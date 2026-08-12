Βίντεο ντοκουμέντο που φέρει στο φως τη δράση του 59χρονου, ο οποίος κατηγορείται για την πρόκληση έξι διαδοχικών πυρκαγιών στη δυτική Θεσσαλονίκη, βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Ο κατηγορούμενος συνελήφθη έπειτα από συντονισμένες έρευνες των Ανακριτικών Κλιμακίων Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) της Δ.Α.Ε.Ε. του Πυροσβεστικού Σώματος, ενώ φέρεται να εμπλέκεται σε μπαράζ εμπρησμών σε αγροτικές εκτάσεις, ξερά χόρτα και καλάμια στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Δέλτα (Σίνδο, Καλοχώρι, Δενδροπόταμο).

Το βίντεο-ντοκουμέντο και το χρονικό των πυρκαγιών

Στο οπτικό υλικό, ο 59χρονος καταγράφεται να σταματά το αυτοκίνητό του στην οδό Πόντου, να κατεβαίνει χωρίς ίχνος ανησυχίας και να κατευθύνεται προς την αγροτική έκταση. Αφού παραμένει στο σημείο για λίγα λεπτά, επιστρέφει στο όχημά του και αποχωρεί, ενώ αμέσως μετά πίσω του εκδηλώνεται πυρκαγιά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Πυροσβεστικής:

Σάββατο 8 Αυγούστου 2026: Έκαψε περίπου 20 στρέμματα αγροτικής έκτασης.

Κυριακή 9 Αυγούστου 2026: Προκάλεσε πυρκαγιά που κατέκαψε περίπου 15 στρέμματα.

Δευτέρα 10 Αυγούστου 2026: Έθεσε τέσσερις επιπλέον εστίες στην ίδια περιοχή.

Σε μία από τις περιπτώσεις, οι καπνοί ήταν τόσο πυκνοί που προκάλεσαν τη διακοπή της κυκλοφορίας στην Εγνατία Οδό, ενώ σε άλλη εστία κοντά στις σιδηροδρομικές γραμμές χρειάστηκε η συνδρομή ελικοπτέρου για πραγματοποίηση ρίψεων νερού.

«Ξέδινα γιατί ήμουν πιεσμένος» – Ζήτησε συγγνώμη

Ο 59χρονος οδηγήθηκε την Τετάρτη (12.08.2026) ενώπιον του Εισαγγελέα Θεσσαλονίκης, ο οποίος του άσκησε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για εμπρησμό από πρόθεση κατ’ εξακολούθηση, με κίνδυνο για ξένα πράγματα και ανθρώπινη ζωή.

Στη συνέχεια παραπέμφθηκε στον Ανακριτή, από τον οποίο ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή 14 Αυγούστου 2026.

Βγαίνοντας από το δικαστικό μέγαρο με καλυμμένο το πρόσωπό του, ο 59χρονος ακούστηκε να ζητά «συγγνώμη». Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, στους πυροσβέστες που τον εξέτασαν ισχυρίστηκε αρχικά πως έβαζε τις φωτιές επειδή «ήταν πιεσμένος και ήθελε να ξεδώσει». Οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να διαπιστώσουν αν εμπλέκεται και σε άλλες ανεξιχνίαστες πυρκαγιές στην περιοχή.