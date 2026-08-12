Θάνατος 17χρονου στην Κίμωλο από ηλεκτροπληξία: Τα γεγονότα και οι έρευνες

Στις 9 Αυγούστου, ένας 17χρονος στην Κίμωλο υπέστη ηλεκτροπληξία και έχασε τη ζωή του, προκαλώντας σοκ στην οικογένεια και την τοπική κοινωνία. Ο νεαρός ήταν σε διακοπές με τη μητέρα του, καθώς η οικογένεια διαμένει μόνιμα στην Ιρλανδία και επισκέπτεται το νησί που είναι ο τόπος καταγωγής της μητέρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το cyclades24, ο θάνατος του ανηλίκου σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του μπάνιου του. Ένα από τα κύρια σενάρια που εξετάζονται είναι η πιθανότητα διαρροής ηλεκτρικού ρεύματος, ενδεχομένως από τον θερμοσίφωνα. Ωστόσο, η αιτία του θανάτου παραμένει αδιευκρίνιστη, και οι αρχές αναμένουν τα αποτελέσματα της τεχνικής διερεύνησης και της ιατροδικαστικής εξέτασης για να ρίξουν φως στις συνθήκες του περιστατικού.

Έρευνα στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση

Η έρευνα επικεντρώνεται στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση του σπιτιού, το οποίο είναι παλαιάς κατασκευής, με ηλεκτρολογική εγκατάσταση που χρονολογείται πριν από τη δεκαετία του 1970. Ιδιαίτερη προσοχή έχει δοθεί στο γεγονός ότι στον ηλεκτρικό πίνακα δεν υπήρχε ρελέ διαφυγής, ένα κρίσιμο μέτρο ασφαλείας που ανιχνεύει διαρροές ρεύματος και διακόπτει την παροχή.

Επιπλέον, εξετάζεται η εγκυρότητα ενός πιστοποιητικού για την ηλεκτρική εγκατάσταση του ακινήτου, το οποίο φέρεται να είχε εκδοθεί το 2024. Τα έγγραφα αυτά θα αναλυθούν κατά την προανάκριση για να διαπιστωθεί αν πληρούνται οι προδιαγραφές ασφαλείας.

Μεταφορά της σορού και ιατροδικαστική εξέταση

Η σορός του 17χρονου έχει μεταφερθεί από την Κίμωλο στον Πειραιά, όπου αναμένεται να πραγματοποιηθεί η νεκροψία-νεκροτομή σήμερα, 12 Αυγούστου. Τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης θα είναι καθοριστικά για την έρευνα και θα συμβάλουν στην επιβεβαίωση της αιτίας θανάτου. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η δικογραφία θα διαβιβαστεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.