημά του να είναι 20, 20 και 18 εκατοστά αντίστοιχα μακριά από το έγκυρο. Παρά την αρχική του θέση στην κορυφή, ο Ελβετός Ζίμον Εχάμερ τον προσπέρασε με άλμα 8.29μ.

Μετά από ένα μικρό διάλειμμα για να παραμείνουν οι οκτώ καλύτεροι, ο Τεντόγλου επανήλθε αποφασισμένος. Στην τέταρτη προσπάθειά του, πέτυχε άλμα 8.44μ., διορθώνοντας το πάτημά του, που ήταν μόλις πέντε εκατοστά πίσω από το έγκυρο. Ο Εχάμερ, συνειδητοποιώντας την πρόκληση, έκανε ένα καλό άλμα 8.22μ. αλλά δεν κατάφερε να τον ξεπεράσει.

Στην πέμπτη του προσπάθεια, ο Τεντόγλου, έχοντας τον έλεγχο του αγώνα, αποφάσισε να μην δοκιμάσει ξανά και πανηγύρισε την νίκη του στην αγκαλιά του προπονητή του, Πομάσκι.

Δηλώσεις του Τεντόγλου

Μετά τον αγώνα, ο Τεντόγλου δήλωσε: «Υπό αυτές τις συνθήκες ήταν ίσως ένας από τους πιο δύσκολους τελικούς που έχω δώσει. Ο Πομάσκι μου είπε στο τέλος... είσαι μεγάλος, αλλά σίγουρα δεν ήταν κάτι εύκολο. Ο Εχάμερ θα μπορούσε και αυτός να κάνει μεγαλύτερο άλμα, αλλά ο κόντρα άνεμος δεν άφησε κανέναν στο τέλος να πάει πάνω από τα 8.50 μέτρα».

Όταν ρωτήθηκε γιατί δεν φορούσε το χρυσό του μετάλλιο, απάντησε με χιούμορ: «Πωωωω, πω έκανα μαλ@κί@. Το έβγαλα και το ξέχασα το μετάλλιο, το άφησα και έφυγα, πάω να το πάρω».

Τελική κατάταξη

1. Μίλτος Τεντόγλου (Ελλάδα) 8,44μ. 2. Σίμον Εχάμερ (Ελβετία) 8,29μ. 3. Μπόζινταρ Σαραμπογιούκοφ (Βουλγαρία) 8,26μ. 4. Ζέρσον Μπαλντέ (Πορτογαλία) 8,18μ. 5. Λούκα Μπόσκοβιτς (Σερβία) 8,08μ. 6. Φραντσέσκο Ετόρε Ιντζόλι (Ιταλία) 8,04μ. 7. Εουσέμπιο Κάθερες (Ισπανία) 7,92μ. 8. Πετρ Μέιντλσμιντ (Τσεχία) 7,81μ. 9. Χάιμε Γκουέρα (Ισπανία) 7,73μ. 10. Λέστερ Λεσάι (Ισπανία) 7,72μ. 11. Γιάνι Σίμπσον (Βέλγιο) 7,59μ. 12. Άρστι Γέο (Μ. Βρετανία) 7,48μ.