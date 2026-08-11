Σήμερα, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός αγωνίζονται για την πρόκριση στα play off του Champions League και του Conference League, αντίστοιχα. Ο Ολυμπιακός θα παίξει στην Ολλανδία με τη Ναϊμέγκεν στις 20:30, με τη μετάδοση να γίνεται από το MEGA. Μετά την ισοπαλία 0-0 στο πρώτο παιχνίδι στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», οι «ερυθρόλευκοι» στοχεύουν σε μια νίκη που θα τους εξασφαλίσει την πρόκριση. Για να το πετύχουν αυτό, θα πρέπει να διατηρήσουν το «μηδέν» στην άμυνα και να είναι αποτελεσματικοί στην επίθεση. Σε περίπτωση πρόκρισης, θα αντιμετωπίσουν το νικητή του ζευγαριού Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ και Μπόντο/Γκλιμτ, οι οποίες είναι ισόπαλες 3-3 μετά το πρώτο ημίχρονο.

Εάν η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αποκλειστεί, θα συνεχίσει την ευρωπαϊκή της πορεία στη League Phase του Europa League.

Παναθηναϊκός: Μάχη στη Σόφια

Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός θα αγωνιστεί στη Σόφια κόντρα στην ΤΣΣΚΑ 1948, επίσης στις 20:30, με τη μετάδοση από το ΣΚΑΪ. Οι δύο ομάδες ξεκινούν από την ίδια αφετηρία, καθώς το πρώτο παιχνίδι στο ΟΑΚΑ έληξε 1-1. Το «τριφύλλι» χρειάζεται νίκη στο «Βασίλ Λέφσκι» για να προχωρήσει στην επόμενη φάση του Conference League. Αν προκριθεί, θα αντιμετωπίσει τον ηττημένο του ζευγαριού Χράντετς Κράλοβε και Μπεσίκτας, με την τουρκική ομάδα να έχει κερδίσει 1-0 στην πρώτη αναμέτρηση.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι ο Παναθηναϊκός δεν έχει περιθώρια, καθώς οποιοσδήποτε αποκλεισμός, είτε σήμερα είτε στη συνέχεια, θα τερματίσει πρόωρα την ευρωπαϊκή του παρουσία για τη νέα σεζόν.